«Flora and Son» : sur un air connu

Le réalisateur John Carney a un faible pour les histoires d’amour où deux individus que tout sépare sont réunis par le pouvoir transformateur de la musique. C’était le cas dans Once (2007), une comédie musicale gagnante de l’Oscar de la meilleure chanson originale, dans laquelle un réparateur d’aspirateurs et une immigrante tchèque, tous deux en deuil d’une relation amoureuse, s’apaisent et s’éprennent l’un de l’autre sur les doux airs folks qu’ils composent à mesure que grandit leur affection.

Flora and Son, dernier film du cinéaste, qui s’intéresse cette fois à la relation entre une mère et son adolescent, est fait du même bois, sans toutefois parvenir à atteindre la grâce et le charme de sa première oeuvre.

Flora (Eve Hewson), mère célibataire fougueuse et charismatique, ne sait plus comment interagir avec Max (Orén Kinlan), son fils rebelle, criminel à la petite semaine qui ne cesse de se faire interpeller par les forces policières. Déterminée à lui trouver un passe-temps qui le remettrait dans le droit chemin, Flora déniche dans les poubelles une vieille guitare acoustique. Max, plus intéressé par la musique électronique que par les ballades, délaisse vite l’instrument.

Plutôt que de le laisser prendre la poussière, Flora décide de développer sa propre fibre artistique en suivant des cours en ligne auprès de Jeff (Joseph Gordon-Levitt), un musicien déchu de Los Angeles. Malgré l’océan qui les sépare, les deux troubadours tombent amoureux. Les leçons se transforment peu à peu en échanges et en sessions créatives qui permettent à l’apprentie guitariste de trouver des outils pour renouer avec son fils.

Si le film restera dans les mémoires, c’est surtout pour avoir offert un premier rôle à Eve Hewson — qui crève l’écran sous les traits de Flora. Celle qui est aussi la fille de Bono, chanteur du groupe U2, fait sienne cette femme décomplexée, puissante et profondément attachante, dont les contours rêches cachent des blessures qui n’ont pas besoin d’être révélées, tant le jeu est incarné.

Bien que John Carney tempère la naïveté et la formule convenue de la comédie romantique traditionnelle par des personnages flamboyants et abîmés par la vie et par des échanges acérés qui frôlent parfois la toxicité, la sauce peine à lever.

D’abord, le courant ne passe pas entre Joseph Gordon-Lewitt et Eve Hewson, et ce, bien que le cinéaste retire littéralement l’écran qui sépare les deux tourtereaux, afin d’expliciter l’idée selon laquelle la musique, comme l’amour, transcende les distances. Les deux acteurs ne parviennent pas à communier dans cette relation à laquelle n’est accordée que très peu de substance. L’histoire entre Flora et son fils, bien que truffée d’anecdotes irréalistes, est beaucoup plus touchante et complexe, et porte mieux le message du réalisateur.

La musique n’occupe pas ici la place qui lui revient. Aucune des chansons qui accompagnent le parcours des protagonistes n’a la même force de frappe que les mélodies de Once. Les airs sont peu accrocheurs et les paroles demeurent en surface, tout comme le rendu vocal des interprètes. Un film mignon et sans prétention, mais qui suscite au fond peu d’émotions.

Flora and Son ★★ 1/2 Drame de John Carney. Avec Eve Hewson, Jack Reynor, Orén Kinlan et Joseph Gordon-Levitt. Irlande, États-Unis, 2023, 94 minutes. Sur Apple TV + dès le 29 septembre 2023.