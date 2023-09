«Fair Play»: un succès à soi

Depuis son dévoilement à Sundance, Fair Play (Franc-jeu), le premier long métrage de Chloe Domont, est précédé d’échos aussi élogieux que sulfureux. On vante un remarquable « thriller érotique ». Si l’on dit vrai au sujet de la qualité, on erre en revanche sur celui de la classification. En effet, la scénariste n’offre pas tant de la lascivité qu’une éloquente mise en parallèle des dynamiques de pouvoir entre femmes et hommes au travail et dans le couple. Cela, en épousant la perspective féminine dans un contexte où madame devient la patronne de monsieur.

Production indépendante acquise pour 20 millions de dollars américains par Netflix au terme d’une âpre guerre d’enchères entre différents studios, Fair Play se déroule justement dans le domaine de la haute finance. À l’instar de son fiancé, Luke, Emily travaille pour un fonds spéculatif de Wall Street. Leur employeur interdisant les unions entre collègues, Emily et Luke doivent garder leur relation secrète et maintenir une façade de simple camaraderie professionnelle. Leurs carrières en dépendent.

Entre les mains de la cinéaste, cet élément narratif agit comme un redoutable mécanisme de tension ; une tension excitante, mais bénigne au commencement, puis anxiogène et malsaine à l’approche du dénouement.

L’autre source de tension survient tôt, lorsqu’Emily obtient la promotion que Luke croyait sienne. Il jure être heureux pour elle, mais sa mine déconfite et ses commentaires passifs-agressifs subséquents attestent le contraire.

Afin d’acheter la paix en privé, Emily remonte en public la cote d’un Luke aux comportements de plus en plus troublants. En somme, plutôt que de jouir de son succès, la première gère l’ego meurtri du second.

Précision chirurgicale

Révélée par la série Bridgerton, Phoebe Dynevor livre une performance captivante dans le rôle de l’héroïne. Son Emily est une femme brillante dotée d’un instinct redoutable au boulot : elle est, hors de tout doute, plus compétente que Luke — quoi que laissent entendre certains subalternes masculins mécontents, avec leurs rumeurs mesquines de faveurs sexuelles consenties en haut lieu.

D’ailleurs, en patron dur, mais juste, le toujours formidable Eddie Marsan joue habilement de sa petite stature, qu’il rend ici imposante.

Vu dans Solo, A Star Wars Story (Solo, une histoire de Star Wars), Cocaine Bear (Ours sous cocaïne) et aperçu dans Oppenheimer, Alden Ehrenreich se révèle quant à lui complètement crédible en antagoniste. Dommage qu’Hollywood ne le sollicite pas plus souvent, peut-être à cause de sa vague ressemblance avec Leonardo DiCaprio. Ingrat, le rôle de Luke voit l’acteur décliner la palette des violences — psychologique, physique, sexuelle — tout en exsudant un côté désespéré, voire pathétique.

L’autre vedette du film est la réalisation, d’une précision chirurgicale. Certes, ce portrait d’une relation toxique (et d’une masculinité à l’avenant) est racé, mais Chloe Domont manie sa caméra davantage comme un scalpel que comme un pinceau.

Beaucoup à dire

Haletant, prenant, Fair Play relève du thriller psychologique, et non érotique, en dépit d’une scène chaude au début. On est à des lieues, à titre comparatif, du conservatisme moralisateur de Fatal Attraction (Liaison fatale), avec sa maîtresse psychopathe, son « pauvre » mari volage et sa cellule familiale préservée, ou encore de la titillation de Basic Instinct, éminemment fascinant avec sa protagoniste bisexuelle, mais ténu au rayon du propos.

À l’inverse, Fair Play a beaucoup à dire. Certes, le film a des choses à montrer également, mais pas forcément celles que l’on croit. Et c’est tout à l’honneur de Chloe Domont.

Franc-jeu (V.F. de Fair Play) ★★★★ 1/2 Thriller psychologique de Chloe Domont. Avec Phoebe Dynevor, Alden Ehrenreich, Eddie Marsan, Rich Sommer. États-Unis, 2023, 115 minutes. En salle le 29 septembre et sur Netflix dès le 6 octobre.