«The Exorcist» fait toujours tourner les têtes, 50 ans plus tard

La série A posteriori le cinéma se veut une occasion de célébrer le 7e art en revisitant des titres phares qui fêtent d’importants anniversaires.

Il est des films qui, en passant à la postérité, voient la légende l’emporter sur la réalité. Sorti en décembre 1973, il y a 50 ans, The Exorcist (L’exorciste) constitue une exception. En cela que tout ou presque ayant été écrit au sujet du chef-d’oeuvre de William Friedkin est vrai, des files interminables devant les cinémas aux évanouissements en série. À l’occasion de la parution le 6 octobre de la suite tardive The Exorcist: Believer (L’exorciste. Le croyant), retour sur un véritable phénomène.

Imité mais jamais égalé, The Exorcist conte le cauchemar d’une actrice qui, ayant épuisé tous les recours médicaux, consent à faire exorciser sa fille de 12 ans. Jets de vomi, lévitation et séance de masturbation avec un crucifix comptent parmi les faits saillants.

L’auteur du roman et du scénario, William Peter Blatty, fusionna deux sources d’inspiration. La première fut un article du Washington Post de 1949 consacré à l’exorcisme d’un adolescent, pseudonyme Roland Doe, par le prêtre jésuite William S. Bowdern. Dans une lettre adressée à Blatty, Bowdern conclut :

« Je puis vous assurer d’une chose : le cas dans lequel j’ai été impliqué était authentique. Je n’avais pas de doute alors, et je n’en ai pas davantage maintenant. »

La seconde source d’inspiration fut… la voisine de Blatty à l’époque, Shirley MacLaine, star divorcée et mère d’une préadolescente : naissance de Chris MacNeil et de sa fille Regan.

Au site IGN, Blatty résume en 2000 : « Shirley était mon premier choix pour le rôle parce que j’avais modelé le personnage de la mère sur elle. […] Shirley a été la première à lire [le roman]. »

Or, MacLaine n’obtint pas le rôle, ayant joué en 1972 dans le méconnu mais excellent The Possession of Joel Delaney (Possession meurtrière), dans un registre similaire. Ellen Burstyn obtint le rôle par défaut après que Warner Bros eut en vain courtisé Jane Fonda, Anne Bancroft et Audrey Hepburn. Burstyn fut finaliste à l’Oscar de la meilleure actrice.

L’influence de Dreyer

Le studio fit parvenir le roman à William Friedkin pendant le tournage du drame policier The French Connection (La filière française, Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisation). Le cinéaste fut captivé dès le prologue campé en Irak, où le père Lankester Merrin effectue des fouilles et pressent l’arrivée du mal.

Friedkin insista sur l’inclusion de ce passage initialement absent du scénario de Blatty. Le réalisateur instaure ainsi d’entrée de jeu un malaise ; l’impression que quelque chose d’insidieux se profile à l’horizon. Sa mise en scène est d’un brio diabolique.

Issu du documentaire, le réalisateur opta pour un réalisme âpre en première partie : voir la description du quotidien au sein de la maisonnée MacNeil, les détails visuels et sonores lors des examens médicaux de Regan… 

L’absence de vedettes contribue également à l’authenticité ambiante. Jason Miller, alias le père Karras, était un dramaturge et acteur new-yorkais repéré par Friedkin. De manière troublante, il avoua au cinéaste avoir autrefois étudié pour devenir jésuite avant qu’une crise spirituelle comme celle que vit son personnage le fasse renoncer.

Quant au prêtre exorciste du titre, le studio voulait Marlon Brando, mais Friedkin préféra vieillir l’acteur fétiche d’Ingmar Bergman, Max von Sydow.

Tout ce naturalisme artistique en amont rend terriblement plausible le fantastique en aval. Interrogé en 2019 par la publication catholique L’Osservatore Romano, Friedkin déclare à ce propos :

« Le film le plus spirituel que j’ai vu est Ordet, de Carl Theodor Dreyer. Il montre une résurrection littérale, tellement crédible. J’ai vu ce film des années avant de réaliser The Exorcist et je savais, grâce à ce film, que je pouvais montrer un exorcisme littéral […] Dreyer a abordé le thème du miracle de manière très directe, montrant la résurrection exacte du personnage principal, sans l’ignorer, sans tourner autour du pot. C’est ainsi que j’ai voulu aborder le thème de l’exorcisme […] J’ai voulu présenter la dimension surnaturelle de la même manière directe, avec la même intensité. »

Éviter la censure

Parlant d’intensité, Friedkin savait qu’il s’apprêtait à lâcher sur les écrans des images horrifiques sans précédent. Pour cause : les effets spéciaux de Dick Smith demeurent saisissants, y compris son mannequin en animatronique créé pour les fameuses scènes où la tête de Regan effectue une rotation à 180, puis 360 degrés (en guise de test, des assistants de Smith se promenèrent avec cette Regan factice, épouvantant les badauds).

Afin d’éviter la cote X, qui interdisait l’accès aux mineurs et limitait l’accès aux salles, Friedkin contrôla à la milliseconde le flot visuel, recourant simultanément à quatre monteurs.

« Sur le plateau, la réalisation est une collaboration entre les interprètes et l’équipe. Au montage, j’ai toutefois tendance à devenir un dictateur », note Friedkin dans son autobiographie The Friedkin Connection: A Memoir.

Sans vouloir le contredire, les témoignages d’une attitude despotique pendant le tournage sont légion. Par exemple, lors de la scène où Chris est projetée contre un mur, Friedkin fit recommencer Burstyn malgré les protestations de l’actrice, avec encore plus de force. Burstyn subit une importante blessure au dos.

En revanche, Friedkin ne fut que bienveillance envers la jeune Linda Blair, qui incarne Regan, et qui était âgée de 13 ans pendant le tournage. À Deadline, il relate en 2015 :

« Sa mère l’a amenée alors que je cherchais des filles de 16 ans pouvant faire plus jeune. Je ne trouvais personne capable de résister à la pression psychologique d’un rôle comme celui-là. Linda n’avait aucune expérience d’actrice […] Elle était la seule que j’aie rencontrée qui, selon moi, ne serait pas perturbée par l’expérience. J’ai fait en sorte que ce soit un jeu pour elle […] Sa mère et son père étaient alors séparés. Sa mère était sur le plateau tous les jours et apparaît dans une courte scène […] J’aimais cette enfant comme si elle était la mienne et je la traitais de cette façon. »

D’ailleurs, Blair fut ponctuellement remplacée par une doublure. Quant à la voix gutturale qui émane d’elle durant la possession, c’est celle de Mercedes McCambridge (Johnny Guitar), qui enregistra les répliques offensantes en buvant du whisky et en enchaînant les cigarettes. L’actrice poursuivit avec succès le studio afin que sa contribution soit inscrite au générique.

Studio de peu de foi

En 1973, Warner Bros n’avait pas foi en ce film. Dans American Cinema of the 1970s, Lester D. Friedman rappelle :

« Les files d’attente à travers le pays atteignirent plusieurs pâtés de maisons alors que le public impatient résistait aux rigueurs de l’hiver dans l’espoir de voir le film. À New York, les revendeurs facturaient des prix allant jusqu’à 50 dollars le billet et les huissiers se faisaient offrir des pots-de-vin. »

Le studio multiplia donc les copies et la nation se rua pour voir ce qui était désormais qualifié de « film le plus effrayant de tous les temps ». La réaction fut physique, poursuit Friedman :

« Il n’était pas rare que des ambulances soient appelées et que des ambulanciers soient priés de s’occuper des spectateurs évanouis ou hystériques. Les vomissements étaient fréquents. À San Francisco, un spectateur se rua sur l’écran, tandis qu’à Boston, les spectateurs lançaient des chapelets. Une augmentation des troubles psychologiques, notamment des névroses traumatiques et des psychoses, a été attribuée à l’exposition au film. »

Sans parler de la jusque-là obscure pièce Tubullar Bells, de Mike Oldfield, qui devint un improbable ver d’oreille…

Combien de cinéastes peuvent se targuer d’avoir atteint le public à un niveau aussi viscéral ? Dans le documentaire Leap of Faith: William Friedkin on The Exorcist, le réalisateur confie :

« Je sens, à ce jour, que des forces me dépassant ont amené des choses à ce film, comme des offrandes. » L’inspiration divine, peut-être ?

Le film The Exorcist est disponible en VSD sur la plupart des plateformes et sera présenté en octobre au cinéma du Parc.