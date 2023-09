«The Creator»: des robots plus humanistes que les humains

Dans un futur proche, un schisme est survenu entre une partie de la population et son alliée d’hier, l’intelligence artificielle. Accusés de fomenter l’anéantissement de l’humanité, les robots sont traqués. Ex-agent double s’étant épris de sa cible avant de perdre tragiquement celle-ci, Joshua se retrouve coincé entre deux feux lorsque ses supérieurs le chargent de détruire une mystérieuse technologie mise au point par l’IA. Or, c’est face à une enfant d’un genre nouveau que se retrouve un Joshua tiraillé. Avec The Creator (Le créateur), Gareth Edwards offre un drame de science-fiction aux riches questionnements existentiels.

Vedette de Tenet, de Christopher Nolan, John David Washington est très habité dans le rôle principal. Ancien marine, ancien espion, nouveau vétéran éclopé et désenchanté, Joshua n’accepte de replonger dans la guerre menée contre l’IA que pour mieux s’accrocher à son douloureux passé. C’est là un beau personnage, tourmenté et pétri de contradictions.

Une bonne partie de l’action consiste en une épopée réunissant Joshua et Alfie (la révélation Madeleine Yuna Voyles), un robot à l’apparence de petite fille aux capacités pour le moins singulières. Filmé essentiellement en Thaïlande, le film convoque ouvertement, lors de nombreuses scènes de guerre, Apocalypse Now (C’est l’apocalypse), de Francis Ford Coppola. De la même manière, lors de passages urbains, les hommages à Blade Runner, de Ridley Scott (et à la suite signée Denis Villeneuve), sont assumés.

À cet égard, le réalisateur et coscénariste a admis compter parmi les influences de The Creator une variété de films comme Akira, de Katsuhiro Otomo, E.T., de Steven Spielberg, et Paper Moon (Barbe à papa), de Peter Bogdanovich. On se permettra d’ajouter que le moins présentable, mais fort réjouissant Golden Child (L’enfant sacré du Tibet), film culte avec Eddie Murphy, fait de toute évidence partie du champ référentiel. Tout comme A.I. (A.I. Intelligence artificielle), de Spielberg encore.

Une puissante métaphore

Il n’empêche, le mélange de tout cela s’avère non seulement convaincant, mais fascinant. Le film est en outre doté d’un important sous-texte. Ainsi, les dirigeants de l’armée humaine (et spécifiquement américaine, en conflit avec tout le continent asiatique, qui lui vit en paix avec l’IA) répètent-ils sur tous les tons que les robots, en dépit de leur apparence, n’ont rien d’humain, et qu’on peut par conséquent en disposer sans s’émouvoir.

La métaphore est puissante puisque, historiquement, isoler un groupe, graduellement déshumaniser ses membres aux yeux du reste de la population et, enfin, « justifier » son annihilation, c’est de la pure logique génocidaire.

On craint ce qui est différent de soi, souvent à tort, rappelle le film. Mais qu’arriverait-il si la machine se mettait à faire montre de plus d’humanisme que l’humain ?

Graves, ces considérations n’empêchent jamais The Creator de divertir. Bénéficiant d’un juste dosage entre les séquences d’action enlevées et les scènes à teneur intimiste, le film est tout du long captivant. Cela, en plus d’être visuellement grandiose.

Devant la quantité et surtout la qualité des effets spéciaux, et considérant l’ampleur du canevas, on peine à croire que The Creator n’a coûté que 80 millions de dollars américains. On imaginerait volontiers trois fois ce budget (et on serait encore en deçà de celui d’une production moyenne de Marvel).

Supplément d’âme

Il faut dire que Gareth Edwards se fit d’abord remarquer avec l’ingénieux et peu coûteux Monsters (Monstres), un autre film de science-fiction, de facture minimaliste celui-là. Plus récemment, le réalisateur a cartonné avec Rogue One: A Star Wars Story (Rogue One. Une histoire de Star Wars), un antépisode opulent à la saga intergalactique.

Alliant l’intime et l’épique, The Creator réunit les qualités de ces deux films. Le tout, rehaussé par un supplément d’âme (mais plombé par un excès de sensiblerie vers la fin).

D’ailleurs, une autre interrogation soulevée par le film concerne l’absence d’émotions chez l’intelligence artificielle. Vient un moment dans le film où, à l’instar de Joshua, on se demande si c’est bien le cas. Si, après l’imitation puis l’incarnation, venait le ressenti ? N’est-ce pas aussi cela, l’évolution ?

Le créateur (V.F. de The Creator) ★★★★ Science-fiction de Gareth Edwards. Avec John David Washington, Madeleine Yuna Voyles, Gemma Chan, Ken Watanabe, Allison Janney. États-Unis, 2023, 133 minutes. En salle.