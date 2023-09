«Fair Play»: au-delà du sexe et de l’argent, le pouvoir

Lors de sa première mondiale à Sundance, la production indépendante Fair Play (Franc-jeu) fit sensation et provoqua une guerre d’enchères du genre de celles dont rêvent tous les festivals. Netflix l’emporta en déboursant la coquette somme de 20 millions de dollars américains. Voilà qui est approprié pour un film campé dans l’univers de la haute finance. L’appellation « thriller érotique » qu’on lui accole depuis est en revanche trompeuse, ou enfin, réductrice. Sans rien enlever au genre qui nous a donné des fleurons comme Body Heat (La fièvre au corps) et Basic Instinct, Fair Play et son autrice, Chloe Domont, ont beaucoup plus à offrir que de la simple titillation.

Ce sont les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes dans les sphères à la fois personnelle et professionnelle qui intéressent la réalisatrice et scénariste. Rencontrée récemment au Festival international du film de Toronto en exclusivité, Chloe Domont confie avoir construit son film autour d’une préoccupation de départ très intime.

« Tout est parti d’une impression que je ressentais : je vivais mon succès — aussi relatif soit-il à l’époque — comme un échec. Ça venait du fait que je fréquentais alors des hommes qui se sentaient menacés par mon succès. Au moindre accomplissement dans ma carrière, au moindre échelon gravi, j’avais l’impression de perdre quelque chose dans ma vie personnelle. J’ai voulu transposer ça à l’écran. »

Ainsi naquit le personnage d’Emily (Phoebe Dynevor). Analyste financière au bas de l’échelle pour un gros fonds spéculatif de Wall Street, elle est fiancée à Luke, un collègue (Alden Ehrenreich). Or, leur relation doit rester secrète puisque leur employeur interdit de telles unions au sein de l’entreprise. Entreprise où Emily est par surcroît l’une des rares femmes.

De son propre aveu, Chloe Domont aurait pu situer son intrigue dans son propre domaine, la réalisation demeurant une profession majoritairement masculine malgré de réjouissantes avancées.

Photo: Sergej Radovic/Netflix

« J’ai choisi la haute finance pour deux raisons. D’abord, je voulais explorer un milieu qui m’est étranger. Ensuite, j’aimais l’idée d’enjeux financiers très élevés mis en parallèle avec des enjeux relationnels tout aussi élevés. C’était propice à la tension. Ça fournissait également au récit un milieu de travail dont la toxicité pouvait déteindre sur la relation de couple, et vice versa. Tout ça en vient à former un cercle vicieux auquel Emily ne peut échapper. »

Besoins divergents

Dès le premier acte, Emily vit une situation exactement comme celle dépeinte d’emblée par la cinéaste. Alors même que Luke croit être sur le point d’être promu, c’est plutôt Emily qu’il l’est. Elle devient donc la supérieure hiérarchique de son petit ami (et de plusieurs autres messieurs tour à tour hostiles ou lèche-bottes). Et Emily de se démener pour faire briller Luke au travail, à la fois pour ménager l’ego meurtri de ce dernier et pour acheter la paix dans l’intimité.

Sauf qu’il devient vite évident qu’en matière d’expertise et d’instinct, Luke n’arrive pas à la cheville d’Emily. Il jure être heureux pour elle, mais sa rancoeur est manifeste dans chacun de ses commentaires passifs-agressifs.

« Pour moi, les besoins des personnages sont ce qui propulse une histoire », explique la cinéaste.

« Dans ce cas-ci, les besoins émotionnels d’Emily, en lien avec sa relation amoureuse et sa carrière, propulsent l’histoire : elle essaie de conserver les deux, de concilier les deux, mais ça finit par imploser à cause, cette fois, des besoins émotionnels de Luke. Luke qui essaie de récupérer son amour-propre et sa masculinité, mais qui les cherche aux mauvais endroits… Il y a des choses en lui auxquelles Luke est incapable de faire face, et ça rejaillit sous forme de poison. »

Dès le début, l’intention de Chloe Domont était de faire en sorte que la toxicité latente dans la relation amoureuse d’Emily et de Luke et la toxicité plus apparente dans leur relation de travail s’entrecroisent jusqu’à la collision.

« C’est un peu comme observer un déraillement de train au ralenti, pour reprendre la formule consacrée. »

Ce déraillement, la réalisatrice le prépara en l’occurrence avec la plus grande minutie.

« J’ai cartographié toutes les scènes des mois avant le tournage, toute seule dans un premier temps, puis avec mon directeur photo [Menno Mans]. Là, on a plongé plus profondément dans le langage cinématographique, les mouvements de caméra, etc. J’ai la conviction que tout ce qui apparaît dans un plan doit relever d’une intention, d’un choix. Pourquoi placer la caméra ici plutôt que là pour ce plan, avec Emily toute proche et Luke plus loin ? Parce que je veux qu’on perçoive qu’elle se sent forte à ce moment précis, et que lui se sent petit, pour donner un exemple simple. »

En fait, encore plus qu’un déraillement, Chloe Domont désirait que son film produise l’effet d’une bombe à retardement.

« Je voulais faire en sorte que, visuellement, on ressente le tic-tac. »

Embrasser l’intensité

Outre une poignée de séquences chaudes, le film en comporte une très dure, dont on taira la teneur.

« Nous avons répété pendant deux semaines avant le tournage : c’était indispensable », estime Chloe Domont.

« J’ai pu vérifier ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Ça m’a permis de changer certains trucs. Phoebe et Alden savaient à quoi s’attendre en matière d’intensité : il y a peu de scènes “légères” dans le film », note la cinéaste en esquissant un sourire.

« Mais Phoebe et Alden ont tous les deux embrassé cette intensité. »

On l’évoquait, la critique depuis Sundance et le TIFF est dithyrambique. Lorsqu’on lui demande comment elle aimerait que le public, lui, reçoive son film, Chloe Domont répond sans une hésitation :

« J’espère que les gens poseront — et se poseront — des questions. Des questions à propos des dynamiques de pouvoir au sein des relations amoureuses, et au sein des relations de travail. Comment démanteler ce lien toxique qui existe entre l’accès au pouvoir des femmes et la fragilité des hommes ? Comment démystifier et déconstruire le concept de masculinité qui dicte aux hommes comment ils sont censés se sentir et réagir ? Comment s’y prendre pour créer un espace sûr où les hommes pourraient parler de ce qu’ils perçoivent comme une menace afin de dissiper leurs craintes une fois celles-ci exprimées ? Ce type de questions. »

Après une pause, Chloe Domont reprend :

« On ne parle pas suffisamment de ces situations problématiques : c’est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai fait ce film. Ces dynamiques de pouvoir existent, mais c’est comme si nous avions peur d’en parler, collectivement. Je voulais contribuer à lancer une conversation entre les femmes et les hommes. Nous avons besoin de nous solidariser, maintenant plus que jamais compte tenu de l’état du monde, et ces dynamiques de pouvoir entravent cette nécessaire solidarisation. »

Le film Fair Play sort en salle le 29 septembre, puis sur Netflix le 6 octobre.