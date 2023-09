Dans les coulisses de l’histoire noire

Dans les années 1960, l’ingénieur Ed Dwight a été pressenti par le gouvernement américain de John F. Kennedy pour être le premier astronaute afro-américain des États-Unis. Après avoir été mis en avant dans tous les médias de l’époque, ce qui venait montrer la sensibilité du gouvernement Kennedy à la cause des droits de la personne, Ed Dwight n’a jamais été sélectionné pour aller dans l’espace. Il démissionnera de l’Air Force en 1966, après la mort du président. Aujourd’hui sculpteur, il est une figure centrale du documentaire The Space Race, de Diego Hurtado de Mendoza et Lisa Cortés, qui ouvre le Festival international du film black de Montréal mercredi.

L’événement, dont c’est la 19e année, a décidé de faire la part belle au documentaire cette année. « J’ai fait le choix cette année de privilégier le documentaire, dans la mesure où c’est justement grâce à des preuves documentaires que des choses ont évolué », explique Jean-François Méan, responsable de la programmation du festival, faisant notamment référence au mouvement Black Lives Matter, déclenché par la mort de George Floyd. « Le film The Space Race pose des enjeux de la diversité et du fait que des gens issus de la diversité sont parfois instrumentalisés de façon politique. Donc, je crois que c’est très d’actualité », ajoute-t-il. Le documentaire Invisible Beauty retrace pour sa part le parcours de Bethann Hardison, militante et mannequin noire pionnière dans le milieu de la mode.

Au départ, le Festival international du film black a été créé pour « privilégier des histoires » mettant en scène des protagonistes noirs. Aujourd’hui, « les choses ont évolué », dit Jean-François Méan. Les gens issus de la diversité sont davantage portés à l’écran. Le documentaire permet, quant à lui, de retracer des pans de l’histoire qui ont été négligés dans le passé.

Preuves documentaires

Le film A Story of Bones, de Joseph Curran et Dominic Aubrey de Vere, en offre un exemple éloquent. Il retrace l’histoire d’Annina van Neel, qui a découvert, à l’occasion d’un projet d’aéroport sur l’île Sainte-Hélène, dans l’Atlantique, les ossements issus de milliers de cadavres d’esclaves oubliés et sans sépulture. À côté de ces restes humains trône un mausolée à la mémoire de Napoléon, mort et d’abord enterré à Sainte-Hélène, avant que sa dépouille soit rapatriée à Paris, aux Invalides. Dans le film Colette et Justin, d’Alain Kassanda, un Congolais découvre que son grand-père a été collabo dans le cadre du coup d’État qui a renversé Lumumba.

« Ça témoigne d’un désir de fournir des preuves documentaires, d’une lutte, d’une quête identitaire, d’une culture et d’une histoire, toutes issues d’un destin partagé. Le but étant de favoriser une meilleure compréhension de l’histoire et des problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui », ajoute M. Méan.

Ce sont des films représentant une vingtaine de pays qui seront présentés à Montréal, dans différentes salles de cinéma et dans les maisons de la culture. Ensuite, le Festival prendra le chemin de Halifax, Toronto, Calgary et Vancouver. Comme chaque année, le programme Être noir.e au Canada a permis à de nombreux cinéastes de la relève de tourner des courts métrages témoignant de leur réalité. « Ça, c’est l’initiative de Fabienne Colas, la fondatrice du festival, qui vise à former de jeunes cinéastes pour combler le manque, pour les encourager à faire des films. […] Elle essaie de créer des pionniers au plan cinématographique », dit M. Méan.

Le long métrage de fiction soudanais Goodbye Julia, de Mohamed Kordofani, de la sélection Un certain regard de Cannes, clôturera le festival. Il met en scène l’histoire de deux femmes de clans opposés qui tissent une amitié durant la guerre civile au Soudan.

Tous les films qui ne sont pas en français sont présentés avec des sous-titres.

C’est à l’Afromusée, rue Ontario, que sera logé le quartier général du festival. C’est là aussi que se tiendra un pop-up market, les 30 septembre et 1er octobre, et la série de conférences Black Market, du 28 septembre au 1er octobre, en français ou en anglais, sur différents thèmes liés à l’actualité.

Le Festival international du film black de Montréal se déroule du 27 septembre au 1er octobre.