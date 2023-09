Les enseignements de Jean-Luc Godard à Concordia exhumés

Automne 1978. Serge Losique, alors directeur du Conservatoire d’art cinématographique de l’Université Sir-George-Williams, devenue depuis Concordia, invite Jean-Luc Godard à y donner des cours sur l’histoire du cinéma. Les 14 conférences qui s’ensuivent inspirent son livre Introduction à une véritable histoire du cinéma (1980) et sa titanesque série de films Histoire(s) du cinéma (1988 à 1998), que plusieurs considèrent comme son oeuvre maîtresse.

Bien que Godard ait reconnu, dans la préface de son ouvrage de 1980, l’apport des cours montréalais à son projet, peu de traces des cours eux-mêmes subsistaient jusqu’ici.

Lorsque le professeur André Habib, de l’Université de Montréal, a appris du chercheur Timothy Barnard que des bandes vidéo des conférences avaient été conservées par Concordia, il a voulu leur donner un second souffle. Trois programmes issus de ces captations, nouvellement restaurées sous sa direction, seront ainsi présentés à la Cinémathèque québécoise cette fin de semaine.

« Même si le livre reste fidèle à ce que Godard a dit à Concordia, le fait de le voir fumer ses cigares, d’être témoin de ses doutes et de l’entendre répondre au public nous transporte dans une ambiance tout à fait particulière », observe le professeur Habib, qui a consacré son mémoire de maîtrise aux Histoire(s) du cinéma. « Les leçons attestent aussi de son rapport particulier à l’histoire du cinéma, qui n’est pas nécessairement chronologique. »

Historien-monteur

« À chaque voyage [à Montréal], j’apportais un peu de mon histoire », a écrit le cinéaste décédé l’an dernier. Attaché au Québec, ami de Pierre Perrault et de Gilles Groulx, il se disait « cousin de l’ONF ». À Concordia, il « confrontait des morceaux de l’histoire du cinéma à sa propre filmographie », explique André Habib. « Godard rassemblait des choses qu’on ne pensait pas nécessairement ensemble, qui créaient des chocs entre des époques et des esthétiques. »

Alors que l’histoire du cinéma commençait tout juste à être enseignée dans les universités, « Godard a eu l’idée de la théoriser à partir des films », renchérit Martin Lefebvre, professeur de cinéma à Concordia et directeur de mémoire d’André Habib. « Il puise dans sa cinéphilie classique, emblématique de l’époque des Cahiers du cinéma, citant Roberto Rossellini ou Otto Preminger, pour créer des liens inusités avec son propre travail » ou les situer dans leur contexte historique.

Faute de temps, les extraits choisis par Godard ne figurent pas dans les programmes qui seront présentés à la Cinémathèque québécoise. On le voit plutôt interagir avec Losique et les étudiants. Il aborde des thématiques qui ont traversé l’histoire du cinéma et ses propres films, ainsi que ses méthodes d’écriture scénaristique et l’apport des changements technologiques à la création cinématographique.

« On reconnaît dans les cours le grand talent de monteur de Godard », souligne le professeur Lefebvre. « Il donne entre autres une leçon sur la figure du monstre, où il met en dialogue son film Week-end (1967) avec Dracula de Tod Browning, Allemagne année zéro de Rossellini et Les oiseaux d’Alfred Hitchcock. Ça renvoie à la démarche d’Henri Langlois, qui programmait des films pour faire apparaître par le contraste des différences ou des liens qu’on n’aurait pas remarqués autrement. »

L’influence de Losique

Cofondateur de la Cinémathèque française en 1936 avec Georges Franju et Jean Mitry, Langlois était un ami de Godard et de Losique. Ce dernier l’avait d’ailleurs accueilli à Concordia avant sa mort en 1977. « Serge Losique me proposa [ensuite] de continuer le travail entrepris » avec Langlois, écrit Godard en 1980. « Plutôt que de donner des cours comme il s’en fait dans toutes les universités du monde, j’avais proposé à Losique de considérer l’affaire… comme une affaire… Un genre de coproduction qui serait une sorte de scénario d’une éventuelle série de films. »

Les deux hommes avaient même signé un contrat selon lequel ils coproduiraient ensemble des films basés sur les cours à Concordia. Mais Godard a accusé Losique de lui envoyer des chèques en bois. Il a donc arrêté de venir à Montréal, puis a écrit son livre et réalisé ses Histoires(s) par lui-même. Losique, qui a signé l’arrêt de mort de son Festival des films du monde en 2018, aux prises avec 500 000 $ de dettes, a démenti ces allégations. Impossible de savoir qui dit vrai aujourd’hui, d’autant qu’il n’a pas répondu à la demande d’entrevue du Devoir.

André Habib a toutefois reçu sa bénédiction pour présenter les bandes vidéo des cours, d’abord au festival Il cinema ritrovato de Bologne, au printemps dernier, puis aux cinémathèques françaises et québécoises cet automne. Un an après la mort du cinéaste, ses conférences montréalaises témoignent éloquemment, selon le professeur, de sa vision du cinéma, « une extraordinaire célébration de toutes les formes d’art ».

Godard raconte À la Cinémathèque québécoise, du 28 septembre au 1er octobre.