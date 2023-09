«Testament», ou Denys Arcand à l’âge de la perplexité

Le nouveau film de Denys Arcand, Testament, a été dévoilé aux médias québécois ce lundi matin. L’immense cinéaste des films Réjeanne Padovani, Le déclin de l’empire américain et Les invasions barbares, retrouve pour une septième fois dans Testament son complice Rémi Girard. L’acteur incarne Jean-Michel, un archiviste de 70 ans qui habite une résidence pour aînés dont l’un des murs est orné d’une fresque qualifiée de raciste par de jeunes manifestants. La directrice des lieux, Suzanne, qui a le béguin pour son résident, subit la pression des militants, des médias et du gouvernement.

La question qui tue : que faire de la fresque offensante ? La recherche d’une solution sera le prétexte d’une radiographie sociale dont Denys Arcand s’est fait une spécialité.

« Ce n’est pas une accusation contre mon époque. C’est plutôt de la perplexité. Par exemple, il y a ces gens qui arrivent et disent représenter les Premières nations et décrètent : « Ce tableau est une insulte aux Premières Nations »», explique le cinéaste lors d’une conférence de presse tenue après la projection en compagnie de l’équipe du film.

En l’occurrence, c’est une affaire similaire qui a inspiré Denys Arcand. Il y a quelques années en effet, le Musée d’histoire naturelle de New York, suite à des protestations, « amenda » un diorama décrivant la rencontre entre des Hollandais et des Lenapes : une plaque de verre superposée indique désormais toutes les erreurs factuelles et préjugés véhiculés par l’oeuvre datant de 1939.

« C’est très bien fait, note Denys Arcand. L’idée n’était pas de protester contre ça. »

Un tel compromis n’est pas atteint dans le film, qui s’intéresse davantage, par la satire, à ce qui surviendrait dans un contexte où la panique l’emporte.

Photo: TVA Films

« La solution du personnage de Sophie [Lorain, qui joue Suzanne] est plus radicale… Je me suis dit que peut-être, on s’en allait vers un monde où on se mettra à corriger l’art au complet. La Chapelle Sixtine : pourquoi est-ce que Dieu est un homme blanc âgé ? Ça pourrait être une femme africaine. Si on embarque dans ça, on va finir où ? Déjà, on a commencé à corriger des textes : les James Bond, Harry Potter ; pas des textes importants. Mais si on corrigeait Shakespeare ? »

« C’est déjà fait », intervient Sophie Lorain.

De résumer Denys Arcand : « Ça me remplit de perplexité : comme tous les vieux, je me demande où on s’en va. Donc c’est ça, mon attitude. »

Genèse d’une scène clé

C’est également l’attitude de Jean-Michel. Afin d’aider Suzanne, ce dernier se rend à Kahnawake. En attendant une experte, il assiste une partie de lacrosse, jeu auquel il joua adolescent en ces lieux mêmes. D’où son réflexe de venir consulter quelqu’un de l’endroit sur l’épineuse question de la fresque toutes ces années plus tard.

Dans la foulée, la représentante Mohawk vient voir l’oeuvre. Après les reproches superficiels formulés au début du film par les manifestants, dont aucun n’est autochtone, on a cette fois droit à une lecture aussi profonde que douloureuse. Désignant les lances des Mohawks et les mousquets des Français, elle explique ce qu’elle voit dans cette fresque : l’imminence d’un génocide.

C’est l’actrice Mohawk Alex Rice qui porte cette scène.

« J’ai été tellement impressionnée par le scénario, confie-t-elle. En tant qu’interprète autochtone… Nous n’avons pas beaucoup d’opportunités, et lorsqu’on en a, il s’agit souvent de stéréotypes inauthentiques et irrespectueux […] Avec Denys, le matériel était si respectueux… Il savait sur quoi il écrivait ; il avait les noms, il a inclus notre communauté… J’ai senti que je pouvais lui faire confiance, qu’il ne comptait pas m’utiliser comme un accessoire ; qu’il désirait réellement voir qui je suis et qui nous sommes. C’était une occasion de jouer qui je suis, et de représenter ma communauté, d’une manière puissante et respectueuse. »

De préciser Denys Arcand : « J’ai eu une girlfriend Mohawk, à 21 ans. Elle m’a tout appris ce qui est dans le film. J’ai juste retranscrit. »

Le cinéaste fut en outre lui-même un joueur de lacrosse :

« Jeune, j’ai joué à Kahnawake et Akwesasne. Ça faisait partie de ma vie, adolescent. Et donc, je me suis dit que si j’étais aux prises avec le même problème que les personnages de Sophie et Rémi, c’est probablement ce que je ferais. Et je me demanderais : « C’est qui, exactement, ces manifestants ? » Ça, c’est un truc qui me bogue un peu dans la vie : à chaque fois qu’il y a des manifestations, de tous ordres — on n’en nommera pas pour ne pas se mettre les pieds dans les plats, ce qui est difficile dans mon cas — je me demande : « Qui sont ces gens ? ». »

Sous-question : ces « gens » ont-ils la légitimité de s’exprimer au nom des personnes touchées par la problématique soulevée, ou s’agit-il d’usurpatrices et d’usurpateurs de causes ?

« Je n’en sais rien »

Tout cela, et plein de choses encore, préoccupe Jean-Michel, à qui Rémi Girard prête ses traits.

« Rémi, c’est mon porte-parole, mon alter ego, note Denys Arcand. Il vit ce que moi je vis dans la société, dans le milieu dans lequel je suis. Les interrogations sont constantes à notre époque. [Son personnage] exprime mon désarroi devant la complexité de la vie. »

De son côté, Rémi Girard fait une distinction importante en ce qui concerne le réalisateur et scénariste :

« Je dis souvent à la blague : « Je joue en français, en anglais, et en Denys Arcand ». Parce que Denys, c’est une langue, c’est une façon de dire les mots, de parler, de réfléchir, que je partage complètement. Je m’y sens parfaitement à l’aise, ainsi que dans le miroir que Denys nous tend, comme société. Et Denys est un excellent dialoguiste : les mots sont percutants, les répliques sont exactes. »

Son de cloche identique de Sophie Lorain, qui trouva son personnage « merveilleusement écrit ».

« C’était le fun de jouer cette femme somme toute contrôlante qui, toute sa vie, a essayé de correspondre aux attentes des gens, mais qui n’a pas toujours été à l’image de ce qu’elle aurait voulu, ou vécu comme elle aurait voulu, qui s’est enfermée dans ses diktats… et qui tout à coup se rend compte que tout lui échappe. Elle va s’ouvrir vers autre chose. »

Selon Rémi Girard, Denys Arcand est un historien dans l’âme. «Un historien du passé, du présent et de l’avenir. Il a prédit certaines choses dans ses films: il faut le dire.»

À ce propos, durant la conférence, Denys Arcand évoque son film de 2007 L’âge des ténèbres, où il prédisait le retrait de l’usage deux mots en «n», l’un désignant les personnes noires, et l’autre, les personnes de petite taille.

Enfin, hormis le sort qu’il convient de réserver à la fameuse fresque, Testament soulève une autre question pressante concernant celle-là… la carrière de son auteur. Vient-il de livrer son chant du cygne ?

« On peut écrire son testament avant de mourir, et plus tard, on le modifie. Si je faisais un autre film, je pourrais l’intituler Codicille. J’annonce toujours que c’est mon dernier film, mais en fait, j’en sais rien », conclut Denys Arcand.

Le film Testament prend l’affiche le 5 octobre