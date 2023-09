«No One Will Save You»: E.T. défonce maison

Brynn mène une existence recluse en zone rurale dans la maison de son enfance. Entre une visite au cimetière local et un regard noyé de larmes à la vue d’une vieille photo, on devine la jeune femme hantée par quelque douloureux souvenir. Or, Brynn n’est pas au bout de ses peines, puisqu’une nuit, elle est victime d’une invasion de domicile perpétrée par un intrus… extraterrestre. Le film No One Will Save You ne fournissant aucun dialogue à son héroïne terrorisée mais débrouillarde, Kaitlyn Dever doit livrer une performance quasi muette. La vedette de Booksmart (Premières de classe) est excellente. Le film, en revanche…

Tout cela démarre pourtant de façon prometteuse. En dix minutes à peine, l’isolement de la protagoniste orpheline est établi, de même que son malaise évident à se rendre en ville, où elle évite de croiser le regard d’autrui. Au gré des activités quotidiennes de Brynn, on visite la demeure. Connaître la géographie des lieux, fait en sorte que l’on suit plus tard avec une attention accrue les déplacements de la maîtresse de céans dans ses tentatives pour éluder le visiteur venu d’ailleurs.

Les choses commencent malheureusement à se gâter peu après ce jeu du chat et de la souris. Brynn va chercher de l’aide, et puis non, elle quitte la ville… Ah, et puis pourquoi ne pas plutôt rentrer chez-elle ? Au mitan du film, on a droit à une reprise presque à l’identique de la première attaque.

Brian Duffield a écrit et réalisé No One Will Save You, et le résultat s’apparente davantage à un épisode de l’auguste série The Twilight Zone (La quatrième dimension) qu’à un long métrage. Visiblement, la matière a manqué, d’où l’impression de remplissage narratif. Tout aussi problématique : on devine dès le début la nature du « lourd secret » de Brynn, dont la teneur est dévoilée avec force théâtralité lors du dénouement comme s’il s’agissait d’une grande révélation.

Et tant qu’à faire le pari de ne recourir à aucun dialogue, pourquoi ne pas avoir assumé jusqu’au bout ? Les seules paroles que formule Brynn lors d’une scène clé sont complètement superflues : le regard de Kaitlyn Dever et son expression disent alors tout ce qu’il y a à savoir.

Fausse ambiguïté

Le film se plaît en outre, de-ci, de-là, à laisser planer une ambiguïté concernant la santé mentale de l’héroïne (cette invasion extraterrestre est-elle réelle, ou le fruit d’un délire psychotique ?). L’époque indéterminée, avec véhicules relativement récents, mais une ambiance rétro chez la protagoniste, sans parler de l’absence de téléphone intelligent, constitue-t-elle un indice que l’on est en réalité tout du long « dans la tête de Brynn » ?

En fin d’analyse, trop d’éléments contradictoires viennent invalider cette lecture pourtant intéressante. En fait, le film laisse plusieurs idées en suspens.

En revanche, No One Will Save You est une réussite sur le plan visuel : compositions expressives et prises de vues insolites se succèdent. Les effets spéciaux, qui fusionnent le physique et le numérique, sont efficaces également (les bruits émis par les envahisseurs aident beaucoup). C’est toutefois trop peu. En l’état, le film s’avère plus irritant qu’excitant.

No One Will Save You (V.O.) ★★ 1/2 Science-fiction de Brian Duffield. Avec Kaitlyn Dever. États-Unis, 2023, 99 minutes. Sur Disney +.