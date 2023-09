«Reptile»: un polar qui change de peau

Ce jour-là, Summer Elswick devait faire visiter une propriété achetée à bas prix et qu’elle espérait revendre pour un fort profit. En découvrant sur place la dépouille de la jeune agente immobilière, qui était sa fiancée et partenaire d’affaires, Will Grady reste interdit : est-ce de l’atterrement, ou du soulagement, qu’on lit sur son visage ? Les sentiments et motivations réels du petit ami, de son entourage et de maints autres suspects seront au coeur des questionnements de Tom Nichols, le détective chargé de l’enquête. Or, ce crime sans mobile apparent a des ramifications insoupçonnées, comme on le découvrira dans Reptile (V.F.), un film qui, son titre en constitue un indice, change de peau au mitan.

S’il est un ingrédient essentiel à un bon drame policier, c’est un personnage de flic étoffé. Tom est un protagoniste à la hauteur, en bonne partie grâce au jeu tout en intériorité du toujours excellent Benicio Del Toro, apprécié notamment dans Traffic (Trafic) et Che, de Steven Soderbergh, 21 Grams (21 grammes), d’Alejandro González Iñárritu, et Sicario, de Denis Villeneuve.

De fait, l’acteur fait le choix judicieux de la retenue, laquelle retenue engendre une certaine opacité qui rend Tom parfois difficile à cerner, à dessein. Que pense-t-il vraiment à tel moment ? Est-il vraiment dupe, ou fait-il semblant de l’être à tel autre ?

On s’interroge, on suppute, et le charisme de la vedette fait le reste.

Un duo complice

Une autre des raisons contribuant à l’intérêt soutenu que génère le personnage de Tom réside dans la toile de fond très dense que lui ont créée les scénaristes Benjamin Brewer et Grant Singer, ce dernier signant la réalisation.

Ainsi Tom vient-il d’être transféré en périphérie d’Atlanta après avoir fait carrière à Chicago. On apprendra graduellement comment cela s’est terminé là-bas, et de quelle manière ces événements passés ont une incidence directe sur ceux en train de se dérouler.

Fraîchement débarqué, donc, Tom vit dans une maison en chantier, chantier que supervise sa conjointe adorée, Judy. Très proches, les époux échangent fréquemment sur l’affaire, le premier sollicitant volontiers l’avis de la seconde au sujet d’un détail troublant ou d’une impression persistante. Dans cette relation, on retrouve un peu, avec bonheur, la dynamique de « monsieur et madame Maigret » dans les romans de Simenon.

Pour l’anecdote, Benicio Del Toro retrouve ici une partenaire de sa jeunesse : Alicia Silverstone, avec qui il tint l’affiche à ses débuts dans la comédie policière Excess Bagage (Coquines à l’excès, de Marco Brambilla ; 1997). Leur complicité crève l’écran ; elle est palpable dans le moindre regard échangé, le moindre menu geste posé.

Mouvements insidieux

Cela étant, tous les autres personnages ne fonctionnent pas aussi bien, surtout celui du rôdeur vengeur qu’incarne Michael Pitt avec une intensité limite outrancière. Le fiancé guère éploré de Justin Timberlake paraît pour sa part sous-écrit. En revanche, les collègues policiers de Tom, dont son patron Bob joué par l’acteur et dramaturge Eric Bogosian (Talk Radio), forment un sous-groupe crédible.

Côté rythme, le film n’est pas exempt de longueurs. Certaines bonnes pistes abordées restent en outre inexplorées.

La réalisation ne manque en revanche pas de bonnes idées, entre mouvements de caméra insidieux qui maintiennent dans l’expectative, apartés ambigus et passages révélant leur nature onirique sur le tard.

À l’évidence, Grant Singer a étudié David Fincher et David Lynch (qu’il mentionne d’ailleurs en entrevue au Devoir). Il n’y est pas encore, tant s’en faut, mais ce premier long métrage à l’identité changeante a largement de quoi satisfaire les amatrices et amateurs de polars.

Reptile (V.O. et V.F.) ★★★ 1/2 Drame policier de Grant Singer. Avec Benicio Del Toro, Alicia Silverstone, Justin Timberlake, Eric Bogosian, Michael Pitt, Frances Fisher. États-Unis, 2023, 134 minutes. En salle le 22 septembre et sur Netflix le 29 septembre.