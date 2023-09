«It Lives Inside»: le monstre du rejet

Dans le couloir bourdonnant d’activité d’une école secondaire, Poorna, une adolescente solitaire, suscite les regards intrigués, voire méprisants, de ses pairs. C’est que, outre son allure négligée, elle tient serrée contre elle un pot de verre rempli de ce qui ressemble à des cendres. Sam, une consoeur de classe, était encore il y a peu la meilleure amie de Poorna. Désirant « être comme tout le monde », Sam a toutefois tourné le dos autant à sa copine qu’à sa culture indienne. Or, à l’insu de Sam, le démon originaire de la religion hindoue qui tourmente en ce moment Poorna s’apprête à jeter son dévolu sur elle. Dans It Lives Inside, Bishal Dutta insuffle une dimension socioculturelle fascinante à un récit horrifique fertile en frissons.

D’emblée, le public sait, à l’instar de la malheureuse Poorna, que ledit pot contient — ou plutôt retient — quelque chose de terrible. Lueurs incandescentes, bruits inquiétants que la jeune fille est seule à entendre… Et voici que le verre se fissure !

Un amoureux avéré et invétéré des films d’horreur des années 1980 en dépit de son jeune âge, comme il l’a confié au Devoir, Bishal Dutta tapisse son premier film de références aux classiques parus au cours de cette décennie charnière pour le genre. Le film A Nightmare on Elm Street (Les griffes de la nuit) est, à l’évidence, celui qui a le plus inspiré le scénariste et réalisateur.

De fait, Sam suit un parcours comparable à celui de Nancy dans le film phare de Wes Craven, s’éveillant graduellement à la menace surnaturelle qui la poursuit et vivant un isolement subséquent exacerbé par une difficulté croissante à distinguer la réalité du cauchemar.

Bishal Dutta ne se borne toutefois pas à proposer une variation d’une oeuvre passée, tant s’en faut.

Approches fusionnées

Ainsi, le rythme initial épouse-t-il davantage celui de films d’horreur récents comme It Follows (Traquée) et Hereditary (Héréditaire). On est dans la combustion lente, du moins en première partie.

Car le rythme s’accélère et, en seconde partie, les sursauts ne sont pas rares. La fusion des deux approches généralement antithétiques, soit l’instillation d’une tension sourde par opposition au déploiement effréné d’effets chocs, fonctionne bien.

Quant à la créature qui hante non seulement les songes de Sam, mais le monde tangible également, elle n’est dévoilée que petit à petit : des yeux qui luisent dans un coin obscur, un bout de silhouette tordue qui se découpe dans les ténèbres, une main griffue… C’est la manière de faire éprouvée de Jaws (Les dents de la mer). Hélas, lorsqu’il est enfin dévoilé en entier, le monstre déçoit un brin : il est bien conçu, mais générique.

Cela étant, ce qui distingue vraiment It Lives Inside, c’est la culture indienne en toile de fond, par l’entremise de la famille de Sam. Il en résulte moult détails passionnants — et appétissants, avec tous ces gros plans de plats cuisinés. La religion hindoue est prévalente par l’entremise de la mère de la protagoniste, qui la pratique avec dévotion : entre ces deux-là, c’est la mésentente constante depuis que la seconde a décidé de rejeter en bloc traditions et croyances.

D’ailleurs, le film a beaucoup à dire, spécifiquement, sur la pression que subissent les enfants et adolescents issus de l’immigration dans leur processus « d’américanisation ». À l’inverse, les thèmes du conflit générationnel et du conflit de valeurs confèrent une universalité au film.

Dans l’ensemble, It Lives Inside s’avère une bonne surprise, et Bishal Dutta, un cinéaste à suivre.

It Lives Inside (V.O.) ★★★ 1/2 Drame d’horreur de Bishal Dutta. Avec Megan Suri, Neeru Bajwa, Mohana Krishnan, Vik Sahay, Gage Marsh. États-Unis, 2023, 99 minutes. En salle.