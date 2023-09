«Simple comme Sylvain»: quand Sophia rencontre Sylvain

Après avoir récolté des éloges critiques de la presse étrangère lors de sa première à Cannes, puis lors de son passage au TIFF, le troisième long métrage de Monia Chokri, Simple comme Sylvain, prend enfin l’affiche. Oui, le buzz était justifié. Car c’est là une comédie romantique follement intelligente, furieusement drôle, mais douce-amère également qu’offre la cinéaste. Le film est en outre d’une maîtrise formelle épatante, ce qui ne gâte rien. Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal partagent une complicité brûlante en amants contraires, elle l’intellectuelle, lui, le « manuel ». Jouissif, c’est le cas de le dire.

Sophia, la protagoniste, célèbre ces jours-ci ses 40 ans. En apparence, la jeune femme est comblée, mais rapidement, des signes d’une insatisfaction latente se manifestent : cette expression lasse lorsque son conjoint Xavier lui coupe la parole lors d’un dîner entre amis, cet air absent pendant l’amour…

Mais voici qu’à la faveur de rénovations devant être entreprises au nouveau chalet du couple, Sophia fait la connaissance de Sylvain, un entrepreneur local. Illico, la citadine est troublée par le magnétisme fruste du « gars de bois ». La manière dont Monia Chokri narre et filme l’attirance initiale, la valse-hésitation tendue, le rapprochement haletant, puis le passage à l’acte débridé, provoque hilarité et frissons de plaisir anticipé.

En un choix judicieux, la réalisatrice et scénariste a fait de son héroïne une professeure de philosophie (à une classe de retraités), de telle sorte que les différentes théories qu’elle aborde font écho à sa situation personnelle du moment. Par exemple, au tout début de sa liaison avec Sylvain, on a droit à l’impossible objet du désir selon Platon.

D’autres approches suivront, dont celle de Spinoza. Il s’agit d’une excellente idée, finement intégrée.

Subtil et cru

Un autre aspect qui rend Simple comme Sylvain aussi irrésistible réside dans la décision de prendre le contrepied des conventions de la comédie romantique afin de mieux détourner et de commenter celles-ci. Le résultat surprend à chaque détour.

Prenez ce souper dans la famille de Sylvain, où les propos entendus sont aux antipodes de ceux tenus plus tôt dans celle de Sophia (dont la mère est incarnée par Micheline Lanctôt, autrice du fabuleux L’homme à tout faire, qui partage de belles similitudes avec ce film-ci). Dans une comédie romantique « classique », le déroulement serait catastrophique sur le coup, mais contribuerait ultérieurement à souder les amoureux. Ici, la démonstration s’avère beaucoup plus subtile : on est dans le malaise, dans le grincement de dents, mais dans l’acceptation.

Ah, et, pour qui serait tenté par les procès d’intentions, la cinéaste se moque (gentiment) autant des « intellos » que des « prolos ».

Mais bref, la catastrophe, puisqu’une catastrophe doit bien survenir, se produira en différé, lorsqu’on ne s’y attend pas, à la faveur d’une séquence très sombre. À mesure que les mois passent, ce n’est en effet plus l’usure du couple que Sophia forme avec Xavier qui s’impose, mais plutôt l’usure de la passion qui consume Sophia et Sylvain.

L’intensité de leurs rapports peut engendrer des moments de laideur, entre jalousie et avilissement. D’ailleurs, Monia Chokri ne craint pas la rupture de ton, technique qu’elle manie avec brio.

Toujours à l’opposé des diktats du genre comico-sentimental, Simple comme Sylvain, tout en multipliant les répliques d’une finesse ciselée, n’a pas peur d’être cru. Il faut entendre certains échanges chauds entre Sylvain et Sophia… Lui, lubrique : « C’tu moé qui t’fait mouiller d’même ? » Elle, pragmatique : « Faut croire. »

C’est un cran plus osé que l’orgasme public simulé par Meg Ryan au bénéfice de Billy Crystal dans When Harry Met Sally (Quand Harry rencontre Sally).

Suranné et second degré

Magalie Lépine-Blondeau (La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé) et Pierre-Yves Cardinal (Tom à la ferme) sont parfaitement en phase avec la nature singulière de la proposition. C’est-à-dire ?

Le film possède une facture surannée, avec sa palette aux teintes à dominance automnale, son grain d’image prononcé et sa caméra qui tourbillonne autour des amants à la Lelouch… À cet égard, le film a un côté kitsch, mais assumé et très second degré : c’était embryonnaire dans La femme de mon frère, en évidence dans Babysitter, et maintenant complètement abouti.

Sur le plan de la mise en scène, Simple comme Sylvain est l’oeuvre la plus accomplie de Monia Chokri (et du grand directeur photo André Turpin). Les compositions séduisent, jouant souvent de magnifiques clairs-obscurs. À l’arrière-plan, Xavier, abandonné à son sort, est aperçu au fond de la maison à travers un cadre de porte, tandis qu’à l’avant-plan, Sophia pleure en silence dans l’escalier qui mène à l’étage : isolés dans la pénombre ambiante, chacun existe dans son petit îlot de lumière.

Et que dire de ce passage dans une station-service où Monia Chokri alterne les perspectives telle une chantre de Brian De Palma : Sylvain se tient à côté du véhicule, Sophia est assise à l’intérieur, et leurs regards se fuient avant de se croiser, successivement, par l’entremise d’un reflet sur la vitre de la portière, dans le rétroviseur, puis face à face… Ce n’est jamais étourdissant, juste virtuose.

Ceci expliquant cela, Simple comme Sylvain suscite l’irrépressible envie d’être revu sitôt terminé. Parce que, pour paraphraser Sophia juste après sa première incartade charnelle avec Sylvain : une fois, ce n’est pas assez.

Simple comme Sylvain ★★★★ 1/2 Comédie romantique de Monia Chokri. Avec Magalie Lépine-Blondeau, Pierre-Yves Cardinal, Francis-William Rhéaume, Monia Chokri, Micheline Lanctôt, Marie-Ginette Guay, Guillaume Laurin. Québec, 2023, 111 minutes. En salle.