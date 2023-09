«Dumb Money»: quand les petits épargnants contre-attaquent

S’il est une chose que nous a apprise Oliver Stone dans son film Wall Street, c’est que pour les bonzes de la haute finance, tous les moyens sont bons pour faire de l’argent. L’une de ces méthodes, méconnue des non-initiés, consiste à créer des fonds spéculatifs dont la croissance dépend non pas de la montée, mais de la chute d’une action donnée. Ainsi, en misant sur la faillite de telle ou telle société, il est possible pour de gros joueurs d’empocher une fortune, souvent au détriment de petits investisseurs. Or, qu’arriverait-il si ces derniers se rebiffaient contre un système qui les désavantage ? Basé sur une vraie affaire, Dumb Money (Bêtement riche) répond à cette question d’hilarante façon.

Cette comédie satirique relate l’histoire improbable, mais véridique, de Keith Gill, mieux connu sur les réseaux sociaux sous les pseudonymes Roaring Kitty et DeepFuckingValue. Analyste financier irrévérencieux, Gill se mit à produire des vidéos sur YouTube et Reddit à propos de la santé financière de la compagnie GameStop, sous-estimée par Wall Street selon lui.

Lesdites vidéos, d’abord tournées en dérision, en vinrent à emporter l’adhésion à un point tel que la valeur de l’action de GameStop grimpa en flèche. Cela, au grand bonheur de madame et monsieur Tout-le-monde ayant investi son petit pécule, mais au grand dam des richissimes spéculateurs ayant plutôt misé sur l’écrasement de la valeur de l’action.

Dimension factuelle

Lorgnant davantage du côté de The Wolf of Wall Street (Le loup de Wall Street), de Martin Scorsese, que de celui du classique d’Oliver Stone susmentionné, Dumb Money repose sur un scénario hyperfouillé de Lauren Schuker Blum et Rebecca Angelo en partie inspiré par l’ouvrage The Antisocial Network, de Ben Mezrich. Sans épouser une facture documentaire, le film exsude une dimension factuelle qui rend encore plus drôles certains passages ahurissants mais, justement, documentés.

Il faut dire qu’en l’état, le récit, avec ses personnages hauts en couleur et ses nombreux développements inusités, constituait un matériau de base idéal pour le réalisateur Craig Gillespie (avec qui Le Devoir s’est entretenu en exclusivité au TIFF). Pour mémoire, on lui doit le tout aussi grinçantI I, Tonya (Moi, Tonya), une docufiction satirique avec Margot Robbie dans le rôle de la patineuse déchue Tonya Harding. Gillespie a également tenu la barre du fabuleux, et mordant, Cruella, avec Emma Stone.

Entre autres talents, Gillespie sait comment extraire chaque parcelle d’humour (souvent noir) de situations que d’autres seraient peut-être plus naturellement enclins à traiter avec sérieux. Cette approche, outre qu’elle génère maints éclats de rire, contribue à maintenir le public sur le qui-vive.

En effet, on ne sait jamais trop à quoi s’en tenir. Or, comme on s’esclaffe constamment, on reste intrigué, et donc captif.

Brio de Paul Dano

Le héros, Keith Gill, est en l’occurrence l’incarnation même de « l’underdog », figure bien-aimée du protagoniste donné perdant, mais qui réussit à briller dans l’adversité. Déterminé mais humble, comique sans chercher à l’être, Gill est incarné par Paul Dano avec tout le brio discret qu’on lui connaît. Jamais ne surprendra-t-on l’acteur à cabotiner, à « beurrer épais » pour soutirer un sourire ou se démarquer.

Ici, la vedette vue dans There Will Be Blood (Il y aura du sang), de Paul Thomas Anderson, 12 Years a Slave (Esclave pendant douze ans), de Steve McQueen, Prisoners (Prisonniers), de Denis Villeneuve, sans oublier, fugitivement, The Batman (Le Batman), de Matt Reeves, offre une composition irrésistible.

L’acteur partage en outre une belle complicité avec Shailene Woodley, en épouse solidaire, ainsi qu’avec Pete Davidson, en frérot malcommode.

Chez les milliardaires, dont certains perdirent jusqu’à un milliard de dollars américains par jour, les Seth Rogen, Nick Offerman et autre Sebastian Stan suivent tous la même ligne directrice : accroître le facteur comique en misant sur une retenue contrastée. Captivant, le résultat est jouissif, cinglant, et qui plus est doté d’une bonne dose d’outrage justifié.

Bêtement riche (V.F. de Dumb Money) ★★★★ Comédie satirique de Craig Gillespie. Avec Paul Dano, Shailene Woodley, America Ferrera, Seth Rogen, Pete Davidson, Nick Offerman, Vincent D’Onofrio, Sebastian Stan. États-Unis, 2023, 104 minutes. En salle.