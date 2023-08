Vues de la frontière

Danny Lennon, le pape du court métrage au Québec, aime faire d’une soirée de cinéma une expérience. Et c’est dans la petite ville de Stanstead, en Estrie, au bord de la frontière américaine, qu’il installe ses nouveaux quartiers, le cinéma Haskell.

Le lieu est unique. La bibliothèque et salle d’opéra Haskell a été construite en 1904, à cheval sur la frontière entre le Canada et les États-Unis, entre la ville canadienne de Stanstead et celle américaine de Derby Line. L’oeuvre a été commandée par la Canadienne Martha Stewart Haskell en hommage à son défunt mari, l’Américain Carlos Haskell.

« Elle l’a volontairement fait construire sur la frontière américaine », raconte Kim Prangley, qui a été bibliothécaire pendant 25 ans dans l’édifice, où on trouve aussi une salle de spectacle. Dans celle-ci — qui a gardé tout son cachet d’époque —, les bancs sont situés du côté américain tandis que la scène est au Canada.

Danny Lennon compte y projeter une dizaine de films par mois, à partir de cette semaine. On entre par ailleurs dans la bibliothèque du côté américain, sans cependant avoir à présenter un passeport, sur l’engagement de réintégrer son pays d’origine en sortant.

Du trafic dans les toilettes

Le lieu fourmille évidemment d’anecdotes, toutes plus singulières les unes que les autres. Dans 45th Parallel, le court métrage qui a été présenté jeudi à Stanstead, on relate entre autres l’histoire d’un trafiquant d’armes montréalais, Alexis Vlachos, condamné aux États-Unis en 2018 pour avoir fait transiter des armes de poing par la toilette de la bibliothèque.

C’est la bibliothécaire Nancy Rumery qui avait remarqué les allées et venues louches des passeurs. Le film, qui n’a pas encore pris l’affiche au Canada, propose une réflexion sur l’absurdité et la dangerosité des frontières, en évoquant aussi le décès d’un adolescent mexicain désarmé, tué par une balle tirée à Ciudad Juárez par un garde-frontière américain, en 2010.

Dans la salle d’opéra, du côté canadien, le rideau d’origine évoque curieusement une scène de Venise. « C’est magnifique, comme édifice, poursuit Danny Lennon. À l’intérieur, il y a 410 places, sur de vieux bancs en bois, qui donnent tout un look. Ce sont deux étages de toute beauté. »

L’anecdote la plus célèbre de l’endroit reste néanmoins le fait qu’il a été envisagé comme lieu de réunification des Beatles, au début des années 1970. À cette époque, John Lennon ne pouvait pas sortir des États-Unis et Paul McCartney n’avait pas le droit d’y entrer, pour des raisons juridiques.

C’est alors que la mère de Kim Prangley, Adelaide Prangley, a reçu un coup de fil du « Fab Four », qui lui demandait s’il était possible d’organiser une réunion dans la bibliothèque et salle d’opéra Haskell. « Cela n’a pas eu lieu, parce que la communauté de Stanstead ne se sentait pas capable de gérer la sécurité, advenant la venue de milliers de fans », raconte Kim Prangley. L’histoire a d’ailleurs inspiré une pièce de théâtre, All Together Now, à un auteur local.

Tensions à la frontière

Selon Kim Prangley, la fluidité des rapports entre Canadiens et Américains dans la communauté n’est plus ce qu’elle a déjà été. Elle blâme notamment les tensions générées par l’immigration illégale et la surveillance constante de la frontière par la GRC. « Les règlements changent tout le temps, dit-elle. On ne peut plus visiter nos voisins comme avant. »

« Il y a des caméras partout, c’est vraiment la pire place où aller faire un mauvais coup », reconnaît Danny Lennon.

Au cinéma Haskell, l’entrée sera de cinq dollars, payés en argent canadien ou américain. Danny Lennon veut y projeter du cinéma de répertoire, qui peut n’avoir jamais pris l’affiche à Montréal auparavant.

Le programmateur, qui est notamment à l’origine du gala Prends ça court!, espère aussi, avec son projet, redonner confiance à une communauté qui « ne l’a pas eue facile au cours des dernières années ».

Kim Prangley rappelle qu’au moment de la construction de la bibliothèque, la ville de Stanstead était plus prospère qu’aujourd’hui. « Il y avait le train, le bois, le granite », dit-elle. À l’époque, 90 % de la communauté de Stanstead était anglophone.

Aujourd’hui, la communauté de Stanstead serait à moitié francophone et à moitié anglophone, selon l’estimation de Danny Lennon, qui est lui-même originaire de Sherbrooke.