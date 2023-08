«Golda»: film dépourvu de colonne pour femme de tête

Avant même son tournage, le film Golda a suscité la controverse. En effet, plusieurs se sont opposés au choix de l’actrice anglaise Helen Mirren pour incarner l’ancienne première ministre israélienne Golda Meir. Quand les premières photos du film ont commencé à circuler, d’aucuns ont accusé la production d’avoir affublé la vedette d’un « jewface » à grand renfort de prothèses en latex. Or, si ces doléances sont on ne peut plus valables, le fait est que le film a un problème bien plus grave encore. En effet, Golda est un ratage quasi intégral.

Présenté en une suite de retours en arrière, le film débute en 1974, alors que la première ministre israélienne est interrogée par la Commission Agranat au lendemain de la guerre du Kippour, qui a opposé Israël à un regroupement de pays arabes mené par l’Égypte et la Syrie. Israël l’emporta, mais au coût de nombreuses vies, et non sans l’appui politique des États-Unis.

Défilent ainsi divers épisodes évoquant l’éclatement surprise puis le déchaînement du conflit. Lors de réunions ministérielles, il est des signes subtils du malaise que ressentent les politiciens, tous des hommes, d’être les subalternes d’une femme. Malheureusement, le film n’explore pas vraiment ce volet qui ne pouvait pourtant qu’être intéressant.

D’autant plus que, durant la présidence de Golda Meir, soit de 1969 à 1974, les femmes occupant une telle position de pouvoir de par le monde n’étaient pas légion : Sirimavo Bandaranaike au Sri Lanka, Indira Gandhi en Inde…

Le scénario de Nicholas Martin (coscénariste de Florence Foster Jenkins, la nouvelle version de Marguerite) préfère se concentrer sur les coulisses de la guerre et la maladie qui gruge la première ministre. Et ç’aurait pu être passionnant. En l’état, c’est surtout ennuyant : un récit bavard, dépourvu de colonne.

La raison en est que le film ne parvient jamais réellement à rendre limpides les tenants et aboutissants du conflit pourtant au coeur de l’intrigue. Sans sombrer dans le didactisme, l’approche aurait gagné à user de davantage de pédagogie. Car quiconque ne possède pas certaines bases historiques risque de finir par perdre le fil, voire de décrocher.

Réalisation tape-à-l’oeil

La réalisation de Guy Nattiv ne rehausse guère le niveau d’intérêt. Lauréat de l’Oscar du meilleur court métrage en 2018 pour le puissant Skin, sur la passation du racisme de père en fils, Nattiv se fourvoie ici. Sa grammaire cinématographique est aussi tape-à-l’oeil que répétitive : surenchère de plans en contre-plongée visant à magnifier la protagoniste, incessants travellings dans des couloirs, prises de vues aériennes tenant de la coquetterie plutôt que de la nécessité, etc.

Tout cela n’est qu’une malhabile diversion visant à faire oublier une impression persistante de théâtralité, avec cette succession de conversations à huis clos.

On touche le fond lorsque les volutes de fumée de cigarette de Golda Meir se changent en poussière d’obus : là comme ailleurs, la volonté d’évoquer le champ de bataille sans le montrer (autrement que par des images d’archives mal intégrées) transpire le manque de moyens.

À noter que la vie de Golda Meir fut autrefois racontée à la télévision, en 1982, dans le drame biographique en deux parties A Woman Called Golda, d’Alan Gibson, avec Ingrid Bergman. Le canevas de cette minisérie était beaucoup plus vaste et le résultat, plus captivant.

Quant au film de Guy Nattiv, son seul véritable atout, et c’est paradoxal compte tenu du scandale initial, tient à la présence d’Helen Mirren dans le rôle-titre. Toujours excellente, la vedette des films The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover (Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant) et The Queen (Sa Majesté la Reine) est égale à elle-même malgré un maquillage momifiant.

En définitive, a-t-on eu raison de confier le rôle à Helen Mirren ? La question à se poser n’est peut-être pas de savoir si elle aurait dû jouer dans ce film, mais si ce film la méritait.

Golda (V.O.) ★★ Drame biographique de Guy Attiv. Avec Helen Mirren, Camille Cottin, Rami Heuberger, Ohad Knoller, Lior Ashkenazi, Dominic Mafham, Liev Schreiber. États-Unis–Royaume-Uni, 2023, 100 minutes. En salle.