Quand la police «produit la menace» au nom de la sécurité

Le 1er juillet 2013, un couple nouvellement converti à l’islam a été arrêté après avoir caché une bombe artisanale dans un buisson près du parlement de la Colombie-Britannique, à Victoria. La police s’est félicitée d’avoir déjoué un complot terroriste qui devait assombrir la fête du Canada, mais la réalité était tout autre : l’homme et sa conjointe n’avaient aucunement l’intention de semer la mort. Ils ont été poussés à fabriquer une bombe par des policiers dans le cadre d’une enquête digne d’une « parodie de justice ».

Dans un documentaire qui arrive en salle ce vendredi, la réalisatrice montréalaise Amy Miller remonte le fil de cet événement fabriqué de toutes pièces par des policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Le film Produire la menace montre comment les agents, qui ont pour mission d’infiltrer de soi-disant terroristes, ont manipulé ces citoyens marginalisés pour les convaincre de fabriquer une bombe et de la placer dans un espace public.

« Au Canada, on aime se dire qu’on n’est pas comme les méchants Américains, mais il n’y a pas que la CIA ou le FBI qui font de mauvaises choses comme ça », affirme en entrevue la réalisatrice Amy Miller.

La grande force du documentaire de près d’une heure et demie, c’est qu’il repose en bonne partie sur les images captées par des caméras cachées de la police durant cette enquête menée à l’aide d’agents d’infiltration. On assiste à la descente aux enfers du couple formé de John Nuttall et d’Amanda Korody, piégés par des policiers qui cherchaient à tout prix des coupables.

L’homme et la femme sont vulnérables. Ils vivent dans la pauvreté et présentent des signes d’une santé mentale fragile. Un jour, un inconnu qui se présente comme un adepte de la foi musulmane offre de les aider. Il agit comme un guide spirituel, répond à leurs questionnements existentiels et leur donne de l’argent. C’est un agent double de la GRC.

De fil en aiguille, d’autres prétendus bons samaritains, qui sont en fait des membres de la GRC, se joignent à l’effort d’aide. Et ça vire mal, très mal, pour le mari et la femme. Ils se font convaincre, contre leur gré, par un mélange d’acharnement, d’intimidation et de peur, de commettre un attentat.

Des images percutantes

« J’ai l’impression d’être dans un film », confie John Nuttall à sa femme, surveillés à leur insu par des caméras de la police. Leur « ami » se fait passer pour un connaisseur de l’islam et leur explique, à tort, que c’est une « obligation » pour un bon musulman de commettre un attentat.

L’ami musulman laisse entendre qu’il a lui-même participé à des attaques violentes. Le couple est terrifié. « On ne savait pas quoi faire. Si on n’arrivait pas avec un plan [pour commettre un attentat], il nous ferait du mal. On craignait d’avoir affaire à un moudjahidine qui allait nous tuer », raconte Amanda Korody dans le film.

Dans une scène captée par les caméras de la police, un agent double tente par tous les moyens de soutirer des aveux au couple. De leur faire dire qu’ils s’apprêtent à commettre un attentat au nom de l’islam. John Nuttall refuse : « C’est ton projet à toi », répond-il à son « ami ».

Devant l’insistance des agents doubles de la police, le couple accepte finalement de tourner une vidéo où il annonce son intention de faire exploser une bombe en public. En privé, les deux présumés « terroristes » filmés à leur insu disent pourtant qu’ils ne veulent faire de mal à personne.

La réalisatrice a eu accès à ces images percutantes tirées de l’enquête policière grâce à la collaboration de l’avocat du couple, qui lui a fourni des centaines d’heures d’enregistrement déposées en preuve devant les tribunaux. Condamné pour complot terroriste, le couple a passé trois ans en détention, mais les cours d’appel provinciale et fédérale ont finalement ordonné la libération des deux prisonniers, qui ont été victimes d’une « parodie de justice », a tranché une juge.

D’autres cibles policières

Le documentaire rappelle une série d’autres causes célèbres où des policiers de la GRC ou des agents du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) ont commis des crimes plutôt que de se contenter d’amasser des preuves lors d’infiltrations menées au nom de la sécurité nationale.

Les Québécois ont eu affaire à de telles méthodes lors de la crise d’Octobre 1970. Des représentants de la GRC ont volé la liste de membres du Parti québécois, incendié une grange, participé à un vol qualifié et même rédigé un faux communiqué au nom du Front de libération du Québec (FLQ), rappelle dans le film le militant Alexandre Popovic, porte-parole de la Coalition contre la répression et les abus policiers (CRAP). Son essai de 2017 Produire la menace, Agents provocateurs au service de l’État canadien, a inspiré la réalisatrice Amy Miller.

« À qui profite la provocation policière ? La provocation policière sert d’abord à la police », dit Popovic dans le documentaire.

Les agences de sécurité nationale subissent une énorme pression pour démontrer leur utilité, surtout depuis les attentats du 11 septembre 2001. Ils doivent arrêter des « méchants » de temps en temps, ne serait-ce que pour justifier leurs budgets, souligne dans le film John Kingman Phillips, avocat d’Omar Khadr, cet enfant-soldat canadien qui a été détenu à Guantanamo après avoir été arrêté en Afghanistan. Ottawa a offert des excuses et une indemnité de 10,5 millions de dollars à Khadr pour le rôle du Canada dans cette affaire.

Préserver l’ordre établi

Des musulmans, des Autochtones et des militants pour le climat ont aussi été ciblés par l’appareil canadien de « sécurité nationale », rappelle dans le documentaire la professeure Pamela Palmater, du Département de politique et d’administration publique de l’Université métropolitaine de Toronto.

Des militants de la nation Wet’suwet’en et leurs alliés qui ont tenté de bloquer la construction d’un gazoduc dans l’Ouest canadien ont été ainsi qualifiés « d’écoterroristes ». « On peut donc te surveiller et te définir comme une menace », résume la professeure d’origine autochtone.

La machine de surveillance contre les menaces à la « sécurité nationale » vise à préserver le statu quo, rappelle le film d’Amy Miller. Le statu quo favorise les entreprises, la « croissance économique », au détriment de tout le reste. Les nouveaux outils numériques comme les algorithmes, la reconnaissance faciale et l’intelligence artificielle laissent entrevoir une ère de surveillance accrue, selon les experts cités dans le film. Big Brother a de beaux jours devant lui.

Produire la menace Documentaire d’Amy Miller, Canada, 2023, 84 minutes. Présenté en version originale anglaise sous-titrée en français au Cinéma du Parc dès le 25 août.