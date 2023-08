Deux actrices dans les Cantons

Lorsqu’elle a retenu Pascale Bussières pour jouer le rôle de Chantal dans son film Sonatine, Micheline Lanctôt avait déjà rencontré 980 postulantes et n’avait trouvé personne. « J’ai lancé un appel à la radio, se souvient-elle. Je cherchais une enfant saine, qui avait une bonne base, parce que j’ai vu tellement d’enfants massacrés par le cinéma. » Pascale Bussières avait alors 13 ans. C’était son premier rôle, celui d’une adolescente qui fait un pacte de suicide avec une amie.

Pascale Bussières se souvient d’un plateau où Micheline Lanctôt allaitait encore sa dernière-née, Simone. « Il y avait quelque chose de très organique, de familial et de très naturel. On était en train de fabriquer quelque chose. Après, le cinéma s’est transformé largement. C’est devenu une industrie », dit-elle, dans le théâtre de Lac-Brome où nous rencontrons les deux comédiennes.

Micheline Lanctôt célèbre ses 50 ans de cinéma au Festival du film de Knowlton, qui prend l’affiche ce week-end dans une nouvelle édition se déployant dans plusieurs lieux, et sur une semaine complète. Et Pascale Bussières en est la présidente d’honneur. On y présente toute une brochette de films, dont plusieurs sont sortis durant la dernière année. Presque tous sont accompagnés d’une discussion avec les créateurs. Pascale Bussières et Micheline Lanctôt y accompagneront notamment la projection de Sonatine.

Cinquante ans, c’est un peu vite dit. Parce que Micheline Lanctôt a en fait tâté du cinéma bien avant d’incarner une femme d’avocat qui fait un retour à la terre, dans La vraie nature de Bernadette, de Gilles Carle, en 1972. Elle aime d’ailleurs raconter qu’elle s’était fait dire par Albert Millaire, lors d’une audition qu’elle passait au TNM, qu’elle avait une voix beaucoup trop grave pour faire du théâtre.

D’abord illustratrice

C’est comme illustratrice et animatrice en cinéma d’animation qu’elle a fait ses débuts, notamment à l’ONF. Le théâtre de Lac-Brome présente d’ailleurs des illustrations qu’elle a réalisées à cette époque pour des livres de poésie signés Louis-Philippe Hébert, Le roi jaune, ou Le cinéma de Petite-Rivière : des extraits d’une poésie éclatée, « un peu dada », dit Pascale Bussières. « C’est une oeuvre qui est inclassable, relève Micheline Lanctôt au sujet de l’écrivain. Je vais écrire au comité de Nobel pour le nommer. Pour vrai ! Le prix Nobel ! C’est un écrivain majeur et il est totalement inconnu. »

C’est au cours de son séjour à Los Angeles, où elle a vécu plusieurs années aux côtés du réalisateur Ted Kotcheff, que Micheline Lanctôt a écrit le scénario de son premier film, L’homme à tout faire, inspiré d’une histoire vraie. « J’ai commencé à écrire parce que j’étais en train de perdre mon français », dit-elle. Au Québec, le producteur René Malo est emballé par le scénario et produit le film. Par ailleurs, Micheline Lanctôt garde de Hollywood le souvenir d’un « milieu horrible » qui a perdu toute humanité. Parmi ses réalisateurs phares, elle cite Alain Resnais. « Je n’ai jamais vu un cinéaste avoir autant d’audace dans ses propositions et toujours les réussir », dit-elle.

Pour Micheline Lanctôt, le cinéma québécois d’aujourd’hui manque justement de diversité, parce qu’il est guidé par les décisions des fonctionnaires qui le financent. « Il y a deux ans, j’ai fait partie d’un comité de présélection pour l’IRIS. Et sur 45 films, il y avait 22 films d’ados. Ce ne sont pas des films faits pour ou par des ados, mais ce sont histoires d’ados. Sur la totalité des films, il y en avait deux qui avaient un propos social […] On est dans l’historiette, dans l’anecdote », regrette-t-elle.

Une quête éthique

Les derniers films de Micheline Lanctôt, notamment Autrui et Une manière de vivre, se penchent sur une quête éthique des personnages. « Moi, j’ai vécu de plein fouet l’abandon de l’Église. J’avais 14 ans quand j’ai arrêté d’aller à l’église. J’ai vraiment vécu la coupure parce que j’ai été élevée par des soeurs. J’ai vécu le vide moral qui a suivi, c’est-à-dire qu’il y a une espèce de remise en question. Je trouve qu’on est dans une société qui a complètement perdu sa boussole morale, et j’ai fait plusieurs films sur l’éthique. L’éthique, c’est le sentiment que ce que l’on fait est juste et bon », dit-elle.

L’éthique, c’est le sentiment que ce que l’on fait est juste et bon.

Pascale Bussières a tourné dans plusieurs autres films de Micheline Lanctôt, dont Deux actrices et Suzie. Elle joue aussi sa fille dans le récent Frontières de Guy Édoin, qui sera également présenté à Knowlton. Elle la décrit comme « quelqu’un de très intuitif et de sincère dans son travail », de « très habité ». Et c’est au cours du tournage de Sonatine que Pascale Bussières a senti qu’elle était à sa place sur un plateau de cinéma. Elle a d’ailleurs retrouvé récemment le texte de Sonatine, sur lequel elle avait écrit à la fin : « Je suis en train de vivre ma vie. »

Frontières a été tourné dans les Cantons-de-l’Est, près de Frelighsburg, où Micheline Lanctôt a vécu jusqu’à l’âge cinq ans, dans le verger de ses parents, où elle ramassait des pommes pour les vendre. Elle est revenue y vivre depuis plusieurs années. Pascale Bussières vient pour sa part tout juste de se réinstaller dans la région, elle qui a habité Knowlton il y a 25 ans, et dont les enfants ont fréquenté l’école du village.

« En ce moment, il y a un réel dynamisme ici, et en ce moment, j’ai envie de participer à ce mouvement-là, dit Pascale Bussières. J’ai beaucoup d’amis qui vivent ici à temps plein. J’ai un attachement presque mystique aux Cantons. Ça m’apaise. »

Une édition augmentée

Avec cette édition augmentée, la directrice du festival, Julie Bradet, espère faire du Festival du film de Knowlton « un vrai festival de cinéma ».

« Ça a été fondé par Michèle Bazin, et au début, c’était très petit, avec cinq ou six films présentés sur quelques jours », dit-elle.

Même si la programmation n’affiche pas encore de nouveautés proprement dites, à l’exception du documentaire World War III, de Houman Seyedi, on y trouve de nombreux films de l’année, dont Emily, sur l’écrivaine britannique Emily Brontë, Le plongeur, Crépuscule pour un tueur ou The Fablemans. La plupart des réalisateurs sont disponibles après les projections pour des discussions avec le public.

Le festival joue aussi sur différents événements autour des thèmes ou de l’ambiance dégagés par les films. Après la projection du film d’ouverture, le documentaire sur la musique Comme une vague de Marie-Julie Dallaire, un spectacle de chant a cappella sera présenté à la galerie voisine Blanka. Autour du film Le plongeur, les festivaliers seront conviés « au restaurant du coin pour un staff meal ». Le festival a organisé un salon de thé autour du film Emily, et une enseignante de l’Université Bishop’s donnera une conférence sur Emily Brontë. « On peut voir des films, mais on peut aussi avoir des possibilités de rencontres pour en discuter même après les événements », dit Julie Bradet.



Le Festival du film de Knowlton a lieu jusqu’au 26 août prochain.