«L’établi»: de la fac à l’usine

« À la fin des années soixante, des militants d’extrême gauche se firent embaucher dans les usines et dans les campagnes, afin de comprendre le travail de l’intérieur et préparer clandestinement la révolution à venir. Ceux qu’on nommait “les établis” furent deux à trois milliers à travers la France : étudiants, intellectuels, majoritairement issus des classes bourgeoises. Ce film raconte l’histoire de l’un d’entre eux », peut-on lire sur le carton noir précédant le générique de L’établi, deuxième long métrage du réalisateur français d’origine turque Mathias Gokalp (Rien de personnel, 2008).

« L’un d’entre eux », c’est Robert Linhart, magistralement incarné par le toujours très inspiré et investi Swann Arlaud (Petit paysan, d’Hubert Charuel ; Grâce à Dieu, de François Ozon). Professeur de philosophie, il vient de se faire embaucher comme ouvrier chez Citroën à la porte de Choisy, dans le 13e arrondissement, en se faisant passer pour un fils de commerçant acculé à la faillite, avec la complicité de sa femme pharmacienne, Nicole (Mélanie Thierry), et d’un groupe d’extrême gauche, dont fait aussi partie le jeune et fougueux Yves (Lorenzo Lefebvre). Recalé aux examens d’embauche, ce dernier devra se contenter de distribuer des tracts aux portes de l’usine.

Sobre drame social s’inscrivant dans la lignée du cinéma des frères Dardenne (Le fils, Deux jours, une nuit) — on y retrouve d’ailleurs leur acteur fétiche Olivier Gourmet —, de Ken Loach (My Name Is Joe, It’s a Free World !) et de Stéphane Brizé (La loi du marché, En guerre), L’établi s’avère une fascinante page de la petite histoire de l’après-Mai 68 aux allures d’un documentaire d’époque.

De fait, ce qu’on remarque d’emblée dans cette adaptation fidèle du récit autobiographique éponyme de Robert Linhart (Éditions de Minuit, 1978), c’est la minutieuse reconstitution d’époque. Des costumes aux décors, lesquels se déclinent dans des teintes de terre, rien n’a été négligé pour faire revivre la fin des années 1960. De la même manière, la chaîne de montage des automobiles s’avère totalement crédible. Par ailleurs, le cinéaste s’attarde sur chacune des fonctions des maillons de la chaîne afin d’illustrer les difficiles conditions de travail, à la manière d’un devoir de mémoire ou d’un hommage aux ouvriers. La première scène du film montre aussi les différents examens physiques auxquels doivent se soumettre les candidats à l’embauche.

Rythme lent

Cela plombe toutefois le rythme du film, qui épouse celui, monotone et répétitif, d’un quart de travail à l’usine. Il faut dire que le vent de la révolution se lève très lentement chez Citroën, le personnage central prenant tout son temps pour créer une complicité avec ses collègues afin d’éviter d’éveiller les soupçons des ouvriers opposés aux changements et des patrons, qui ne pensent qu’à se remplir les poches au détriment du capital humain. Cela crée graduellement un climat de tension chaque fois que Linhart, bientôt surnommé la momie en raison de blessures aux mains, pose un geste ou prend la parole.

Heureusement que L’établi met en scène des personnages plus truculents que Linhart, héros intello pour le moins discret, tels le prêtre-ouvrier prêtant main-forte à la révolution à venir, incarné avec aplomb par Olivier Gourmet, ainsi que le patron de Citroën, qui tente d’amadouer Linhart afin de se renseigner sur ses employés, interprété avec verve par Denis Podalydès.

L’établi fait également la part belle aux ouvriers issus de l’immigration, parmi lesquels Boubacar (Éric Nantchouang), qui se dit prince et dont le verbe fleuri servira à rédiger des discours révolutionnaires, Ali (Malek Lamraoui), d’origine maghrébine, qui craint la grève, et, surtout, la flamboyante Sasha (Raphaëlle Rousseau), pasionaria yougoslave qui n’a peur de rien.

Impressionnant tableau d’époque n’échappant pas complètement au didactisme, L’établi dénonce avec force l’aliénation du travail, remet pertinemment en question les idées révolutionnaires et apporte une réflexion nuancée sur l’engagement social.

L’établi ★★★ 1/2 Drame de Mathias Gokalp. Avec Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès, Olivier Gourmet et Raphaëlle Rousseau. France-Belgique, 2023, 117 minutes. En salle.