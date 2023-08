«Jules»: un extraterrestre dans le jardin

Milton, 78 ans, mène une existence paisible dans la maison qu’il habite seul depuis des années. Impliqué dans sa communauté, il assiste aux réunions hebdomadaires du conseil municipal… ou aucun élu ne l’écoute réellement. Mais voici que tout un chacun, dont sa fille, Denise, se met à le croire gagné par la sénilité. La raison ? Milton répète qu’une soucoupe volante s’est écrasée dans son jardin. Or, Milton dit vrai. Dans Jules, une comédie de science-fiction au canevas minimaliste, Ben Kingsley offre une composition merveilleusement touchante.

Car en dépit de la présence assidue de sa fille, aimante et attentive, Milton vit beaucoup de solitude. Il y est toutefois si habitué qu’il ne s’en rend pas compte. Ce n’est qu’après avoir recueilli son impromptu visiteur de l’espace que Milton se met à parler, à se confier… Une présence quotidienne, chez lui… Cela faisait longtemps.

Avec son regard insondable, cet extraterrestre muet semble tout saisir et n’être là que pour écouter qui veut bien lui parler (« il a l’air tellement compréhensif », observera un des personnages).

Ainsi Sandy et Joyce, deux connaissances de Milton qui deviendront des amies liées par le secret, se livreront-elles chacune leur tour : elles aussi sont aux prises avec une forme ou une autre d’isolement existentiel.

Le spectacle de l’espèce de petite bande qui se forme autour de celui qui sera baptisé « Jules » est en cela tour à tour drôle et émouvant. Ces deux qualités se voient rehaussées par une atmosphère de discrète excentricité forgée sans effort apparent.

Une nature singulière

Il importe ici de préciser que Ben Kingsley, vedette de Ghandi, Schindler’s List (La liste de Schindler) et Dalíland, est entouré de trois excellentes partenaires de jeu. Présente au générique de la série Succession, Zoë Winters est très juste dans le rôle de Denise, qui s’inquiète à raison pour son père en perte d’autonomie cognitive.

Dans le rôle de Sandy, Harriet Sansom Harris, vue en soutien dans mille et un trucs, dont Phantom Thread (Le fil caché) et Werewolf by Night (Loup-garou de nuit), est simultanément sincère et pince-sans-rire.

Enfin, la toujours délicieuse Jane Curtin brille en retraitée inquisitrice prénommée Joyce. Lancée naguère par l’émission culte Saturday Night Live, la vénérable actrice comique a effectué un retour bienvenu ces années-ci en apparaissant dans de seconds rôles hauts en couleur : voir notamment The Heat (Un duo d’enfer) et The Spy Who Dumped Me (L’espion qui m’a dompée).

Quant à Jules, à l’instar d’E.T. avant lui, il est impératif qu’il rentre chez lui. Pour ce faire, il doit réparer son vaisseau, mais celui-ci carbure à quelque chose de fort inattendu…

D’ailleurs, le scénario imaginé par Gavin Steckler se révèle bourré de surprises étranges et improbables, mais qui fonctionnent dans cet univers à la fois reconnaissable et légèrement décalé. La réalisation de Marc Turtletaub est à cet égard en parfaite adéquation avec la nature singulière de la proposition. C’est là, en somme, de la belle visite.

Jules (V.O.) ★★★ 1/2 Comédie de science-fiction de Marc Turtletaub. Avec Ben Kingsley, Jane Curtin, Harriet Sansom Harris, Zoë Winters, Jade Quon. États-Unis, 2023, 90 minutes. En salle.