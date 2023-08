«Le déclin de l’empire américain»: la démission tranquille

Souvent perçu comme un divertissement, une évasion, le cinéma n’est-il pas aussi un espace philosophique qui invite à réinventer la cité ? Tout au long de l’été, Le Devoir donne la parole à des philosophes pour commenter un film québécois de leur choix. Pour la dernière leçon de la série, Le déclin de l’empire américain (1986), de Denys Arcand.

Rien n’avait préparé Denys Arcand à un tel succès critique, commercial… et international. Lui-même affirmait avoir signé un film qui défiait toute logique mercantile avec ses personnages bavards et des rebondissements minimalistes, le tout pimenté de sexe le plus souvent évoqué plutôt qu’illustré. De son triomphe au Festival de Cannes (Prix de la critique internationale) aux portes des Oscar (nomination pour le meilleur film étranger), Le déclin de l’empire américain est devenu non seulement un titre majeur de sa filmographie, mais un véritable tournant dans sa carrière, et pour l’industrie, une manière nouvelle d’imaginer le rayonnement du cinéma québécois à travers le monde.

Le cinéaste, formé en histoire, longtemps documentariste (On est au coton) et toujours scénariste (dont pour la célèbre série Duplessis), aurait pu l’intituler Le confort et l’indifférence s’il n’avait pas déjà utilisé le titre, en 1982, pour ce portrait décapant d’une société québécoise matérialiste et insouciante au lendemain de l’échec référendaire de 1980.

Et, comme à son habitude, ses films sont autant d’espaces où des groupes aux contours bien définis se méfient de l’autre : une bande de motards et une équipe de cinéma dans Gina ; des gens de pouvoir et leurs serviteurs dans Réjeanne Padovani ; les autorités religieuses face à des artisans de théâtre dans Jésus de Montréal.

Si Le déclin… a suscité autant de débats à l’époque, c’est non seulement parce qu’il égratignait les baby-boomers hédonistes, mais aussi parce qu’il multipliait les guerres de tranchées. Car le feu couvait, et semble couver toujours, entre les intellectuels et les partisans du « gros bon sens », les jeunes à l’horizon professionnel bloqué face aux travailleurs syndiqués et, surtout, entre les hommes et les femmes.

Pendant 24 heures, une faune constituée de professeurs d’histoire et de leur entourage va occuper un lieu bucolique qui, avec la seule force des mots, deviendra un champ de mines. Pour revisiter ce jalon important du cinéma québécois, Réjean Bergeron, philosophe, auteur de Je veux être un esclave ! (Poètes de brousse, 2016), de L’école amnésique (Poètes de brousse, 2018) et de Homère, la vie et rien d’autre (Les Heures bleues, 2022).

Quels souvenirs gardez-vous de votre premier visionnement du Déclin de l’empire américain ?

Je l’ai vu dès les toutes premières semaines de sa sortie, au moment où je terminais ma maîtrise en philosophie. Évidemment, je l’avais adoré, autant pour l’humour noir que pour le portrait décapant de la société et une sorte de cynisme imprégné de joie. En revoyant le film aujourd’hui, après avoir lu le scénario en prévision de notre rencontre et avoir longtemps côtoyé des intellectuels, certains personnages m’ont beaucoup frappé.

Rémy [Rémy Girard] est toujours aussi « mononcle ». On en trouve encore de nos jours, mais ils sentent qu’ils ne peuvent plus s’exprimer aussi facilement, tandis que Pierre [Pierre Curzi] m’apparaît comme l’incarnation du défaitisme et de la démission tranquille. Mais c’est le personnage de Dominique [Dominique Michel] qui m’a le plus frappé : le porte-parole d’Arcand dans le film, c’est elle ! Elle porte la question du bonheur individuel liée à celle du déclin des civilisations, les deux fils conducteurs du récit.

Comme Arcand, elle représente quelqu’un avec une vie intellectuelle active, mais aussi un regard cynique. Je me suis d’ailleurs identifié à elle en ce qui concerne la sortie de son livre Variances de l’idée du bonheur : je n’ai jamais eu de discussions avec mes collègues lorsque je publiais des ouvrages ou écrivais des lettres d’opinion dans les journaux. Était-ce de la jalousie ou trouvaient-ils cela trop léger ? D’une fois à l’autre, c’était tout simplement silence radio.

Diriez-vous du Déclin… qu’il représente une illustration de la place du mensonge dans nos rapports interpersonnels ?

Dans ce film, le mensonge est un thème fabuleux. En 1925 [le dramaturge et critique littéraire français] Étienne Rey écrivait dans son Éloge du mensonge des réflexions comme : « Le mensonge est l’auxiliaire de la civilisation », « Sans le pouvoir de mentir aux autres et de se mentir à soi-même, la vie serait d’une misérable platitude » et « Le mensonge tue l’amour, a-t-on dit. Eh bien, la franchise, donc ! ».

Sans le savoir, le personnage de Rémy se présente comme un disciple d’Étienne Rey quand il affirme que « le mensonge est la base de la vie amoureuse comme c’est le ciment de la vie sociale ». Par contre, s’il avait vraiment lu Étienne Rey, Rémy aurait évité quelques soucis, car l’auteur affirme également ceci : « Il faut en tout de la mesure, mon amour ; il en faut même dans le mensonge. »

Mais les exemples les plus évidents concernent, bien sûr, les moeurs amoureuses de ces nouveaux adultes. Leur liberté sexuelle, leur foi inentamable dans le coup de foudre, leur art de la drague et du slalom sentimental, leur refus de s’attacher, comme ils disent, parce qu’il ne faut pas enlever ses chances à la passion, leur fidélité conjugale même, toujours sujette à des «renégociations», le goût enfin qui les porte à l’étude et au partage obsessionnel de leur «vécu», de leurs «expériences», de leurs «émotions» inlassablement triturées, étalées, comparées, toutes ces conduites en somme par lesquelles ils «réinventent» quotidiennement l’amour font d’eux des sortes d’adolescents perpétuels, fascinés autant qu’à l’âge de la puberté par les tourments illimités du coeur et des sens.

Deux personnages détonent dans cette galerie : Mario (Gabriel

Arcand), l’impromptu prolétaire à la veste de cuir, et Alain (Daniel Brière), l’étudiant en histoire plein de naïveté. Ils parlent peu, mais disent des choses vraies, et parfois très crues ! Sans surprise, cela les place dans une position de rejet, ou d’inconfort.

La position d’Alain au milieu de cette bande d’intellectuels est intéressante. Malheureusement pour lui, il n’a pas encore assimilé certaines règles, certains codes, pour faire partie du groupe, dont celui qui consiste à ne pas révéler le contenu des discussions des hommes entre eux.

À deux reprises, il révèle devant les femmes des choses que les hommes ont racontées dans l’après-midi, d’abord sur un collègue africain que Rémy a aidé à trouver une prostituée, puis la mention de Susan Sontag lorsque Dominique cherche le nom d’une grande intellectuelle avec qui Rémy voudrait coucher.

C’est d’autant plus frappant que, dans Le déclin..., on ne sait jamais, ou rarement, qui dit la vérité. Souvent, une même expérience vécue par un personnage peut être racontée différemment par un autre, par exemple lorsqu’il est question de l’échange de couples dans le sous-sol d’un bungalow avec Louise [Dorothée Berryman] et Rémy.

Au final, le film cogne constamment sur deux clous : la place du mensonge dans notre société et la quête du bonheur individuel, avec tout ce qui en découle.

On accole souvent le qualificatif « cynique » au discours et aux films de Denys Arcand, mais ne devrait-on pas plutôt parler de désillusion ?

On peut parler aussi de perte de confiance, de désespoir… Les baby-boomers du Déclin... et ceux que décrit François Ricard dans son essai La génération lyrique l’ont eu facile : ce ne sont pas eux qui ont fait la Révolution tranquille, mais ils ont profité des fruits qui leur sont tombés dans les mains, sans grandes batailles à livrer. La révolution sexuelle fut une partie de plaisir.

Or, lorsque cette liberté est poussée à l’extrême, que l’on rejette le passé, ce cynisme conduit au relativisme, puis au nihilisme. Quand on a tout rejeté et voulu tout recommencer, on se rend compte que ça tourne à vide.

Le cinéma est-il ou peut-il être un espace philosophique ?

Cette série de textes du Devoir l’a prouvé. Le regretté Serge Bouchard disait qu’il était capable d’écrire sur n’importe quoi, y compris sur les poteaux téléphoniques ! Par contre, certains films se prêtent mieux que d’autres à la discussion philosophique : Le déclin..., bien sûr, mais aussi The Matrix [de Lana et Lilly Wachowski], et surtout The Truman Show [de Peter Weir], l’illustration parfaite de l’allégorie de la caverne de Platon.

Mais n’importe quel film peut devenir matière à philosopher dans la mesure où il s’agit de l’expression d’une réalité. Car la philosophie, c’est réfléchir sur le réel pour mieux le comprendre, pour se situer dans l’espace et le temps.

Le déclin de l’empire américain, de Denys Arcand, est disponible sur Prime Video.