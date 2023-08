«Back on the Strip»: les culottes à terre

Merlin n’a qu’un rêve : devenir magicien. Autant sa mère célibataire, Verna, que sa meilleure amie, Robin, de qui il est secrètement amoureux, croient en lui. Jouant de malchance, il se met toutefois à douter de son talent. Afin de l’aider, Verna l’envoie chez une vieille amie, à La Vegas, dans l’espoir qu’il pourra s’y épanouir. Hélas, la magie n’est toujours pas au rendez-vous, de telle sorte que le jeune homme — très gâté par la nature — se retrouve le plus jeune membre d’une troupe de danseurs noirs vieillissants : les Chocolate Chips. À l’instar de son héros, la comédie Back on the Strip peine à réaliser son plein potentiel.

Avec ses aspirations inassouvies et ce métier de danseur nu (ici semi-nu) en guise de plan B, Merlin n’est pas sans rappeler le protagoniste de Magic Mike. On est cependant à des lieues du film de Steven Soderbergh, tant au rayon de l’écriture que de la réalisation.

Il est vrai que dans Back on the Strip, les visées du réalisateur Chris Spencer et de son coscénariste Eric Daniel ne sont pas les mêmes. En cela que l’humour se veut gras, quitte à surligner les blagues, lesquelles tombent souvent à plat.

Hyperprévisible, le récit se divise en sous-intrigues dénuées de charme ou de surprise. Merlin parviendra-t-il à avouer ses sentiments à Robin avant qu’elle n’épouse son méchant (évidemment) fiancé ?

Robin pardonnera-t-elle à Merlin de lui avoir menti sur son nouveau métier lorsqu’elle découvrira (inévitablement) le pot aux roses ? Et qui peut donc être le père de Merlin ?

Autant de questions pour lesquelles on connaît d’emblée les réponses. En fait, le film fonctionne le mieux lorsqu’il prend pour cible certains clichés racistes dont s’est souvent rendu coupable Hollywood.

Quant à la mise en scène, elle est pour tout dire inexistante. Il est des séquences entières où c’en est à se demander si la caméra n’a pas été posée là au hasard : les compositions sont moches et le découpage, aléatoire. On a parfois l’impression que c’est là l’oeuvre d’un dilettante.

Le résultat est un spectacle aussi triste que peu sexy.

On se demande bien ce qui a poussé Tiffany Haddish et Wesley Snipes à vouloir produire le film, en plus de jouer dedans. Les talents conjugués de la vedette de Girls Trip et de Haunted Mansion (Manoir hanté), et de la star de Jungle Fever, Demolition Man (Le destructeur) et Blade, ne suffisent pas à faire oublier l’amateurisme ambiant.

Tous deux font ce qu’ils peuvent avec le peu que le film leur fournit. Tiffany Haddish fait sourire en Verna, une femme pleine de bagout et de caractère : une partition que l’actrice a d’ores et déjà souvent jouée. Wesley Snipes est pour sa part assez chouette en Mr. Big, ancienne attraction principale des Chocolate Chips qui prendra Merlin sous son aile.

Autour d’eux, une distribution sympathique constituée de visages familiers fait de son mieux également. Çà et là, les petits problèmes des membres de la troupe rappellent, au détriment de Back on the Strip, le supérieur The Full Monty (Le grand jeu). Bref, on pardonnera le jeu de mots douteux, mais ce film-là ne lève pas.

Back on the Strip (V.O.) ★★ Comédie de Chris Spencer. Avec Spence Moore II, Tiffany Haddish, Wesley Snipes, J.B. Smoove, Faizon Love, Colleen Camp. États-Unis, 2023, 117 minutes. En salle.