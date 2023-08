«Passages»: narcissique cherche conjoint et amante conciliants

Tomas, un jeune réalisateur, vient tout juste de terminer le tournage de son plus récent long métrage. Lors de la fête d’équipe qui s’ensuit, il reproche à Martin, son conjoint de longue date, de manquer d’entrain. Épuisé, Martin rentre tôt. Non sans avoir fait la connaissance d’Agathe. Pris de désir pour cette dernière, Tomas découchera. Au matin, il ment à Martin, qui n’est pourtant pas dupe, puis admet son infidélité et demande à son compagnon de « se réjouir » et de le soutenir dans son « épanouissement ». Dans son film Passages, c’est un triangle amoureux queer aussi tendu que finement observé que propose Ira Sachs.

Tous trois étoffés, les personnages principaux gagnent en complexité et en contradictions (éminemment humaines) au fur et à mesure que progresse l’intrigue. Une intrigue en somme minimaliste, mais voulue comme telle, puisqu’exclusivement focalisée sur l’évolution respective et commune de Tomas, de Martin et d’Agathe au sein de cette nouvelle dynamique sentimentale.

Du lot, c’est cela dit Tomas qui bénéficie du plus d’espace narratif, du fait qu’il entretient des relations amoureuses avec les deux autres. Lesdites relations sont fascinantes, car elles se transforment elles aussi sous l’impulsion d’un jeu de pouvoir.

Pendant un bon moment, c’est Tomas qui a l’ascendant sur Martin, qui est perpétuellement conciliant, et sur Agathe, qui se satisfait initialement de la passion accompagnant la nouveauté. Prompt à imposer ses quatre volontés, à manipuler, à mentir et à se défiler selon les circonstances, Tomas pourra aisément être perçu comme un narcissique toxique. Charisme aidant, il n’en est pas moins captivant.

Martin, lui, fait au départ pâle figure — à dessein. Tour à tour « passif-agressif » dans sa gestion des aléas de la vie matrimoniale, il en vient à exprimer sans faux-fuyant son mécontentement : le « couple ouvert » est chose courante, mais à l’évidence, l’ouverture a jusque-là surtout servi son partenaire.

Quant à Agathe, elle aura l’occasion de prendre conscience, cohabitation aidant, qu’il peut s’avérer épuisant, émotionnellement parlant, de vivre auprès de Tomas…

Les petites et grandes trahisons et autres tergiversations engendrent un récit prenant et vrai. Il faut dire que Passages jouit de l’interprétation investie d’un trio particulièrement doué. Vu dans Transit et Ondine, Franz Rogowski est si crédible que la frontière entre l’acteur et le personnage est d’emblée brouillée.

Apprécié dans Bright Star (Mon amour) et la série A Very English Scandal, Ben Whishaw dégage pour sa part la même douceur de façade que Martin, douceur sous laquelle bouillonnent de vives émotions vouées, tôt ou tard, à exploser.

Enfin, la vedette des récents BAC Nord et Les cinq diables, Adèle Exarchopoulos, est égale à elle-même, c’est-à-dire qu’elle offre une performance viscérale.

Au diapason, Ira Sachs (Love Is Strange) y va d’une approche visuelle en apparence sans fard, brute, mais en définitive concertée, précise. Il se dégage de sa mise en scène une impression de complète authenticité. Y compris lors des scènes d’intimité entre Tomas et Martin, qui ont valu au film aux États-Unis la classification contestée NC-17, soit interdit aux mineurs.

Encore la semaine dernière, Variety, la référence de l’industrie, remettait en question autant cette décision que la pertinence de cette cote plus volontiers appliquée aux contenus sexuels que violents. À titre indicatif, au Québec, Passages a reçu la classification 13 ans et plus (érotisme).

Quoi qu’il en soit, Passages vaut absolument d’être vu pour son acuité, sa sensualité et sa manière subtile de mettre en lumière quelques douloureuses vérités au sujet du couple, fut-il ouvert ou fermé.

Passages (V.O. s.-t.f.) ★★★★ Drame sentimental d’Ira Sachs avec Franz Rogowski, Ben Whishaw, Adèle Exarchopoulos, Erwan Kepoa Falé. France, 2023, 91 minutes. En salle.