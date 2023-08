«Blue Beetle», ou comment avoir (un peu) le cafard

Les (super)héros ne sont pas fatigués, mais les spectateurs commencent à afficher les symptômes de la fatigue du superhéros. Un film n’attend pas l’autre et on comble le vide (qui n’existe pas) avec des séries télévisées.

On « reboote », on « préquelle », on utilise le multivers pour tout effacer et recommencer. Dans la guerre qui les oppose, les usines à produire que sont Marvel et DC sont-elles en train de tuer la poule aux oeufs d’or ?

La question se pose, et en guise de réponse, disons que Barbie de Greta Gerwig peut dormir sur ses deux oreilles : Blue Beetle d’Ángel Manuel Soto (Dinner Party) ne devrait pas trop nuire à sa spectaculaire lancée.

Avant que l’embargo muselant les critiques des médias traditionnels ne soit levé, la rumeur, très favorable, a commencé à courir sur les médias sociaux : « Le meilleur DC depuis Wonder Woman ! » Moins dans la démesure, donc, des « Le meilleur film de superhéros jamais réalisé » qui a précédé la sortie du tièdement reçu The Flash, pour un long métrage qui s’avère une oeuvre sympathique, souriante, ouvrant une porte bienvenue à la communauté hispano-américaine — creusant ici, sans en éviter les clichés, le thème de l’importance de la famille.

En tête de distribution, un Xolo Maridueña charismatique — comme le savent déjà les fans de la série Cobra Kai. Il endosse ici l’identité de Jaime Reyes qui, après avoir reçu son diplôme universitaire (de Gotham Law, joli clin d’oeil), rentre au bercail. À Palmera City. Ville divisée en deux.

D’un côté, les tours se dressant vers les échelons sociaux les plus élevés. De l’autre, les maisons humbles, chaleureuses, et… en danger, notamment à cause de la volonté de gentrification portée par les mieux nantis.

Tentant d’empêcher que les siens ne se fassent exproprier, Jaime se rend dans les bureaux de Kord Industries (l’équivalent de LuthorCorp dans Superman, les méchants sont donc ici) et est involontairement « choisi » comme hôte symbiotique par le Scarabée, une relique qui, dans les faits, est une technologie extraterrestre. À son contact, le jeune homme se voit pourvu d’un exosquelette puissant qui le transforme en Blue Beetle.

Héros réticent dans un premier temps, Jaime va faire ce que doit pour sauver les siens : ses parents, sa soeur, sa grand-mère et son oncle (hilarant George Lopez) auxquels s’ajoute Jenny (Bruna Marquezine), de la lignée des vilains Kord mais, elle, du bon côté de l’âme et des intentions. Ce que n’est pas sa tante Victoria, interprétée par Susan Sarandon qui s’en donne toujours à coeur joie dans la peau des êtres vils.

Chacun cherche son ton

Histoire des origines correctement réalisée mais sans surprise, Blue Beetle joue la carte de l’humour (parfois douteux) avec plus ou moins de succès. Ici, on regarde du côté de Spider-Man. Là, chez Guardians of the Galaxy. Ailleurs, dans la famille Torreto de Fast and Furious.

Dans ce contexte, les membres du clan Reyes sont malheureusement dans la surenchère et la caricature au point où, quand le drame survient (car il survient bien sûr), l’émotion souhaitée n’est pas au rendez-vous. Pas plus que le sentiment de danger, la menace étant mal définie et portée par des méchants qui cherchent trop à faire peur pour y parvenir vraiment.

À l’arrivée, on a un film qui cherche son ton. Ou plutôt, un film qui se cherche tout court. Et c’est ce qu’il est. Destiné à la plateforme HBO, il a soudain été promu au grand écran.

Il a été réalisé alors que le DC Extended Universe tente de se (re)construire. Il arrive après le décevant The Flash et ces échecs retentissants que sont Black Adam et Shazam ! Fury of the Gods.

L’installation de James Gunn (Guardians of the Galaxy) à la barre du navire en perdition ne se fera vraiment sentir qu’en 2025 avec Superman. Legacy, qu’il scénarise et réalise. Blue Beetle est, dans ce contexte, assis entre deux chaises et deux ères. D’ici là, la franchise pourrait encore prendre l’eau avec Aquaman and the Lost Kingdom.

Oui, il y a de la fatigue dans l’air. Et un peu de cafard.

Blue Beetle (V.F. de Blue Beetle) ★★★ Film de superhéros d’Ángel Manuel Soto. Avec Xolo Maridueña, Raoul Max Trujillo, Susan Sarandon, George Lopez. États-Unis, 2023, 127 minutes. En salle.