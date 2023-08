«Passages»: filmer l’intimité contre vents et marées

Lorsque Tomas rentre au petit matin, son conjoint de longue date, Martin, l’accueille avec un mélange de calme et de lassitude. Le second sait que le premier a passé la nuit avec Agathe, une jeune femme rencontrée la veille. Après avoir menti, Tomas admet la chose, puis demande à Martin de le soutenir dans son épanouissement. Or, la conversation qui s’ensuit laisse entendre que Martin ignorait faire partie d’un couple ouvert. Avant de partir travailler, il n’en rassure pas moins Tomas quant à leur avenir ensemble. Le public, lui, risque d’être plus mitigé sur la question. C’est voulu, comme nous le confie le réalisateur du film Passages, Ira Sachs.

Présenté aux festivals de Berlin et de Sundance, Passages voit le cinéaste américain poursuivre son exploration des aléas amoureux — et sexuels — des couples gais après l’autobiographique Keep the Lights On, où un réalisateur s’éprend d’un avocat dans le placard, et Love is Strange, où deux époux sexagénaires sont cruellement séparés l’un de l’autre pour des motifs financiers.

« Je voulais faire un film qui traiterait du thème de l’intimité. C’était là un genre de film que je désirais moi-même désespérément voir, en tant que spectateur : un film qui serait rugueux, axé sur les personnages, sexy, et inducteur de plaisir. Je voulais du plaisir à l’écran », résume Ira Sachs, joint par visioconférence.

Dans Passages, Tomas est lui aussi un réalisateur, mais le film n’est cette fois pas du tout autobiographique, quoiqu’il contienne certains éléments personnels, comme la toile de fond parisienne.

« Paris, c’est une ville que je connais bien. J’y ai eu des relations amoureuses, j’y ai vécu des ruptures, j’y ai baisé, j’y ai pleuré… Je suis très à l’aise dans cette ville. C’est en outre une ville qui embrasse le type de cinéma que je fais. J’y ai trouvé un producteur, Saïd Ben Saïd [Passion, Elle, Aquarius, Benedetta], qui m’a accueilli à bras ouverts. »

La figure du triangle amoureux s’imposa d’emblée, intuitivement, mais un triangle amoureux au sein duquel un changement de dynamique s’opère en cours d’intrigue.

« J’avais toujours ce questionnement par rapport aux trois personnages : “Qui a le plus de pouvoir à tel moment ?” Il y a une tension, un suspense, dans la mesure où chacun des trois personnages a son propre dessein, essaie d’accomplir quelque chose, ce qui a une incidence sur la vie des deux autres. »

Celui dont les actions ont le plus « d’incidence sur les vies des deux autres » est sans conteste Tomas. C’est entendu, les cinéastes ne jugent habituellement pas leurs personnages, et Ira Sachs ne fait pas exception, mais il en va autrement pour les cinéphiles. En l’occurrence, Tomas a tout du narcissique toxique. La remarque fait sourire Ira Sachs.

« Les personnages résistent aux étiquettes, et puis, les performances des acteurs sont si singulières qu’elles transcendent selon moi toute forme de diagnostic. Cela dit… Je crois que Tomas est un personnage qui estime que les règles du monde ne sont pas pour lui. Il n’éprouve donc ni inconfort ni remord à causer des problèmes. »

Soif d’authenticité

Quoi qu’il en soit, ce que recherchait d’abord Ira Sachs, c’était l’authenticité : « J’ai voulu faire un film où on n’est plus trop sûr si ce sont des personnages ou de vraies personnes, qu’on a devant soi. Là encore, ça correspond au genre de film que j’aime. »

Cette soif d’authenticité est perceptible également dans les scènes d’amour entre Tomas et Martin. L’approche est franche, par opposition à l’« esthétisation » édulcorante souvent privilégiée au cinéma dès lors qu’il s’agit de deux hommes : voir notamment My Policeman.

Afin d’atteindre ce niveau de réalisme à l’image, Ira Sachs s’enquit en amont des limites de deux acteurs, Franz Rogowski et Ben Whishaw (qui donnent ici la réplique à Adèle Exarchopoulos).

« C’était primordial d’établir ça dès le départ. Ensuite, j’ai tâché de leur laisser un espace d’improvisation et de découverte — il régnait une atmosphère d’absolue confiance sur le plateau. Je souhaitais toutefois que lors de ces scènes, on ait l’impression que la caméra est là par hasard et ne capte pas tout ; une part d’intimité demeure secrète. Ça aussi, ça créait selon moi une tension intéressante. »

À ce propos, Ira Sachs précise que Passages est un film de « milieux » : « J’entends par là qu’il n’y a pas vraiment de début et de fin tranchés au récit. On devine qu’il y a eu un passé et qu’il y aura un futur, mais on ignore leur teneur. Souvent, on arrive dans les scènes comme en plein milieu de celles-ci. On est toujours dans le moment présent avec ces personnages. »

Il s’agit par ailleurs d’un film sur le changement.

« C’est l’un des aspects du cinéma qui me passionne le plus : sa capacité à capter le changement en un instant, ou sur une longue période… À la fin du film, tous les personnages sont différents de ce qu’ils étaient au départ. Sans changement, il n’y a pas d’histoire. »

Contraste moral

Sur une note plus sombre, Ira Sachs poursuit qu’il est désormais très difficile de réaliser aux États-Unis les films qu’il veut réaliser. Comprendre : à connotation LGBTQ+. D’où ce financement en France. En fait, le phénomène serait mondial :

« Si vous prenez la production cinématographique mondiale des cinéastes gais des dix dernières années, vous observerez une hésitation, désormais, à raconter des histoires réellement personnelles traitant de l’expérience de vie gaie et queer. L’industrie n’est plus accueillante. »

Il faut savoir qu’aux États-Unis, Passages a reçu la cote NC-17 de la Motion Picture Association (MPA), soit « adultes seulement », ce qui limite considérablement l’auditoire potentiel, ainsi que l’accès aux salles. En cause : lesdites scènes de sexe entre Tomas et Martin. À titre comparatif, Passages a été classé 13 ans et plus au Québec, avec la mention « érotisme ». Contraste moral ?

« Ça n’a pas détruit mon film, puisque nous avons refusé de procéder à des coupes. Mais cette décision [de la MPA] équivaut à un coup de semonce à l’intention des autres cinéastes. C’est une façon de dire aux artistes : “Vous êtes surveillés et si vous créez un certain type d’images, vous serez punis.” Ça a un effet refroidissant sur la création. Je ne comprends pas comment l’industrie et la communauté artistique auxquelles j’appartiens permettent à cette entité, un comité d’individus inconnus, de décider ce qu’on peut ou non voir. On régresse jusqu’au code Hays des années 1930, 1940 et 1950. »

De conclure Ira Sachs : « Pratiquer ce cinéma-là, le cinéma que j’aime et qui me ressemble, équivaut maintenant à faire acte de résistance. »

Le film Passages prend l’affiche le 18 septembre.