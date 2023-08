«Barbie» toujours reine du box-office nord-américain

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Barbie, encore largement en tête du box-office nord-américain dimanche près d’un mois après la sortie de la comédie, devenue un véritable phénomène culturel.

Avec le duo Margot Robbie et Ryan Gosling en Barbie et Ken, le film met en scène l’emblématique poupée Mattel s’aventurant toute de rose vêtu aux côtés de son petit ami maladroit Ken dans le monde réel, celui des pieds plats et des agressions sexistes.

Le long-métrage, qui a déjà dépassé le milliard de dollars au box-office mondial, une première pour une réalisatrice, a encore récolté près de 34 millions de dollars de recettes aux États-Unis et au Canada ce week-end selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

De quoi voler une nouvelle fois la vedette à Oppenheimer, portrait tortueux du concepteur de la bombe atomique. Le film de Christopher Nolan réalise, lui, près de 19 millions de dollars de recettes.

À la troisième place du podium, les Tortues Ninja, qui prennent un coup de jeune avec Ninja Turtles : Teenage Years. Les reptiles masqués amassent plus de 15 millions de dollars pour leur deuxième semaine en salles.

Arrive ensuite le film d’action En eaux très troubles, une fiction dans les profondeurs de l’océan habitées par des mégalodons, de redoutables requins géants. Il cumule près de 12,7 millions de dollars.

Le dernier voyage du Demeter, adaptation du roman Dracula, vient compléter le classement avec 6,5 millions de dollars.

Les autres films au top 10 6- Le manoir hanté (5,6 millions) 7- La Main (5,1 millions) 8- Sound of Freedom (4,8 millions) 9- Mission : Impossible (4,7 millions) 10- Indiana Jones et le Cadran de la Destinée (900,000)