«Les chambres rouges»: coup de poing et coup de maître

Mannequin le jour et pirate informatique la nuit, Kelly-Anne passe ces jours-ci tous ses temps libres au palais de justice. S’y tient un procès hypermédiatisé, celui de Ludovic Chevalier, accusé des meurtres prémédités de trois adolescentes à qui il aurait infligé tous les sévices imaginables : un calvaire filmé au profit d’internautes qui fréquentent le dark web, et qui sont prêts à payer beaucoup de bitcoins pour satisfaire leur voyeurisme sadique.

À l’évidence, Kelly-Anne est fascinée par l’affaire. Or, les motivations profondes qui la poussent à dormir dans la rue afin de s’assurer une place dans la salle d’audience apparaissent assez opaques. C’est là l’une des maintes qualités du film Les chambres rouges, de Pascal Plante.

En effet, Kelly-Anne s’impose comme un véritable Sphinx. Une seconde, on la croit sociopathe, la suivante, on s’étonne de la voir rire comme une gamine. Elle est impossible à jauger. Quel est son but ? Là réside le premier niveau de suspense du film.

Le second tient évidemment à l’issue du procès, dont le cinéaste jette d’emblée les bases éminemment émotionnelles.

Enfin, un troisième niveau de suspense survient au dernier acte, lorsque les agissements de Kelly-Anne prennent une tournure inattendue dont on s’abstiendra d’éventer la teneur.

Il en résulte une tension tous azimuts savamment mise en place, nourrie, puis dilatée.

Sur le plan formel, Les chambres rouges s’avère d’une virtuosité qui force l’admiration. On a affaire à un détachement clinique qui évoque Michael Haneke, et à une précision chirurgicale qui rappelle David Fincher. Non, ce n’est pas de l’hyperbole : c’est dans cette cour-là que joue désormais le réalisateur de Nadia Butterfly et Les faux tatouages.

Son film, on a hâte de le revoir sitôt le générique de fin venu, justement parce que sa mise en scène est d’une telle fluidité qu’elle parvient à rendre invisible, au premier coup d’oeil, son infinie complexité.

On n’a qu’à prendre pour exemple l’arrivée dans la salle d’audience suivie de l’entrée de l’accusé, du défilé des jurys, de la présentation du juge… Dans cet environnement aseptisé, la caméra glisse, voire tranche l’espace. Travelling latéral mesuré, panoramique lent, zoom insidieusement inquisiteur, etc. : tout cela en un seul plan-séquence absolument brillant.

Quant à la violence sordide, elle est exclusivement reléguée au hors-champ. La conception sonore suffit amplement à convoquer des images mentales de l’indicible.

L’architecture montréalaise est pour sa part utilisée dans tout ce qu’elle a de froid : lignes verticales et obliques lacèrent l’arrière-plan. À la direction photo, Vincent Biron (Bungalow, Mademoiselle Kenopsia) privilégie une palette glacée de circonstance.

Brio de Juliette Gariépy

Au rayon du fond, du contenu, le film se révèle tout aussi dense. De fait, Pascal Plante explore une variété de sujets qu’il parvient à arrimer les uns aux autres en un tout cohésif : la fascination morbide pour les tueurs en série (vous avez dit « true crimes » ?), les limites du système judiciaire, le cirque médiatique qui se repaît de tragédies volontiers « sensationnalisées » (le contraire de ce que fait Pascal Plante)…

La place croissante que l’on accorde à l’intelligence artificielle dans nos vies est également abordée tout du long, par l’entremise de la profession occulte de la protagoniste.

Une protagoniste incarnée avec brio par Juliette Gariépy. Interprétée par une actrice moins douée, cette partition-là aurait pu être impossible. Toute de noir vêtue, sa silhouette longiligne fendant le panorama urbain, Juliette Gariépy dégage un mélange d’assurance et d’ambiguïté qui captive de bout en bout.

Dans le rôle de Clémentine, une jeune complotiste vulnérable qui nouera avec Kelly-Anne quelque chose comme une amitié, Laurie Babin est inoubliable. Cela, à l’instar de certaines images, qui s’impriment sur la rétine pour de bon.

Lauréat du prix du meilleur film au festival Fantasia, Les chambres rouges est d’ores et déjà un incontournable du cinéma québécois.

Les chambres rouges ★★★★ 1/2 Thriller psychologique de Pascal Plante. Avec Juliette Gariépy, Laurie Babin, Elisabeth Locas, Natalie Tannous, Pierre Chagnon, Guy Thauvette, Maxwell McCabe Lokos. Québec, 2023, 118 minutes. En salle.