«The Last Voyage of the Demeter»: en attendant Dracula

Dracula est l’un des personnages les plus connus de la culture populaire. Antagoniste dans le roman de Bram Stoker, le célèbre vampire fit — et continue de faire — l’objet d’une kyrielle d’adaptations fidèles et infidèles. Fait intéressant, The Last Voyage of the Demeter (La légende du Demeter) relève autant de la première que de la seconde tendance. À partir d’un épisode secondaire, soit le périple en mer du comte entre la Transylvanie et l’Angleterre, le film imagine le sort funeste de l’équipage du navire du titre. Un point de départ original, une élégance formelle et un savoir-faire technique indéniable sont compromis, entre autres, par des longueurs.

Dans The Last Voyage of the Demeter, Dracula est d’abord évoqué, partiellement montré et enfin dévoilé en entier, à la manière du requin dans Jaws (Les dents de la mer), de Steven Spielberg. Son apparence est réussie : on est très près du Barlow de Salem’s Lot, de Tobe Hooper, qui était lui-même inspiré du comte Orlok de Nosferatu, de F. W. Murnau. D’ailleurs, comme ses prédécesseurs, l’acteur Javier Botet défend avec force physicalité une partition muette.

Une production Amblin (propriété de Steven Spielberg, tiens donc), The Last Voyage of the Demeter a joui de moyens appréciables. La reconstitution d’époque est fastueuse et les effets spéciaux, d’excellente tenue.

Le Demeter est le théâtre principal de l’action, exception faite d’un prologue et d’un épilogue sur la côte anglaise, et de quelques minutes campées dans le port de Varna. Avec pour destination Londres, le capitaine Elliot prend à son bord une dizaine de caisses appartenant à Dracula. Or, ce dernier se dissimule dans l’une d’elles, qui lui tient lieu de cercueil.

Et comme le comte se nourrit de sang et que le voyage est long, voici le bateau devenu garde-manger.

Huis clos maritime

Dracula n’est en l’occurrence pas le seul passager clandestin, puisque dès le premier jour en mer, Clemens, un médecin noir qui n’a trouvé nulle part de poste pour cause de racisme, découvre dans une caisse éventrée une jeune femme à moitié morte, Anna, qu’il soignera au moyen de transfusions. Plus tard, Anna lui expliquera la raison de sa présence, en un écho glaçant à la pratique tristement actuelle du trafic humain.

C’est dire que le film n’est pas dépourvu de sous-texte.

On assiste ainsi à un huis clos sur l’océan rappelant par moments The Thing (L’effroyable créature), de John Carpenter (où un groupe d’hommes est coincé dans une base en Antarctique avec un monstre polymorphe). Reprenant la forme épistolaire du roman de Stoker, The Last Voyage of the Demeter est narré par différents personnages à partir du journal de bord du capitaine.

L’ennui, justement, est que quiconque est un brin familier avec l’histoire de Dracula connaît d’avance l’issue de ce voyage-là. Le suspense est par conséquent limité aux attaques nocturnes de Dracula. Pas de montée globale de la tension : celle-ci n’est que sporadique.

Tableaux macabres

Bragi Schut Jr., coscénariste d’Escape Room (Jeu d’évasion), et Zak Olkewicz, coscénariste de Bullet Train (Train à grande vitesse), ont eu du mal à broder un récit entier autour de l’épisode en question. Lent à démarrer, leur scénario dégage parfois une impression de remplissage.

Heureusement, tout cela est expertement mis en images. Le Norvégien André Øvredal tient la barre, et l’horreur, il connaît : voir Trollhunter, The Autopsie of Jane Doe, et Scary Stories to Tell in the Dark (Histoires effrayantes à raconter dans le noir). Efficace, sa réalisation est émaillée de beaux tableaux macabres, lesquels rehaussent le niveau de l’ensemble. Autre atout : les interprètes sont crédibles (hormis le petit garçon, dont le jeu paraît trop moderne).

On aurait aimé cette horrifique aventure plus mémorable, mais en l’état, The Last Voyage of the Demeter séduit l’oeil et effraie par intermittence.

La légende du Demeter (V.F. de The Last Voyage of the Demeter) ★★★ Horreur d’André Øvredal. Avec Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham, Woody Norman, David Dastmalchian, Javier Botet. États-Unis, 2023, 119 minutes. En salle.