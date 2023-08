«Une femme respectable»: le tribut d’un destin à soi

La scène se déroule dans une maison cossue de Trois-Rivières, au mois de décembre 1931. Face à monsieur le curé et à monsieur le notaire, Rose Lemay, la maîtresse de céans, affiche une mine imperturbable malgré la nature inattendue de la nouvelle qu’elle vient d’apprendre. Parti aux États-Unis dix ans plus tôt en compagnie d’une autre femme avec qui il a eu trois filles, Paul-Émile, l’homme avec qui elle est toujours mariée, est de retour et souhaite la voir. « Pour lui demander pardon », assurent les deux visiteurs. Dilemme. Riche portrait tout de tourments tus, Une femme respectable, de Bernard Émond, donne à voir une autre performance mémorable d’Hélène Florent.

« Si j’avais été peintre, j’aurais aimé faire du portrait », indique le cinéaste, dont le nouveau film est inspiré de Toute la vie, le coeur en peine, une nouvelle de Luigi Pirandello qui le fascine de longue date.

« Les personnages possèdent une humanité incroyable dans ce récit. C’est dans leurs contradictions, mais aussi dans cette tension entre le désir et le devoir… Je trouve qu’on a tendance aujourd’hui à vouloir tout simplifier : un bourreau, une victime, et c’est tout. Quand je travaillais avec les acteurs en répétition, je leur ai dit en guise d’indication : “ Vos personnages ne savent pas ce qu’ils veulent.” La vie est complexe. Les nuances sont importantes. »

Hélène Florent abonde : « Dès la lecture du scénario, je percevais toute l’ampleur des contradictions et des non-dits qui caractérisent Rose. Je me demandais constamment, d’une scène à l’autre : “ Est-ce qu’elle ment ? Est-ce qu’elle dit la vérité ? Est-ce qu’elle se ment ?” C’est comme ça tout le long du film. Pendant le tournage, j’ai fait des choix que le public ignore : “ Quand elle dit ceci, elle le pense vraiment. Ou, non, elle pense plutôt cela.” Et Bernard a lui aussi fait des choix lors du tournage, et ensuite lors du montage. »

La comédienne précise du même souffle avoir été d’emblée séduite par la réserve apparente de Rose. Une réserve qui commandait un jeu en retenue, une retenue qui exigeait en retour un contrôle de chaque frémissement de paupière, de chaque serrement des mâchoires, de chaque pincement de lèvres, de chaque regard direct ou fuyant, de chaque silence…

Or, la lauréate des Iris de la meilleure actrice et de la meilleure actrice de soutien pour Les oiseaux ivres et Maria Chapdelaine est plus qu’à la hauteur : elle captive et fascine.

Une splendeur

De renchérir Bernard Émond à propos de cette héroïne indépendante de fortune, libre de sa destinée et de ses choix :

« Le personnage de madame Leuca dans la nouvelle [devenue madame Lemay dans le film] veut tellement de choses contradictoires. Elle veut ravoir son mari, elle veut se venger, elle l’aime encore, elle veut ses filles, elle veut coucher avec lui, mais elle sait très bien que, si elle fait ça, elle est faite… Ça donne un concentré d’émotions incroyable. Sauf qu’avec une comédienne de la trempe d’Hélène, tout ça passe avec très peu de dialogues. Son visage en gros plan, le bon éclairage, le temps suspendu… Tout va tellement vite, à présent, alors qu’un des bonheurs de l’existence, c’est de regarder les gens. »

Le réalisateur de La neuvaine, lui, refuse d’aller vite, et on ne s’en plaindra pas. Quoiqu’Une femme respectable soit peut-être un peu plus narratif et un peu moins contemplatif que ses derniers films. C’est en tout cas son plus éblouissant sur le plan formel, ce qui n’est pas peu dire.

Chaque plan est un tableau, mais le film ne verse jamais dans une esthétique ampoulée. Épaulé par Nicolas Canniccioni à la direction photo, Caroline Adler à la direction artistique et Sophie Lefebvre à la conception des costumes, Bernard Émond crée un univers et des atours qui fournissent mille et une informations au sujet de la protagoniste. Cette maison aux intérieurs tout de sombres boiseries, ce grand escalier, ces lumières tamisées : une atmosphère quasi gothique s’en dégage. Pour un peu, on se croirait chez Henry James, dans Portrait de femme, tiens, ou dans Washington Square. Lorsque, réveillée en pleine nuit, Rose s’avance, spectrale, dans le salon plongé dans les ténèbres, on la dirait tout droit sortie du Tour d’écrou.

Au-dehors, coiffée d’un chapeau de fourrure noir et habillée d’un manteau assorti, sa silhouette droite se découpe dans le paysage hivernal telle une peinture de Jean Paul Lemieux. Une splendeur.

Dès la lecture du scénario, je percevais toute l’ampleur des contra-dictions et des non-dits qui caractérisent Rose

Riche matière

À propos de peinture, en transposant l’action de l’Italie au Québec, Bernard Émond a jeté son dévolu sur Trois-Rivières en guise de toile de fond.

« Tout d’abord, j’ai choisi de garder l’époque à laquelle se déroule l’histoire originale afin de ne pas trop la tordre. Je me suis aussi rendu compte qu’il serait intéressant d’aborder la question des classes sociales. Trois-Rivières… cette ville s’est imposée : ce fut la plus grande ville industrielle au Canada, où il y avait la plus grande usine de papier au monde. Et c’était la ville de Duplessis… On a donc cette femme bourgeoise, identifiée comme telle dans la nouvelle de Pirandello, qui est jumelée à un mari issu de la classe ouvrière… C’était intéressant. »

Bref, il y avait là une riche matière, avec une intrigue qui se déploie par chapitres finement observés, de décembre à mars, plus un épilogue en juin.

« En découvrant le film complété, je me suis soudainement dit que peut-être on n’aimera pas Rose, confie Hélène Florent. Ou qu’on l’aimera, mais qu’elle nous fâchera parfois, ou qu’au contraire, on la comprendra parfaitement… Ce n’est pas si clair qu’il y a “la femme respectable” et “l’ancien mari pas gentil”. C’est compliqué. »

D’ailleurs, d’entrée de jeu, Rose prédit au curé et au notaire la suite des événements. Et c’est ce qu’il advient, précisément. Toutefois, ce n’est pas parce que Rose a anticipé lesdits événements que ceux-ci ne la troublent pas, que ceux-ci ne la peinent pas.

Bernard Émond avoue avoir lui aussi été surpris devant la version finale de son neuvième long métrage de fiction, mais d’une autre manière.

« D’habitude, quand je termine un film, j’ai de la difficulté à le revoir. Je me sens critique, je ne vois que les défauts. Ce film-ci… Il a des défauts, mais je l’aime. »

Des défauts ? Disons plutôt de belles ambivalences, et surtout de belles contradictions… À l’image de son héroïne.