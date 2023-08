Antigone, notre contemporaine

Souvent perçu comme un divertissement, une évasion, le cinéma n’est-il pas aussi un espace philosophique qui invite à réinventer la cité ? Tout au long de l’été, Le Devoir donne la parole à des philosophes pour commenter un film québécois de leur choix. Cette semaine, Antigone (2019), de Sophie Deraspe.

Sa filmographie affiche un éclectisme étonnant, passant non seulement du documentaire (Rechercher Victor Pellerin, Le profil Amina) à la fiction (Les signes vitaux), mais aussi d’un univers singulier à l’autre, comme les îles de la Madeleine (Les loups) en hiver, loin des images de cartes postales. Sophie Deraspe, également directrice de la photographie, signe parfois les images de ses propres films.

Ce fut le cas pour Antigone, dont le titre possède une lourde charge symbolique, préfigurant le destin tragique d’un personnage féminin (incarné ici par Nahéma Ricci) que rien ni personne ne peut arrêter dans ses combats. Ni, surtout, dans ses dévotions, entre autres à sa famille, particulièrement ses deux frères, impliqués dans un trafic de stupéfiants : Étéocle, tué par la police, et Polynice, forcé de disparaître dans le paysage. Mais les rois, les reines et les dieux ne sont pas conviés dans cette adaptation contemporaine, et très libre, de la pièce de Sophocle, qui puise aussi dans les variations de Bertolt Brecht et de Jean Anouilh. Le tout se déroule dans le Montréal d’aujourd’hui, celui des quartiers où les rapports sont tendus entre les forces de l’ordre et les jeunes racisés ou issus de l’immigration. Sans que la chose soit appuyée, la cinéaste s’est aussi librement inspirée de la triste fin de Fredy Villanueva, le 9 août 2008, sous les balles des policiers alors qu’il n’avait que 18 ans.

Fille brillante et studieuse, amoureuse d’un fils de bonne famille, habitée par le souvenir déchirant de ses parents assassinés en Algérie, Antigone, privilégiant la loi du coeur à celle des hommes, la fidélité indéfectible à ses principes plutôt que la compromission, verra sa trajectoire se modifier brutalement. Ses choix, douloureux, feront d’elle une égérie, provoquant un mouvement social dont l’esthétique n’est pas sans rappeler celle du Printemps érable de 2012. Pour discuter du caractère complexe, et toujours actuel, de la destinée de ce personnage plus grand que nature, Naïma Hamrouni, professeure de philosophie éthique, politique et féministe à l’Université du Québec à Trois-Rivières et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éthique féministe.

Qu’avez-vous ressenti lors du premier visionnement du film de Sophie Deraspe ?

Il m’a fait revivre un sentiment d’injustice face aux inégalités qui façonnent notre monde et détruisent nos vies. De manière sensible et puissante, Antigone présente l’expérience de l’immigration, et surtout celle des enfants issus de parents réfugiés ou immigrants, leurs conditions d’existence, leurs tourments, leur vie à cheval entre deux cultures auxquelles ils n’appartiennent jamais pleinement. La finale m’avait surprise, quant au choix d’Antigone, même si je savais qu’elle était présentée comme une héroïne qui résiste devant l’injustice des hommes. Aujourd’hui, nous vivons dans une société libérale où l’individu a la priorité par rapport à la solidarité familiale, au lien du sang. Donc, on a probablement du mal à saisir le sens du devoir qu’Antigone ressent face aux morts, à l’héritage familial. On a envie de lui dire : tu as droit au bonheur, choisis ta vie, ton amoureux, ne te suicide pas — car, dans le film, l’expulsion est perçue comme une forme de suicide social. Au deuxième visionnement, j’ai pleuré quelques fois, et porté une attention plus grande aux citations, à la poésie et aux scènes plus bucoliques.

Si vous aviez à choisir un thème philosophique dans Antigone, lequel voudriez-vous privilégier ?

L’utopie d’un monde meilleur, plus juste, guidé par les lois du coeur. Ça pourrait être notre monde s’il était inspiré par une éthique du care plutôt qu’une politique des conventions. Dans le film, on entend un extrait de la pièce Antigone de Bertolt Brecht : « Montre-moi si ton coeur, sous les coups du malheur, cesse de battre ou bien s’il bat plus fermement. » Dans le cas d’Antigone, face à l’injustice et au malheur, soit le meurtre de son frère aîné, le coeur bat plus fermement, les convictions se clarifient et s’affirment. Et son coeur fait aussi battre plus fort celui des autres, comme son amoureux Hémon et tous les jeunes qui soutiennent sa cause. Lorsqu’elle est dans le centre jeunesse, elle se tient debout devant une travailleuse sociale qui humilie et piétine une fille manifestement vulnérable. Antigone n’est plus seulement la défenseuse de sa famille par amour, elle incarne la défense des faibles et des opprimés.

Albert Camus a dit que la vie était la somme de tous nos choix. Ceux qui s’imposent à Antigone semblent aussi insolubles que déchirants.

Cette question du choix revient constamment dans le film. On le voit aussi lors de la rencontre d’Antigone avec la psychiatre/oracle, qui clarifie parfaitement le dilemme auquel elle est confrontée. Entre son frère recherché par la police, sa citoyenneté canadienne, son avenir et son bonheur, il y a en plus le devoir de mémoire envers ses ancêtres, ses parents assassinés. Chez Sophocle, cette impossibilité de choisir va conduire Antigone au suicide. Chez Deraspe, c’est l’expulsion, un choix qui n’en est pas vraiment un. Le film veut démontrer que, peu importent les choix que nous cherchons à faire, nous traînons malgré nous un boulet, peut-être inscrit dans la lignée familiale à laquelle on veut échapper, mais qui manifestement nous rattrape. Ce phénomène se produit chez des enfants d’immigrants, qui éprouvent une forme de culpabilité de vivres alors que d’autres membres de la famille laissés derrière ne peuvent pas échapper à leur destin. Ces enfants ressentent aussi une pression, celle d’être à la hauteur du sacrifice qui a été fait pour eux, supposément. Et cette pression n’est pas toujours nommée.

On parle peu du personnage d’Ismène, la soeur d’Antigone. Malgré leur complicité, un fossé les sépare, mais n’est-elle pas au fond l’autre versant de la réalité des enfants d’immigrants ?

Selon moi, Ismène est d’une grande importance, illustrant comment les fils et les filles d’immigrants ou de réfugiés vivent leur rapport avec leur passé et leur volonté de s’affranchir du poids de ce passé pour s’émanciper, quitte pour cela à couper les liens familiaux. Dans la tragédie de Sophocle comme dans le film de Deraspe, elle est présentée comme un antihéros. Or, elle veut une vie simple, un chum correct, un salon de coiffure, une maison, des enfants. Contrairement à ses frères et à sa soeur qui se dirigent soit vers l’expulsion, soit vers la mort, elle fait le choix du bonheur. C’est un choix extrêmement puissant, surtout quand on a été marqué par une histoire familiale aussi dramatique.

Le cinéma est-il ou peut-il être un espace philosophique ?

Par l’émotion qu’il suscite, le cinéma peut nous forcer à nous interroger et à clarifier nos intuitions sur certaines grandes valeurs. Devant Antigone, on peut se demander : Qu’est-ce que la justice ? Nos lois sont-elles justes ? Un monde plus juste est-il envisageable ? Peut-on, mais surtout doit-on résister à l’injustice ? En ouvrant les fenêtres sur les tourments humains et psychologiques des autres, le cinéma parle à nos propres angoisses et peut avoir un effet cathartique. S’il ne fait pas écho à nos angoisses, alors il force l’empathie et nous invite à mettre nos jugements en suspens, à prendre de la hauteur, comme face au sort des immigrants. À travers le coeur et l’émotion, le cinéma ouvre une porte plus accessible vers l’autre et abolit la distance qui nous sépare. Se priver de l’art, du grand cinéma, c’est se priver d’une occasion de faire des rencontres authentiques avec soi-même et une rencontre humaine avec l’autre, celui ou celle trop souvent déshumanisé par les faits divers.