La guilde des scénaristes reprend les négociations avec les grands studios vendredi

La guilde qui représente les scénaristes américains de cinéma et de télévision, en grève depuis plus de trois mois, déclare que les négociations reprendront vendredi avec les grands studios et les services de diffusion en continu.

Dans un message à ses membres, jeudi, la « Writers Guild of America » indique qu’elle s’attend à ce que les studios répondent à leurs propositions.

Les deux parties se sont rencontrées la semaine dernière pour discuter d’une éventuelle reprise des négociations, mais aucune date de négociation n’avait été fixée.

Le syndicat indique qu’il est prêt à conclure un accord équitable, fort du soutien de ses membres et d’autres syndicats alliés.

Les scénaristes sont maintenant en grève depuis 101 jours, dépassant ainsi l’arrêt de travail de 2007-2008 qui avait paralysé de nombreuses productions hollywoodiennes. Cette fois, les auteurs ont été rejoints sur les piquets de grève par les acteurs, qui ont aussi débrayé pour obtenir notamment de meilleures compensations et protections sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’industrie.

C’est la première fois depuis 1960 que les deux syndicats sont en grève en même temps.

Ces grèves ont reporté de nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles, forcé des talk-shows de fin de soirée à rediffuser des émissions et même repoussé en janvier le gala des prix Emmy, qui devait avoir lieu le 18 septembre.