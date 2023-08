«The Last Voyage of the Demeter»: l’intermède maritime de Dracula

Les adaptations du roman Dracula, fussent-elles fidèles ou infidèles, d’époque ou modernes, pour le cinéma, la télévision ou le théâtre, sont trop nombreuses pour être comptées. On doit les meilleures à Tod Browning, à Terence Fisher et à Francis Ford Coppola, sans oublier les deux Nosferatu de F. W. Murnau et de Werner Herzog. D’ailleurs, l’une des séquences les plus saisissantes du film de ce dernier est la marée de rats qui déferle sur la ville lorsqu’accoste le navire transportant l’équipage exsangue et le comte vampire. Mais voilà, entre un départ sur des flots bleus et une funeste arrivée, que s’est-il passé ? Le film The Last Voyage of the Demeter (La légende du Demeter) le rappelle et l’imagine tout à la fois.

Cela, parce que l’épisode du Demeter est bel et bien dans le roman de Bram Stoker publié en 1897, mais n’y occupe somme toute que peu d’espace narratif. Quant aux adaptations, elles évoquent généralement ce voyage très rapidement, voire l’occultent.

« J’ai tout de suite aimé le scénario pour cette raison, quoique j’avoue que ce qui m’a le plus excité, c’est la perspective de tourner un film sur un bateau », explique en entrevue le réalisateur André Øvredal.

« Si cet épisode a été auparavant traité de manière sommaire ou a été carrément ignoré dans les différentes adaptations, c’est aussi parce que sur le plan logistique, avec un bateau, la mer et tout ça, c’est onéreux. »

Alors quand il ne s’agit que d’une petite partie de l’histoire, autant élaguer. Sauf que dans The Last Voyage of the Demeter, une production Amblin, propriété de Steven Spielberg, le récit se concentre presque exclusivement sur ce qui survient à bord du navire.

Les scénaristes Bragi Schut Jr. et Zak Olkewicz se sont référés aux entrées du capitaine Elliott dans son journal de bord contenues dans le roman, puis ils ont, comme on dit, mis de la chair autour de l’os.

« Cette section du roman, au chapitre 7, constitue en elle-même une merveilleuse histoire, très détaillée en l’occurrence. Bragi et Zak on fait un travail formidable pour combler les trous entre chacune de ces entrées de journal », estime le cinéaste.

Parmi les ajouts et autres modifications notables, on signalera la prévalence accordée au point de vue de Clemens, un médecin noir incapable de pratiquer à terre pour cause de racisme. Par l’entremise du personnage d’Anna, une mystérieuse passagère clandestine, le film aborde également la question du trafic humain.

« Je suis heureux que vous ayez relevé ces éléments : ils étaient présents dans le scénario initial, mais on les a développés davantage et, ce faisant, on a transformé les personnages de Clemens et d’Anna. Il fallait toutefois que ça devienne une composante intrinsèque du film, que ce soit organique. J’ai tâché de ne pas m’appesantir en jouant de subtilité, mais c’est là, oui, absolument. Le sujet de la science qui lutte contre la superstition est lui aussi central… »

Et, hélas, toujours très actuel.

Un pro de l’horreur

Pour mémoire, André Øvredal est loin d’être un novice en cinéma d’horreur. On pourrait même désormais le qualifier d’expert puisqu’on lui doit Trollhunter, The Autopsy of Jane Doe et Scary Stories to Tell in the Dark (Histoires effrayantes à raconter dans le noir), sans oublier Umma, qu’il a coproduit. Bref, l’épouvante, il l’a d’ores et déjà déclinée sous maintes formes.

« J’aime le cinéma d’horreur parce que ce genre-là, plus que tout autre, est fait sur mesure pour les cinéastes. Il n’oppose aucune limite. C’est du pur cinéma. »

De poursuivre André Øvredal, son processus créatif lors de ce film-ci fut pour l’essentiel identique à celui de ses précédents.

« Ma vision du film s’est formée de manière naturelle et intuitive. Des plans me viennent, j’entrevois des mouvements, un découpage de l’espace… le ton, l’atmosphère ; l’équilibre entre la vaste étendue qui entoure les personnages et la claustrophobie inhérente au contexte du bateau… »

Sur le plan technique, le tournage représentait un défi considérable, mais la dimension « huis clos » sur l’océan était irrésistible aux yeux du réalisateur. « J’aimais l’idée que la claustrophobie se manifeste autant dans les cabines, la cale, etc., que sur le pont. Parce que sur le pont, cette étendue infinie, ça devient du néant, comme pour une navette spatiale. »

Comme un vampire

Et qu’en est-il du « monstre », du comte Dracula ? Évidemment, il était impératif qu’il se distingue de ses innombrables prédécesseurs.

« Pouvoir dépeindre Dracula sous un jour inédit, dans un contexte différent, c’est en soi une réelle chance. Pour l’apparence, je me suis inspiré de la physionomie des chauves-souris. Je voulais aussi qu’on sente son âge à travers ses mouvements. J’ai beaucoup discuté et répété ça avec Javier [Botet, qui incarne Dracula, et qu’on a vu en “créature” dans la saga REC]. D’ailleurs, on voit assez peu Dracula : ce n’est que vers la fin qu’il est complètement révélé. »

D’où la nécessité que, dans l’intervalle, chaque apparition fugace frappe l’imaginaire.

Parlant d’images frappantes, lorsqu’en guise de conclusion à l’entretien, on demande à André Øvredal quel souvenir de l’aventure reste le plus vivace en lui, le cinéaste répond :

« Nous tournions presque uniquement de nuit. Alors dès que les premières lueurs de l’aube apparaissaient, on se dépêchait de finir telle ou telle scène en maudissant le soleil qui était sur le point de se lever. Et je me revois, debout sur le pont du bateau, contemplant à regret la fin de la nuit, comme si j’étais moi-même devenu un vampire. »

Le film The Last Voyage of the Demeter prend l’affiche le 11 août.