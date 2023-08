Et si le «Roméo et Juliette» québécois méritait une deuxième chance?

On dit que les critiques sont plus indulgents avec le cinéma québécois. Peut-être, mais cela ne les a pas empêchés de tirer à boulets rouges sur certains films d’ici. Et dans bien des cas, le public n’a pas non plus été au rendez-vous. Notre cinéma compte son lot d’échecs, voire de navets. Avec Le temps des flops, Le Devoir revient sur l’histoire de ces grandes productions qui ont fait un bide. Une occasion parfois aussi de réhabiliter ces films mal aimés.

Lorsqu’on parle de Roméo et Juliette au cinéma, on pense spontanément au film américain avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes. On oublie trop souvent qu’ici aussi, au Québec, l’histoire des amoureux de Vérone a été adaptée au grand écran. Cette relecture moderne de la tragédie shakespearienne par Yves Desgagnés avait eu droit à une campagne promotionnelle de grande ampleur à sa sortie, en 2006, mais elle n’en fut pas moins un échec retentissant. Rarement un film québécois avait été à ce point démoli par la critique. Pourquoi tant de haine ?

Le site spécialisé Mediafilm, qui sert de référence dans l’industrie, a attribué à Roméo et Juliette la note de 7 (minable), la pire classification qui soit. Très peu de films québécois ont eu droit à pareil déshonneur. Même pas des nanars comme Les dangereux et Angélo, Frédo et Roméo, qui ont reçu la note un peu plus enviable de 6 (pauvre).

« Je me souviens surtout de la pauvreté de la mise en scène. On avait affaire ici à quelqu’un [Yves Desgagnés] qui ne maîtrisait pas les codes du cinéma. Les acteurs sont mauvais. Il n’y a aucune chimie entre les deux principaux interprètes, alors que c’est censé être la base du film », réitère 17 ans plus tard Martin Bilodeau, directeur général de Médiafilm. Ce dernier reconnaît que la note de 7 pour Roméo et Juliette est peut-être un peu sévère, mais il maintient qu’il s’agit bel et bien d’un navet, ne serait-ce que pour toutes les invraisemblances du scénario.

Dans cette adaptation contemporaine assez libre de l’oeuvre mythique de Shakespeare, Roméo Lamontagne est le fils d’un chef de motards (Gilles Renaud) qui doit subir un procès après qu’un enfant a été tué lors d’affrontements entre clans rivaux. Juliette Véronneau, elle, est une jeune fille de bonne famille, dont le père (Pierre Curzi) est juge.

Celui-ci sera amené à reprendre le procès ultra-médiatisé du père de Roméo, qui a avorté trois fois auparavant. La population a soif de justice, et la pression qui repose sur le juge Véronneau est trop grande pour qu’il se désiste. Or, comble de malheur, sa petite Juliette adorée tombe éperdument amoureuse du beau Roméo après un coup de foudre réciproque dans une rave au Palais des congrès. Leur amour impossible est d’abord tenu secret, jusqu’à ce que leur entourage respectif finisse par l’apprendre. La fin est aussi tragique que dans la pièce de Shakespeare.

Jeanne Moreau et des novices

Réalisée par le metteur en scène Yves Desgagnés, cette version québécoise de Roméo et Juliette était très attendue à sa sortie en salle en décembre 2006. Entre autres parce que nul autre que la grande Jeanne Moreau figure au générique. La légendaire actrice française à la voix éraillée y joue la grand-mère de Juliette, qui sera le témoin privilégié de l’amour naissant entre les deux adolescents.

Les deux rôles principaux ont quant à eux été attribués à la suite d’un processus d’audition ouvert au grand public, ce qui contribuera à la campagne de promotion. La productrice Denise Robert avait décidé d’appliquer cette recette, qui lui avait apporté beaucoup de succès l’année précédente pour le remake d’Aurore, dont le rôle-titre avait aussi été donné à une jeune fille du public.

C’est sûr qu’il y a plein de maladresses dans ma performance. [...] Je devais vivre des choses à l’écran que moi-même je n’avais pas vécues.

À l’hiver 2006, c’est donc plus de 10 000 jeunes des quatre coins de la province qui ont répondu à l’appel. Aussi bien dire que tous les adolescents inscrits dans des cours de théâtre au Québec rêvaient de jouer Roméo ou Juliette. L’équipe jettera finalement son dévolu sur deux néophytes : Thomas Lalonde, 16 ans, et une certaine Charlotte Aubin, 14 ans.

« C’est sûr qu’il y a plein de maladresses dans ma performance. À cet âge-là, je ne savais pas c’était quoi, embrasser, encore moins faire l’amour. Je devais vivre des choses à l’écran que moi-même je n’avais pas vécues. Mais le tournage reste quand même un très beau souvenir », raconte celle qui a par la suite étudié à l’École nationale de théâtre.

Une expérience formatrice

À 31 ans, Charlotte Aubin est aujourd’hui une vedette du petit écran, enchaînant les premiers rôles dans des séries à succès, comme Virage ou encore L’échappée. Si elle a persévéré en tant que comédienne, c’est en partie grâce à Jeanne Moreau.

Sur le plateau de Roméo et Juliette, la star de Jules et Jim était fidèle à la réputation des actrices françaises de sa trempe, avec ses sautes d’humeur et ses exigences qui pouvaient donner des sueurs froides à l’équipe de tournage. Mais entre les deux comédiennes, le courant a immédiatement passé. « Elle m’a donné beaucoup de conseils. J’entrais dans sa loge sans cogner et je l’appelais Jeanne, alors que tout le monde mettait des gants blancs pour lui parler. C’était une grande romantique. On s’est échangé quelques lettres après le tournage. J’ai été très attristée par son décès », confie Charlotte Aubin.

Thomas Lalonde, lui, a obtenu quelques rôles ici et là après avoir joué Roméo, mais il s’est rapidement rendu compte que le cinéma n’était pas sa passion. Il travaille désormais en marketing à Chicago. Encore aujourd’hui, aux États-Unis, on le ramène régulièrement à Roméo et Juliette, comme c’est la première chose qui sort sur les moteurs de recherche lorsqu’on tape son nom.

« Ç’a été une très belle expérience, que je ne regrette absolument pas. Mais est-ce que je suis fier de ma performance ? La réponse, c’est non. J’ai toujours su qu’un acteur professionnel de 21 ans aurait pu passer pour 16 ans et faire une bien meilleure job que moi. J’avais le sentiment d’être un imposteur », laisse tomber Thomas Lalonde.

Heureusement, les critiques vitrioliques ne l’avaient pas trop atteint. Il a davantage été marqué par le battage médiatique monstre qui a entouré la sortie du film. « J’ai un souvenir très clair de moi, dans le métro, qui me fais courir après par un groupe de filles qui m’avaient reconnu. C’était incroyable. Nos visages étaient partout. J’ai été plusieurs mois à devoir prendre des taxis », raconte l’ancien comédien de 33 ans, qui en rit avec le recul.

Un traitement médiatique injuste ?

Même du haut de ses 16 ans, Thomas Lalonde a toujours été conscient des défauts manifestes du film, qui ont été abondamment soulignés par la critique.

Certains passages frisent parfois le ridicule, comme celui où Jeanne Moreau poursuit les deux jeunes amants au volant de sa Smart. Cette fameuse scène sera parodiée par Marc Labrèche et Normand Brathwaite lors du gala des Jutra l’année suivante. L’imitation que fait Marc Labrèche de la grande actrice française aura un tel succès que le sketch sera ajouté dans les suppléments du DVD de Roméo et Juliette.

Si l’interprète de Roméo se moque aussi gentiment du film, il ne croit pas pour autant que celui-ci mérite de figurer parmi les pires navets du cinéma québécois. Thomas Lalonde ne peut s’empêcher de penser que le film d’Yves Desgagnés a été victime d’un acharnement de la part du milieu, qui en voulait à l’époque à Denise Robert d’avoir été en mesure de produire Roméo et Juliette sans l’aide de la SODEC.

« Oui, c’est un film qui a un tas de défauts, mais il faut le prendre pour ce que c’est : un film pour ados, ce qui avait peut-être été mal expliqué à l’époque. Il y a quand même de très bons éléments dans Roméo et Juliette. La direction photo de Pierre Migneault est incroyable. La musique [de la compagnie montréalaise Dazmo] aussi », souligne Thomas Lalonde, qui regrette que le film ne soit offert sur aucune plateforme aujourd’hui.

La productrice Denise Robert n’était pas disponible pour répondre à nos questions. Quant à Yves Desgagnés, il n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue. Le réputé metteur en scène de théâtre ne s’est plus jamais réessayé au cinéma après Roméo et Juliette.