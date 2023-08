«Toupie et Binou, le film»: le retour attendu d’un duo indémodable

Le chat et la souris préférés des Québécois arrivent sur grand écran cette semaine, près de 20 ans après la parution de la série à succès Toupie et Binou. L’autrice des livres et des épisodes télévisuels, Dominique Jolin, ainsi que son fidèle partenaire, le réalisateur Raymond Lebrun, ont refait équipe pour produire ce film, qui met une fois de plus en vedette Marc Labrèche dans la voix de Toupie, la souris.

« On voulait garder l’âme de la série, raconte Dominique Jolin. L’univers visuel est demeuré similaire, et Toupie n’a toujours pas de mémoire, ni de malice. » Dans cette extension cinématographique de la franchise, le chat muet Binou perd son précieux toutou, M. Mou, à la suite d’un malentendu entre Toupie et Dorothée (Anne Dorval), une sorte de génie qui rappelle celui d’Aladin, de Disney.

« Pour faire le film, il nous fallait une histoire qui tiendrait le public en haleine sur une longue durée et qui serait beaucoup plus complexe que nos courts épisodes de télévision », explique Raymond Lebrun. Les protagonistes mènent donc une quête vers les « objets perdus » de leur univers fantastique à la recherche du « meilleur ami de Binou ». Ils rencontrent d’excentriques personnages sur leur chemin, dont des pingouins jumeaux à la recherche de leur père (Stéphane Rousseau et Xavier Dolan) et une princesse (Geneviève Schmidt) qui tente de retrouver son prince charmant.

Photo: Sphère Films

Une marque à succès

Ce sont les producteurs de la série qui ont relancé le projet de film, des années après la fin de la diffusion des épisodes télévisuels au Québec. Toupie et Binou n’ont toutefois pas cessé de gagner le coeur des tout-petits. Plusieurs de leurs capsules vidéo dépassent le million de vues sur YouTube, et plus d’un million de DVD de la série télé, ainsi que 600 000 livres, ont été vendus à ce jour.

En tout, le duo cumule 104 émissions de 5 minutes, 78 émissions de 2 minutes et 6 courts de 22 minutes. Les producteurs de la série ont également fait faire des produits dérivés tels que des casse-tête et des vêtements, ou encore des jeux vidéo en ligne, inspirés par les géants américains tels que Mickey Mouse et Winnie l’ourson.

En près de 20 ans, Dominique Jolin et Raymond Lebrun n’ont pas chômé non plus. « Avec Dominique, on a aussi publié les livres YaYa et Zouk en 2015, explique le réalisateur. Comme Toupie et Binou, ce duo de personnages a ensuite été transposé à la télévision [de Radio-Canada et sur Yoopa]. C’est certain qu’après cette autre expérience d’écriture pour la télévision, on était encore mieux préparés à réaliser un premier long métrage. »

Photo: Sphère Films

« Les émotions avant tout »

Pour Dominique Jolin, les contraintes et les méthodes de travail sont restées les mêmes : « On a toujours dû travailler avec des budgets restreints. Même pour faire le film, qui est de loin notre plus grosse production, on ne pouvait pas miser sur des effets spéciaux coûteux, par exemple. C’est pourquoi on a mis de l’avant les émotions du scénario avant tout. »

Selon l’autrice, c’est surtout le personnage de Toupie qui suscite chez le public des émotions et des réactions partagées. « Toupie veut que les autres personnages l’admirent et le regardent. Mais quand il dit “regardez-moi”, qu’est-ce qu’il dit vraiment ? Il veut se faire aimer, il se sent incompris. Il faut avoir un coeur d’enfant pour l’aimer, parce que comme un enfant, il réclame notre attention, tout en ayant des émotions et des insécurités d’adulte. »

Marc Labrèche, qui prête sa voix à la charmante souris, a largement contribué au succès de la série de télévision, selon Dominique Jolin. « Avec les livres, on demeurait dans un rapport intime aux personnages. Avec la voix de Marc Labrèche, c’est devenu complètement éclaté, et les traits de caractère du personnage ont été décuplés. »

Photo: Sphère Films

Critique sociale

Dans son scénario de long métrage, Dominique Jolin a voulu continuer de « sensibiliser [son] jeune public à toutes sortes d’enjeux sociaux », dit-elle. Plusieurs éléments de critique sociale ont été intégrés au film. Ainsi, Dorothée, qui suit les protagonistes dans leur périple aux objets trouvés, est accro à son téléphone cellulaire. On a manifestement voulu la dépeindre en contre-exemple.

« J’essaie d’intégrer mes propres valeurs à l’écran, précise l’autrice. Je trouvais que c’était important de représenter des enjeux comme celui-là. Je crée toujours des personnages qui donnent l’exemple et qui contrastent avec d’autres exemples à ne pas suivre. C’est pourquoi dans la série, on se vouvoie tout le temps, parce que je crois beaucoup à la politesse et au savoir-vivre. »

Le format du long métrage permet donc un traitement approfondi de ces sujets, tout en conservant la légèreté, voire la naïveté, de l’univers fantastique de la série. Avant même que Toupie et Binou, le film ne prenne l’affiche, Dominique Jolin et Raymond Lebrun souhaitent déjà travailler ensemble de nouveau. « On a une vision très complémentaire et une belle complicité, conclut Raymond Lebrun. J’espère que ça va transparaître dans le film, et que notre public fidèle pourra s’y reconnaître. »

On ne change pas une formule gagnante Dominique Jolin et Raymond Lebrun l’ont bien compris. Leurs ambitions pour leur premier film se sont réalisées : ils sont demeurés parfaitement fidèles à la série originale. On retrouve avec joie le ton et l’humour des épisodes de l’époque, seulement avec une mise en scène plus sophistiquée et des thèmes résolument modernes. C’est cependant ce dernier élément qui constitue le principal irritant. La critique sociale, parfois grossièrement soulignée, prend un peu trop de place. Elle renvoie à des éléments terre à terre, comme la dépendance aux écrans, qui nous éloignent de la magie du monde merveilleux de Toupie et Binou. Les amateurs de la série, dont certains sont devenus de jeunes parents, devraient tout de même aller voir le film avec leurs enfants. Ils découvriront une charmante histoire, aussi empreinte de sensibilité que divertissante, qui n’a rien à envier aux hyperproductions jeunesse américaines. ★★★ 1/2 Olivier Du Ruisseau

Toupie et Binou, le film Film d’animation avec les voix de Marc Labrèche, Anne Dorval, Xavier Dolan, Stéphane Rousseau et Geneviève Schmidt. Québec, 2023, 78 minutes. En salle le 11 août.