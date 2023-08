«Twice Colonized»: Chercher son identité, du Groenland au Canada

Le festival Présence autochtone entame sa programmation mardi avec le premier long métrage documentaire de la réalisatrice Lin Alluna, Twice Colonized, dans lequel on suit la quête identitaire de la designer, militante et avocate en droits autochtones Aaju Peter après la mort de son fils.

Le film explore, au travers de la vie professionnelle et personnelle d’Aaju Peter, la relation conflictuelle qu’elle entretient avec son passé, et avec les traces qu’il a laissées sur son identité. On y voyage du Groenland, sa terre natale, au Danemark, où elle a été amenée à neuf ans pour être scolarisée.

Elle y a appris le danois, au détriment de sa langue maternelle, le kalaallisut, qu’elle a fini par oublier au fil de ses neuf années passées en Europe.

Le danois est une langue qui ravive aujourd’hui chez elle des souvenirs difficiles, empreints de colère envers le système qui l’a « invisibilisée ». C’est un réel traumatisme qu’Aaju Peter a vécu lorsqu’elle est revenue à dix-huit ans dans sa famille à Arkisserniaq, dans le nord du Groenland.

« Ce qui a été un choc pour moi, c’est que je ne pouvais pas parler ma propre langue, je ne pouvais même pas parler avec ma mère. C’était comme si on m’avait dépouillée de toute mon identité, de qui je pensais être », raconte-t-elle en entrevue.

Le documentaire nous transporte également à Iqaluit, au Nunavut, où la militante inuite s’est installée pour fonder une famille. Bien qu’arrivée dans un autre contexte colonial, elle a pu commencer à se réapproprier sa culture dans le Nord canadien.

« Au Groenland, je me sentais très mal à l’aise de ne pas être une Inuite à part entière. Quand j’ai commencé à en apprendre davantage sur notre culture et notre langue au Canada, cela m’a fait me sentir plus proche de moi-même. Je me sentais beaucoup plus grande et plus forte. »

Les années ont passé et elle a l’impression de se connaître beaucoup mieux aujourd’hui, mais le sentiment d’être maladroitement à la frontière de plusieurs identités remonte souvent à la surface.

« Je me sens encore très inadéquate, parce que je ne suis pas tout à fait capable de faire ce que font les femmes inuites ici du côté canadien, même chose quand je vais au Groenland, même chose quand je descends vers le sud. Ce portrait est tellement brisé que je dois essayer de donner un sens à tout ça pour être moi-même », poursuit l’avocate.

Pour ce projet, Aaju Peter a travaillé main dans la main avec la réalisatrice danoise Lin Alluna. Durant les sept années de tournage, les deux femmes se sont rapprochées et ont créé un espace de dialogue entre « le colonisateur et le colonisé ».

« J’aime beaucoup l’idée de travailler ensemble et de collaborer. Les peuples autochtones ne peuvent pas trouver de solutions seulement par eux-mêmes, le colonisateur ne peut pas imposer les siennes, mais ils peuvent apprendre de nous. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres, et nous pouvons créer un espace de compréhension mutuelle et de douceur. »

Des effets encore tangibles

Bien qu’elle prône cette approche emplie d’indulgence envers l’autre, les effets du colonialisme sont encore bien présents dans les communautés autochtones.

« C’est comme si le flux de la vie était brisé. Si vous êtes un lac et que vous vous écoulez, et que quelqu’un vient et change votre direction, et la change encore, le ruisseau doit s’adapter, il s’éparpille, alors que vous pourriez le laisser tranquille et le laisser descendre la colline comme il l’a fait pendant des milliers d’années », explique-t-elle.

Dans le documentaire, on suit également la militante et mère de cinq enfants dans le deuil de son plus jeune fils, qui s’est enlevé la vie il y a quelques années.

Une crise des suicides sévit au Nunavut, dont le taux est le plus élevé au pays, soit six fois la moyenne canadienne, selon The Conference Board of Canada. Selon elle, les institutions médicales contemporaines ne constituent pas une solution adaptée aux besoins de la communauté.

« La solution ne doit pas venir de l’extérieur dans ce cas-ci. Nous sommes dans cet état parce que quelqu’un nous a imposé sa culture. Nous devons prendre la question au sérieux et nous demander quelles sont nos forces en tant que peuple. Nos ancêtres veulent que nous allions de l’avant. Nous devons décoloniser notre esprit et découvrir quelle est la bonne façon de le faire dans notre culture. »

Aaju Peter rappelle quand même que le temps n’est plus aux reproches, et qu’il est important d’aller de l’avant.

« Blâmer qui que ce soit ne fonctionnera pas. Le temps a passé et, maintenant, il est temps de se demander comment nous pouvons travailler ensemble pour faire un monde meilleur, un pays meilleur. C’est plus important que jamais », conclut-elle avec espoir.