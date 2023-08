Retardé de plus d'un mois, «Barbie» sortira finalement aux Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis ont approuvé la sortie du film Barbie après un retard de plus d’un mois en raison de possibles problèmes de contenu.

Les responsables des Émirats arabes unis n’ont pas donné d’explications pour le délai de la sortie, qui s’est également produit dans d’autres pays arabes.

« Le Conseil national des médias des Émirats arabes unis a accordé au film Barbie l’autorisation d’être projeté dans les cinémas agréés des Émirats arabes unis après avoir accompli les procédures nécessaires conformément aux normes de contenu médiatique et à la classification par âge des Émirats arabes unis », a annoncé le conseil jeudi soir.

L’inclusion dans le film d’une actrice transgenre en tant que Barbie et d’autres messages sur les questions LGBTQ + pourraient être un problème dans les pays arabes à majorité musulmane qui considèrent l’homosexualité et l’identité transgenre comme contraires aux croyances religieuses islamiques.

Le film sur la poupée de renommée mondiale met en vedette Margot Robbie dans le rôle principal et Ryan Gosling dans celui du personnage de Ken. Il présente également plusieurs autres acteurs comme des « Barbie » et « Ken », dont Hari Nef, une actrice transgenre de Philadelphie, qui joue l’une des Barbie.

Warner Bros Entertainment a refusé une demande pour commenter l’affaire. Majid Al Futtaim, le distributeur des films Warner Bros au Moyen-Orient, n’a pas pu être joint pour commenter.

En juin de l’année dernière, les Émirats arabes unis et d’autres pays arabes ont d’abord retardé puis interdit la sortie du film Spider-Man : Across the Spider-Verse, apparemment en raison d’une référence transgenre et du refus du studio de la censurer.