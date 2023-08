«Shortcomings»: arrête ton cinéma!

Le moins qu’on puisse dire à propos de Ben (Justin H. Min), c’est qu’il est tout simplement imbuvable. Aspirant cinéaste, gérant d’un cinéma répertoire de moins en moins fréquenté, Ben ne cesse de cracher son mépris du cinéma commercial et ne peut se réjouir du succès d’un ami réalisateur, dont le film n’est pas sans rappeler Crazy Rich Asians (2018), sympathique comédie sentimentale de Jon M. Chu saluée à Hollywood pour sa distribution à majorité asiatique — fait rarement vu depuis la sortie de Joy Luck Club (1993), de Wayne Wang.

D’ailleurs, l’appartenance à la culture asiatique est au coeur de cette adaptation fidèle et modeste de la bande dessinée d’Adrian Tomine Shortcomings (Drawn Quarterly, 2009) que livre l’acteur Randall Park, vu aux côtés d’Ali Wong dans la pétillante comédie sentimentale Always Be My Maybe (2019), de Nahnatchka Khan, qui fait ici ses débuts derrière la caméra.

Ainsi Ben, Californien d’origine japonaise, prétend à sa meilleure amie, d’origine coréenne, lesbienne et séductrice en série, Alice (Sherry Cola), n’avoir jamais vécu le racisme. Les rencontres entre Ben et Alice s’avèrent chaque fois de jouissives joutes oratoires d’où le premier sort rarement gagnant. En plus de soûler Alice avec ses propos narcissiques, Ben fait peu de cas des ambitions de Miko (Ally Maki), sa copine, et se montre incapable d’admettre qu’il a des biais cognitifs. De fait, dès que Miko détourne le regard, il ne peut s’empêcher de mater les blondes aux yeux bleus.

Lasse de ses jérémiades, Miko lui annonce qu’elle part faire un stage de quelques mois à New York, ville qu’il déteste bien qu’il n’y soit jamais allé, et que leur couple sera désormais ouvert. Ébranlé que la décision ne vienne pas de lui, ce qui lui donne d’autres raisons de se plaindre de son sort, Ben se console bientôt en draguant des femmes correspondant à ses critères esthétiques, dont la nouvelle caissière du cinéma, Autumn (Tavi Gevinson), puis une amie lesbienne d’Alice, Sasha (Debby Ryan), sans se rendre compte des préjugés qu’il a sur les couples interraciaux.

Après ces scènes où Randall Park se plaît à cultiver une lourde ambiance, l’action se déplace à New York, où Ben sera malmené par Alice et sa nouvelle conquête, Meredith (Sonoya Mizuno), qui est d’origine japonaise, à cause de sa façon odieuse de se comporter tant avec les blanches qu’avec les Asiatiques. Encore là, les échanges entre les deux amis seront relevés et hilarants.

Fort des dialogues spirituels et cinglants d’Adrian Tomine (connu des cinéphiles pour avoir inspiré à Jacques Audiard Les olympiades), qui signe son premier scénario, Randall Park se contente d’une mise en scène assez discrète, sans esbroufe, afin de donner la part belle aux acteurs. Subtilement, Park, qui privilégie les scènes extérieures et les éclairages naturels afin de saisir l’essence de la côte ouest et de la côte est, suggère la perte de repères de Ben par sa façon de le suivre dans ses déambulations à Berkeley et à New York.

Détournant joyeusement les codes de la comédie sentimentale, Tomine et Park offrent un portrait corrosif d’un mâle toxique dont la rédemption ne semble pas gagnée d’avance. Dans la foulée, ils proposent des personnages aux diverses origines asiatiques avec la volonté de s’éloigner des clichés véhiculés par le cinéma hollywoodien. Quant à Justin H. Min, il parvient à rendre attachant un personnage qu’on ne supporterait pas plus d’un quart d’heure si on le croisait dans la vie.

Shortcomings ★★★ 1/2 Comédie sentimentale de Randall Park. Avec Justin H. Min, Ally Maki, Sherry Cola, Tavi Gevinson, Debby Ryan et Sonoya Mizuno. États-Unis, 2023, 92 minutes. En salle.