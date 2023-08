«Manners of Dying»: les cérémonies des adieux

Souvent perçu comme un divertissement, une évasion, le cinéma n’est-il pas aussi un espace philosophique qui invite à réinventer la cité ? Tout au long de l’été, Le Devoir donne la parole à des philosophes pour commenter un film québécois de leur choix. Cette semaine, Manners of Dying (V.F. : L’exécution, 2005), de Jeremy Peter Allen.

Avec l’avortement, la religion et la vaccination, la peine de mort compte parmi les sujets les plus clivants, à manipuler avec délicatesse dans les rencontres sociales et les réunions de famille. Même si les faits sont têtus et que la preuve de son inefficacité est établie depuis un bon moment, beaucoup de sociétés, certaines pas si différentes de la nôtre, la pratiquent encore. Au Canada, elle a été abolie en 1976, mais, selon un sondage de Research Co publié l’hiver dernier, près de 54 % des Canadiens, et 43 % des Québécois, seraient favorables à son rétablissement.

L’écrivain Yann Martel, dont le roman L’histoire de Pi (2001) a connu un succès international, n’aurait sûrement pas gonflé les taux de ce sondage, du moins à la lumière de sa nouvelle littéraire Manners of Dying. Celle-ci a immédiatement fasciné le cinéaste Jeremy Peter Allen, désireux de la porter à l’écran, même avec les moyens les plus modestes. Ce qui fut fait, à Québec, dans une ancienne prison aujourd’hui convertie en salon funéraire, avec Roy Dupuis dans le rôle de Kevin Barlow, condamné à mort… et huit fois plutôt qu’une !

En fait, le personnage porte chaque fois le même nom et affiche les mêmes caractéristiques physiques, mais sa personnalité change radicalement d’une fois à l’autre. Entre les quatre murs blafards de sa cellule, l’homme attend la mort — par injection —, meublant les heures avec sa résignation, sa colère, ou alors son envie pressante d’en finir. Il implore le directeur de la prison (Serge Houde), en apparence imperturbable, d’envoyer l’enregistrement de ses derniers moments à sa mère, une demande qui bouscule davantage les questions morales qui entourent cette pratique. Pour réfléchir aux multiples thèmes abordés dans Manners of Dying, René Bolduc, philosophe, auteur de Travail et temps (Poète de brousse, 2022) et de Sincèrement vôtre. Petite introduction épistolaire aux philosophes (Poète de brousse, 2018).

Vous souvenez-vous de votre premier visionnement du film de Jeremy Peter Allen ?

J’ai oublié dans quel contexte c’était, mais je me souviens d’avoir été admiratif devant ce que je considérais à l’époque comme un exercice de style. Dans ce film, on présente huit manières différentes de mourir, et la question de la mort est très importante en philosophie. C’est d’ailleurs Platon qui disait : « Philosopher, c’est apprendre à mourir. » J’ai parfois l’impression que la religion peut mieux affronter la mort parce que c’est une question de foi, d’abandon, de croyances, alors que la philosophie procède par discours rationnels. Par exemple, Épicure affirme : « Stupide est celui qui craint la mort. » Selon lui, tant et aussi longtemps que nous sommes vivants, la mort n’est pas là, et quand la mort est là, alors nous ne sommes plus là pour en parler ! Il me semble que nous ne savons plus mourir aujourd’hui, et c’est lié à notre crainte du vieillissement, à nos tentatives répétées de rester jeunes le plus longtemps possible. Or, la vieillesse signifie que l’on s’approche de la mort et que notre avenir rétrécit.

La vie humaine n’a lieu qu’une seule fois et nous ne pourrons jamais vérifier quelle était la bonne et quelle était la mauvaise décision, parce que, dans toute situation, nous ne pouvons décider qu’une seule fois. Il ne nous est pas donné une deuxième, une troisième, une quatrième vie pour que nous puissions comparer différentes décisions.

Dans le cas de Kevin Barlow, non seulement son avenir rétrécit, mais il connaît le moment exact de sa mort. Et, selon qu’il est dans la peau du révolté, dans celle de l’anxieux ou dans celle du pressé, sa façon d’envisager sa fin est différente, mais le conduit toujours à l’inéluctable.

Manners of Dying ne nous plonge pas dans le « jour de la marmotte » ; ce n’est pas le même personnage qui revit son exécution, ce n’est pas une expérience cumulée. Dans la deuxième manière de mourir, le pur révolté feint des choses pour essayer de s’en sortir. Un autre est pris d’un immense fou rire — mais on ne juge pas qu’il est fou, juste nerveux ! Dans Le mythe de Sisyphe, Albert Camus souligne que « le contraire du suicidé, c’est le condamné à mort ». Un des Kevin Barlow décide de se suicider, l’air de dire : « Je reprends du pouvoir sur ma vie en me l’enlevant moi-même. » J’ai trouvé cette manière de mourir très forte.

Ne renvoie-t-elle pas à une cruelle réalité : peu importe le contexte, nous serons toujours seuls devant la mort ?

Malgré toute la compassion dont font preuve le directeur de prison, le prêtre, le médecin et les gardiens, il y a une limite à vivre avec l’autre l’expérience de sa propre mort. L’accompagnement est possible, mais il n’y a que moi seul qui devrai faire face à l’inéluctable. Même si nous sommes plusieurs à mourir au même moment, chacun est renvoyé à sa singularité. Le condamné n’est pas en mesure de rendre compte de cette expérience éminemment personnelle. Impossible de « vivre la mort » à la place d’un autre. Et envoyer la bande vidéo de son exécution à sa mère n’y changera pas grand-chose.

À la sortie du film, Roy Dupuis affirmait ceci en entrevue : « Une société qui est d’accord avec la peine de mort donne presque raison aux criminels. » Voilà un argument très puissant pour s’y opposer.

Dans mes cours, je faisais souvent un calcul utilitariste de la peine de mort. Les étudiants en faveur de celle-ci invoquaient la peine exemplaire, l’économie d’argent pour l’État, l’effet dissuasif. Ceux en désaccord parlaient des erreurs judiciaires et du fait que les citoyens ne peuvent pas bien vivre, ou éprouver un bonheur total, dans une société pratiquant la peine de mort. Or, aux États-Unis, des États pratiquent la peine de mort, d’autres pas, et les comparaisons sont claires : la peine de mort ne fonctionne pas : il n’y a ni effet dissuasif ni économie d’argent. L’argument bêtement financier ne tient pas la route puisqu’il faut des sommes importantes pour mettre quelqu’un à mort, ne serait-ce qu’en enquêtes supplémentaires. Évidemment, là où c’est peu coûteux, c’est par exemple au sein du groupe État islamique, où on fait des exécutions expéditives sans aucune forme de procès. Mais qui veut vivre dans une société comme celle-là ?

Le cinéma est-il ou peut-il être un espace philosophique ?

Il l’était dans mes cours ! J’ai beaucoup utilisé La corde [Rope, 1948], d’Alfred Hitchcock, basé sur un fait réel : deux jeunes commentant un meurtre, mais tel un acte esthétique. Ils poussent l’audace jusqu’à inviter des amis, dont leur ancien professeur de philosophie, incarné par le grand James Stewart. [Le cadavre de leur victime est camouflé dans la pièce où circulent les invités.] J’enseignais Nietzsche à l’époque et je présentais souvent des extraits du film en lien avec sa pensée. Je demandais à mes étudiants si ces deux jeunes étaient « nietzschéens ». La conclusion : non ! Le surhomme dont parle Nietzsche peut parfois faire des choses qui ne ressemblent pas à la morale de tout le monde, mais il ne le fait pas nécessairement par esprit de vengeance, ou pour se démarquer, ce qui serait un signe de faiblesse morale. Vouloir se démarquer, c’est être à la remorque des autres. Une chose est certaine : Nietzsche critique fortement ce qu’il appelle la morale du ressentiment. Si les nazis ont exterminé le peuple juif parce qu’ils lui en voulaient, ce n’était pas guidés par une morale d’aristocrates faisant leur chemin sans regarder les autres : c’était une morale de faibles.

Manners of Dying, de Jeremy Peter Allen, est disponible gratuitement sur Vimeo, en version originale anglaise avec sous-titres français.