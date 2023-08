«Les chambres rouges»: fascination morbide

Chaleureusement accueilli lors de sa première mondiale au Festival international du film de Karlovy Vary, Les chambres rouges, de Pascal Plante (Les faux tatouages, Nadia, Butterfly), est sur une belle lancée. Après avoir été vendu en France, en Belgique et en Suisse, le long métrage mettant en scène deux jeunes femmes obsédées par un tueur en série a récolté quatre prix, ceux du meilleur long métrage, du meilleur scénario, de la meilleure interprétation féminine (Juliette Gariépy) et de la meilleure bande originale (Dominique Plante), à Fantasia, où il avait été projeté en ouverture dans une atmosphère de concert rock.

« Le film est un peu métal, on était donc au bon endroit », confirme Pascal Plante, touché d’avoir présenté son troisième long métrage au théâtre Hall de l’Université Concordia, où il a fait ses études en cinéma. « Les chambres rouges réunit le plaisir d’un cinéaste qui joue avec les codes du genre et l’imagination des spectateurs qui s’enflamme. Le gore, on en a pas mal vu, c’est vrai que ça peut marquer, mais je pense que, psychologiquement, c’est plus difficile de chasser l’image qu’on a conjurée dans sa tête que celle qu’on a vue à l’écran. »

Tour de verre

Afin de raconter la relation qui se tisse entre l’énigmatique Kelly-Anne (Juliette Gariépy) et la vulnérable Clémentine (Laurie Babin), qui assistent fidèlement au procès de Ludovic Chevalier (Maxwell McCabe-Lokos) au grand dam de Francine (Élisabeth Locas), mère de la plus jeune des trois victimes, le réalisateur a évité les images sanglantes et a plutôt misé sur une esthétique clinique et une trame sonore oppressante. Dans sa manière de cadrer les acteurs, il suggère que les personnages perçoivent le monde, ou sont perçus par les autres, à travers des écrans.

« Tout le monde est un peu distant, dans sa bulle, sauf quand Kelly-Anne et Clémentine se rapprochent. Il y a un champ lexical visuel avec les réflexions et le verre ; l’ordinateur devient une espèce de miroir magique, de fenêtre sur le monde. Le pseudonyme de Kelly-Anne, Lady of Shalott, est tiré de la légende arthurienne. Il s’agit d’un personnage qui vit dans une tour et voit le monde à travers un miroir. Amoureuse du chevalier Lancelot — le tueur s’appelle Chevalier —, elle quitte sa tour pour le rejoindre, mais meurt en chemin. »

Mannequin, joueuse de poker en ligne, adepte de la cryptomonnaie, familière avec le dark web, univers glauque où se trouvent lesdites chambres rouges, Kelly-Anne ne connaîtra pas le même sort que la dame du poème de Tennyson, mais à travers elle, Pascal Plante se livre à une glaçante réflexion sur le pouvoir de l’image, laquelle lui a été inspirée par la récente pandémie. Ayant terminé Nadia, Butterfly en février 2020 et ignorant ce que l’avenir allait réserver à son film, le réalisateur s’est donc réfugié dans les écrans.

« Mon temps d’écran était dans le tapis, mais quand on regarde autant d’images, on dirait qu’on devient un peu passif, que nos mécanismes intellectuels d’autodéfense prennent le bord. Les films touchants m’émouvaient moins et j’allais de plus en plus dans le cinéma “pulpeux”, comme si j’avais eu besoin d’horreur trash. Il y avait donc une réflexion intéressante à faire sur le sujet. On vit dans un monde où on consomme plus que jamais d’images en mouvement, mais est-ce que ça peut affecter notre empathie ? Faut-il se protéger soi-même de ces images-là ? Est-ce que cette surstimulation audiovisuelle peut nous rendre moins humains ? »

Amour à mort

Au coeur de la réflexion de Pascal Plante, il y avait aussi cette fascination morbide du public pour les procès-spectacles et les séries de true crimes, de même que l’attraction qu’exercent les grands criminels sur les gens, particulièrement sur les femmes, qui en tombent parfois amoureuses. Si l’on pense aux crimes du couple Homolka-Bernardo en entendant ceux des meurtres perpétrés par Ludovic Chevalier, le réalisateur affirme que c’est le spectre de Rocco Magnotta qui n’était pas très loin, mais qu’il a voulu complètement s’en éloigner.

« Je n’avais pas envie d’être juste dans l’enquête policière ou dans le portrait sombre du tueur. Il y a de très bons films qui ont été faits de part et d’autre de ce spectre-là, mais étant très cinéphile, c’est toujours un peu la même réponse que je donne : mon inspiration vient de ce que je ne vois pas. Ce n’est pas une recherche d’originalité à tout prix, mais une curiosité que j’ai. Je me dis que si j’aimerais voir ce film-là, je ne dois pas être le seul, ou du moins, c’est un angle frais et intéressant avec lequel jongler. »

L’angle qui s’est imposé d’abord dans le processus d’écriture, après de nombreuses discussions au fil des années avec la productrice Dominique Dussault, c’est celui des groupies.

« Le personnage Kelly-Anne est venu assez rapidement avant même que le récit soit ficelé. Clémentine est née d’une nécessité parce que très tôt, le film voulait s’inscrire dans une conversation sociale et que je ne voulais pas que Kelly-Anne assume seule tout le phénomène de l’obsession pour un tueur. Les groupies sont par définition des personnages passifs, des observatrices, alors j’ai créé un pont entre l’angle initial et les meurtres commis par Chevalier avec l’aspect cybercriminalité afin qu’un des personnages fasse débouler le long métrage vers l’avant. Là, c’est le plaisir macabre de l’imagination qui a emmené tout ça. »

Il dévoile dans la foulée que David Fincher et Michael Haneke ont nourri sa démarche artistique. « On est dans une ère de post-post-modernité où on fait des mash-ups d’inspiration, c’est comme si ton style dépendait de la dissonance d’amalgames d’influences. Après m’être inspiré d’eux, il a fallu que je les oublie parce que je ne veux pas les imiter. Pour Kelly-Anne, on faisait la comparaison avec Lisbeth Salander ; il fallait me dissocier de Millenium, de Fincher, afin que le film ait sa propre identité. Quant à Haneke, ce n’est pas exactement la manière dont il filme qui m’intéressait, mais l’espèce de joute, de danse qu’il a avec les spectateurs, comme dans Funny Games ; on dirait qu’il sait exactement ce que les gens ressentent et s’amuse à déjouer leurs attentes. »

Admirant les cinéastes qui se réinventent d’un film à l’autre, Pascal Plante, qui aime se plonger dans des recherches sur les sujets qu’il aborde, promet que son prochain film sera aussi différent que Les chambres rouges l’est de ses deux précédents longs métrages.

« Je trouve que c’est une trajectoire intéressante pour durer dans le métier. Au lieu de me cannibaliser, de me gratter le même bobo dans des films ultrapersonnels, je veux tourner des films qui racontent la société. Parce que quand je lis le journal, le monde m’apparaît infiniment plus riche et plus intéressant que ce que je peux côtoyer chaque jour. Je veux donc que chaque film dicte ses règles, qu’il soit une nouvelle bulle créative. J’espère continuer à surprendre », conclut-il.

Le film Les chambres rouges prendra l’affiche le 11 août.