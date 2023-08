La cinéaste française Sophie Fillières s’éteint à l’âge de 58 ans

La scénariste et réalisatrice française Sophie Fillières, qui était malade et hospitalisée, est morte ce lundi matin à l’âge de 58 ans, a rapporté le quotidien français Libération.

La cinéaste derrière les comédies La Belle et la Belle (2018) et Arrête ou je continue (2014) venait tout juste de terminer le tournage de son septième long métrage, Ma vie, ma gueule.

Parmi ses autres oeuvres figurent notamment Un chat un chat (2009), Gentille (2005) et Aïe (2000). Son long métrage Grande petite (1993) avait été sélectionné à Berlin en 1994. En 1992, elle avait reçu le prix Jean-Vigo pour son court métrage Des filles et des chiens, mettant en vedette sa petite soeur Hélène Fillières et Sandrine Kiberlain.

Cette dernière a d’ailleurs rendu hommage à la réalisatrice sur le réseau social Instagram. « Quelle chance j’ai eu de te connaître. De rentrer dans ton univers génial. Je suis dévastée aujourd’hui », a-t-elle écrit.

Sur la même plateforme, l’acteur et réalisateur français Nicolas Maury a lui aussi livré un vibrant témoignage à propos de celle avec qui il a collaboré. « Mon prochain film t’est dédié. Et tout, aussi », a-t-il souligné.

L’acteur français Fabrice Luchini s’est à son tour désolé de la disparition de la cinéaste. « C’est une immense sensibilité et un grand talent qui se sont éteints », a-t-il déploré sur son compte Instagram.

Sophie Fillières a été diplômée de la section réalisation de l’école de cinéma La Fémis, à Paris.