«Les hommes de ma mère»: le grand saut d’Anik Jean

La rockeuse Anik Jean, qui baigne dans le milieu du cinéma depuis une dizaine d’années, rêvait depuis longtemps de réaliser un premier long métrage. Les hommes de ma mère marque ainsi un tournant « cathartique » dans sa carrière, d’autant que la production de ce drame familial sur le deuil l’a aidée à surmonter la perte de son propre père.

C’est grâce à sa rencontre avec la scénariste Maryse Latendresse, au soutien de son mari et producteur, Patrick Huard, et aux encouragements d’amis réalisateurs qu’elle a finalement « osé plonger », après s’être illustrée comme autrice-compositrice-interprète pendant deux décennies. « Ce film-là était parfait pour moi, comme si on me l’avait écrit sur mesure », dit-elle.

Des hommes, il y en a cinq, dans Les hommes de ma mère. Il s’agit des cinq ex-maris de la mère d’Elsie (Léane Labrèche-Dor), une aspirante photographe qui travaille comme barmaid en attendant de trouver le courage de retourner aux études. Son excentrique mère (Anne-Marie Cadieux) vient de mourir. Dans son testament, elle lui demande de reprendre contact avec les amours de sa vie, afin qu’ils dispersent ses cendres et qu’ils se réconcilient avec leur passé.

Maryse Latendresse avait écrit une première ébauche du scénario il y a plus de dix ans, lors de son passage à l’INIS, inspirée par les nombreux amours de sa mère divorcée. « Comme moi à l’époque, Elsie ne croit pas en l’amour, au début du film. Mais elle s’aperçoit, en rencontrant les cinq hommes, que c’est une richesse immense. »

Lorsqu’elle a reçu le scénario par l’entremise de son agent, Anik Jean a « tout de suite reconnu », dans le cheminement d’Elsie, sa relation avec son propre père. « Pendant le processus de création, je l’ai perdu soudainement, dans un accident. Les amis de mon père m’ont tellement fait du bien. J’ai voulu leur rendre hommage avec ce film et présenter le deuil comme quelque chose de lumineux. »

Bien s’entourer

La cinéaste a toujours su bien s’entourer pour se donner les moyens de ses ambitions. Dès son premier album, Le Trashy Saloon (2005), elle collabore avec son mentor, Jean Leloup, duquel elle reprend la chanson Je suis parti, qui la fait connaître. En 2010, elle enregistre même un duo avec Robert Smith, le chanteur du groupe The Cure, pour son album Anik Jean.

Ce n’est pas étonnant, donc, que les plus grands noms du cinéma québécois l’aient encouragé à réaliser son premier film. « Tout s’est confirmé en rencontrant Denis Villeneuve et Jean-Marc Vallée, il y a plusieurs années, raconte-t-elle. Denis m’a conseillé de réaliser quelques courts métrages pour commencer et m’a présenté son agent, qui est devenu le mien. Il m’a soutenue dans ce projet jusqu’au bout. »

De grosses pointures telles que Marc Messier, Benoît Gouin et Colm Feore se sont rapidement jointes à la distribution. « J’ai été très chanceuse, souligne la réalisatrice. Tous les comédiens que j’envisageais pour le film ont immédiatement accepté d’y participer. » C’est sans compter Patrick Huard, qui interprète le père absent d’Elsie et qui produit le film.

Anik Jean avait d’ailleurs déjà travaillé avec Robin Aubert et Francis Leclerc pour ses vidéoclips. Les cinéastes l’ont aussi incitée à réaliser Lost Soul (2016), son tout premier film, qui accompagne la sortie de son album du même nom et dont elle signe la trame sonore. Son ami Jean-François Bergeron, qui coréalise avec elle, assure ensuite le montage de ses deux courts métrages suivants, puis des Hommes de ma mère.

Musique omniprésente

Au montage, la musique s’est imposée comme un élément fondamental du film. « Je voulais initialement composer moi-même la trame sonore, mais Jean-François m’a fait réaliser que certaines chansons connues s’intégreraient [mieux] au récit », explique Anik Jean.

Plusieurs de ses propres coups de coeur musicaux, dont des pièces de Nina Simone, Thom Yorke, Patrick Watson et de son « idole » Nick Cave, rythment des scènes du film. « Anik était tellement passionnée par la musique qu’elle a accepté d’abandonner son cachet de réalisatrice pour se payer les droits des chansons », observe Maryse Latendresse, qui l’a accompagnée tout au long de la production.

La représentation de l’art, au sens large, occupe une place prépondérante dans ce film réalisé par une artiste aux multiples talents. Comme Anik Jean elle-même, le personnage interprété par Marc Messier, le plus vieux des ex-maris de la mère d’Elsie, est mélomane. Aux prises avec la démence, il se remémore d’heureux souvenirs lorsqu’il réécoute ses vinyles d’opéra.

Maryse Latendresse tenait quant à elle à faire de sa protagoniste une artiste. « Je voulais que, comme moi, Elsie puisse s’émanciper par la création, précise la scénariste. J’en ai fait une photographe, parce que c’est plus cinématographique qu’une autrice, par exemple. Au début du film, on la voit se cacher derrière sa caméra, elle se cherche. Puis, en renouant avec sa créativité, elle libère ses émotions. »

Anik Jean connaît aujourd’hui un éveil similaire dans sa propre carrière. « Pour la première fois, je me sens vraiment à ma place comme cinéaste. J’en ai assez de passer tout mon temps sous les [projecteurs]. Je ne sais pas même si je veux encore faire des concerts. Derrière la caméra, je peux vraiment être moi-même. Et j’ai déjà deux gros projets qui s’en viennent, dont un avec Maryse. »

Les hommes de ma mère prendra l’affiche en salle le 4 août.