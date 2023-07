Fantasia, le plus intime des grands festivals

#Manhole, lundi 31 juillet à 21 h 30. Première canadienne du thriller réalisé par le Japonais Kazuyoshi Kumakiri. Un homme tombe dans une bouche d’égout, de laquelle il ne peut s’extirper. Il devra utiliser les réseaux sociaux pour tenter de s’en sortir, dans un film satirique aux touches de gore.

People Who Talk to Plushies Are Kind, lundi 31 juillet à 19 h et mercredi 2 août à 17 h. En première nord-américaine, l’oeuvre de la réalisatrice japonaise Yurina Kaneko s’attaque au patriarcat dans un film où des membres d’un club étudiant se confient à des animaux en peluche.

Piaffe, samedi 5 août à 21 h 45 et lundi 7 août 14 h 15. Film allemand d’Ann Oren, en première québécoise, que le festival qualifie de « voyage sensuel, pervers et captivant ». Obsédée par un mandat de bruitage pour une publicité d’antidépresseur mettant en scène une promenade équestre, une femme se voit pousser une queue de cheval.

Sometimes I Think About Dying, dimanche 6 août à 18 h 45. Dans son film, l’Américaine Rachel Lambert raconte l’histoire d’une employée de bureau qui rêve à la mort pour se libérer de sa routine ennuyeuse. En première canadienne, cette comédie noire sur la solitude marie romance et mélancolie.

Journey to the West, samedi 5 août à 16 h 50 et mardi 8 août à 16 h 35. En première canadienne, le film du Chinois Dashan Kong est un road movie dans lequel le rédacteur en chef d’un magazine d’exploration spatiale se rend avec quelques hurluberlus dans un village où on aurait aperçu un ovni.