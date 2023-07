«Talk to Me»: être possédé de plein gré

Ce ne devait être qu’un jeu pour se faire peur entre amis… Réunis dans le salon d’une maison de banlieue en l’absence des parents, des jeunes touchent à tour de rôle la main d’un mort préservée dans un moulage de plâtre. À en croire les vidéos virales qui circulent, quiconque serre cette main blanchâtre devient brièvement possédé, de son plein gré, par l’esprit d’un trépassé ou d’une trépassée. Or, lorsque la défunte mère de Mia se manifeste lors d’une de ces séances, l’adolescente est prête à tout pour garder le contact. Premier film des jumeaux Danny et Michael Philippou, stars australiennes de YouTube avec leur chaîne RackaRacka, Talk to Me (Parle-moi) est terrifiant.

Il faut dire que c’est la maison de production A24, à qui l’on doit notamment les drames d’horreur The Witch (La sorcière),Hereditary (Héréditaire),Midsommar (Midsommar. Solstice d’été), qui distribue le film. Loin de privilégier des recettes éprouvées comme la plupart des grands studios hollywoodiens, cette compagnie indépendante, « oscarisée » cette année grâce au formidable Everything Everywhere All at Once (Tout partout tout à la fois), mise plutôt sur les visions originales et volontiers insolites de cinéastes émergents.

L’approche se révèle souvent concluante. Elle l’est en tout cas en ce qui concerne Talk to Me.

Le film utilise habilement la fascination, sur les réseaux sociaux, pour deux types de vidéos : celles où des gens relèvent un défi saugrenu ou dangereux et celles, prétendument authentiques, montrant un phénomène surnaturel.

Cela, tout en brossant en toile de fond un portrait très juste de l’adolescence : pression des pairs, conflits avec l’autorité parentale, narcissisme inconscient jumelé à un besoin exacerbé d’appartenance…

La bande de jeunes réunie devant la caméra des jumeaux Philippou est à cet égard parfaitement crédible.

Captivante Sophie Wilde

Le film repose toutefois sur Mia, 17 ans. Afin de se remettre de la dépression dans laquelle elle a plongé à la mort de sa mère un an plus tôt, Mia, qui est en froid avec son père, habite chez sa meilleure amie, Jade. Riley, le petit frère de Jade, est très proche de Mia.

Mia, dont le chagrin virera à la toxicité : entre des visions inquiétantes de sa mère et des apparitions intempestives d’esprits n’ayant pas trouvé le repos, l’adolescente chancelle, un pied dans la réalité, l’autre dans l’au-delà. Or, ce deuil qu’elle refuse de faire aura des conséquences effroyables.

Dans ce rôle complexe, Sophie Wilde offre une performance absolument captivante. Elle porte le film, composant une Mia tour à tour émouvante et effrayante. Mention spéciale au tout jeune Joe Bird, inoubliable en Riley. En mère cool mais qui voit clair de Jade et Riley, Miranda Otto est également excellente.

Atmosphère étouffante

À la réalisation, les frères Philippou, qui ont, soit dit en passant, fait leurs classes en travaillant sur le drame d’horreur australien à succès The Babadook (Le Babadook), sont eux aussi à la hauteur. Leur plan séquence d’ouverture, lors d’une fête nocturne, se solde par un coup de théâtre saisissant. La suite ne déçoit pas.

D’envolées survoltées, quasi fiévreuses, lors des séances de possession, en passages plus calmes où couve une impression d’inconfort et de menace, les réalisateurs forgent une atmosphère étouffante.

L’action devient si suffocante qu’on finit presque par avoir l’impression de se noyer dans le désespoir de Mia.

Les férus de cinéma d’épouvante apprécieront en outre le côté distinct de Talk to Me. Aux antipodes des films de possession traditionnels où la victime doit être exorcisée, Talk to Me repose sur une protagoniste qui embrasse la possession, pour des raisons certes mal avisées, mais éminemment compréhensibles. C’est tellement humain… Et d’autant plus effroyable.

Parle-moi (V.F. de Talk to Me) ★★★★ Drame d’horreur de Danny et Michael Philippou. Avec Sophie Wilde, Alexandra Jensen, Joe Bird, Otis Dhanji, Miranda Otto. Australie, 2022, 95 minutes. En salle.