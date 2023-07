«Haunted Mansion» : l’esprit de famille

Après le succès de la franchise Pirates of the Caribbean (Pirates des Caraïbes) et celui, plus récent, de Jungle Cruise (Croisière dans la jungle), il était écrit dans le ciel qu’un autre manège des parcs Disney prendrait la route du grand écran. Et l’heureux élu, malgré une première tentative navrante (The Haunted Mansion de Rob Minkoff, avec Eddie Murphy, sorti en 2003), est la maison hantée si chère au coeur de ceux qui en ont parcouru les dédales à Walt Disney World ou à Disneyland.

Circuler dans ses couloirs chargés de portraits aux regards insistants, après avoir été accueilli par un ghost host sinistre et avant de s’installer dans un doom buggy noir : cette virée est poétique, nostalgique, drôle et élégante jusque dans la peur savamment dosée qu’elle provoque. L’expérience familiale dans ce qu’elle a de mieux.

Tout droit sorti de La Nouvelle-Orléans, l’imposant manoir est donc le point de départ et d’arrivée de cette comédie d’horreur destinée à la famille qu’est Haunted Mansion (Le manoir hanté) de Justin Simien (Dear White People), écrit par Katie Dippold (Ghostbusters). On y suit une docteure (Rosario Dawson) qui vient s’y installer avec son fils (Chase W. Dillon). Ils sont en deuil de leur mari/père. Et ils ne sont pas les bienvenus en ces lieux où « vivent » de nombreux fantômes.

Pour les en chasser, ils font appel à un prêtre exorciste (Owen Wilson) ; à un astrophysicien (LaKeith Stanfield) qui, depuis la mort de son épouse, s’est recyclé en guide touristique spécialisé dans les maisons hantées ; à une voyante (Tiffany Haddish) ; à un spécialiste de l’histoire surnaturelle de La Nouvelle-Orléans (Danny DeVito). Face à eux, parmi une quasi-centaine de spectres, le Hatbox Ghost (Jared Leto, effrayant sous les prothèses et maquillages qui sont désormais sa marque de commerce) et Madame Leota (grande même si on ne voit que sa tête dans une boule de cristal, puisqu’incarnée par Jamie Lee Curtis). Un personnage qui fera d’ailleurs hurler… de joie les fans du manège : ils la connaissent, cette « tête », mais ils en découvrent ici toute l’histoire. Une belle trouvaille.

« A » pour effort, mais…

Bref, sans être un grand film, Haunted Mansion fait de gros efforts pour ne pas dénaturer son origine, pour s’adresser à la famille (le thème se décline chez les vivants comme chez les morts). Mais il ne parvient pas à créer l’enchantement provoqué en cinq minutes dans l’attraction.

Du côté de ceux qui ne connaissent pas le manège, la famille en quête de sensations fortes ponctuées de rires devra exclure de ses rangs les moins de huit ou neuf ans. D’abord parce que les lieux sont atrocement beaux et inquiétants (la direction artistique est somptueuse) et que les fantômes font peur (les effets spéciaux sont remarquables). Ensuite parce que les thèmes adultes (et pesants) abordés largueront assez vite les petits. Jusqu’à ce qu’ils sursautent de nouveau ou éclatent de rire parce que, fort heureusement, l’humour n’a pas été évacué pendant le transfert.

Pour ce qui est des fans de l’attraction, ils s’exclameront à répétition devant les innombrables références au manège. De la tapisserie sur les murs à la pièce qui s’étire en passant par le bal mythique, tout est là, bien « vivant ». Mais malgré les efforts de tous — la distribution en majorité afro-descendante est à propos et impeccable — et la sincérité de la proposition, la réalisation est sans originalité et le récit surprend moins qu’un tour de manège bien troussé. Enfin, à l’arrivée, une question demeure : pourquoi sortir Haunted Mansionen plein été alors qu’il aurait été parfait — et peut-être mieux reçu — au moment de l’Halloween ?

Le manoir hanté (V.F. de Haunted Mansion) ★★★ Comédie d’horreur de Justin Simien. Avec LaKeith Stanfield, Rosario Dawson, Tiffany Haddish, Chase W. Dillon. États-Unis, 2023, 123 minutes. En salle.