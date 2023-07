«Neneh Superstar»: forcer le changement en restant soi-même

Neneh, 12 ans, est sur le point de réaliser son rêve : entrer à l’école de ballet de l’Opéra de Paris. Elle ignore cependant que sa candidature a été retenue après que le directeur général de l’Opéra eut apposé son véto contre l’avis de la directrice de l’école. C’est que, bien qu’extraordinairement douée, Neneh est noire et, sous couvert d’arguments esthétiques fallacieux, le prestigieux établissement pratiquait jusque-là un racisme institutionnel que son d.g. entend battre en brèche. Voilà qui, sans mauvais jeu de mots, fait une belle jambe à Neneh, qui devra composer avec une directrice — et enseignante — qui ne veut pas d’elle. Dans Neneh Superstar, Ramzi Ben Sliman creuse en fiction la question de la diversité qui, dans la vraie vie, a rattrapé la vénérable institution ces années-ci.

« En 2015, sous l’impulsion de Stéphane Lissner, l’Opéra de Paris a fondé la 3e scène, après Bastille et Garnier. Le but était de mettre en valeur des projets numériques accessibles partout sur Internet. En 2019, on m’a confié une carte blanche et j’ai tourné un court métrage consacré à la danse, Grand Hôtel Barbès. Le héros était un jeune homme noir [Lorenzo Da Silva] doué pour le break et la danse classique qui fait un battle non loin de l’Opéra de Paris », explique Ramzi Ben Sliman lors d’un entretien qui s’est tenu à Paris en janvier dernier.

Fort du succès de ce court métrage, le cinéaste parvint à convaincre la société Gaumont d’investir dans un long traitant de danse et ayant pour personnage principal une enfant. Dans Neneh Superstar, on assiste ainsi à un face-à-face entre Neneh Gnaoré (Oumy Bruni Garrel), enfant prodige, et Marianne Belage (Maïwenn), ancienne danseuse étoile dirigeant à présent l’école de ballet.

« Je me suis appuyé sur l’Opéra de Paris comme d’une allégorie de la société française. L’Opéra, c’est une institution tricentenaire avec des normes très précises et très bien établies, et lorsqu’on vient d’ailleurs, on ne peut pas comprendre ce monde-là. »

Non seulement ne peut-on pas « comprendre ce monde-là », mais on ne peut l’intégrer. Sauf, peut-être, en niant son identité, comme on le découvre avec Marianne.

« J’ai pris ces deux personnages : Marianne, qui a été enfant dans les années 1980, et Neneh, enfant de nos jours, avec ce contraste entre les deux montrant que, malgré tout, la France a progressé. À l’époque, Marianne a dû se “camoufler” dans son parcours d’excellence ; elle a changé son patronyme [Bel-Hadj est devenu Belage] et a transformé son corps [lentilles cornéennes colorées, cheveux lissés]. Et ça lui a réussi : elle est devenue une institution dans l’institution. Mais à quel prix ? »

Au prix, constate-t-on en la voyant ni plus ni moins défouler son refoulé sur Neneh, d’un racisme intériorisé. À l’inverse, Neneh préférera la perspective d’un renvoi à celle de la négation, ne serait-ce que d’un iota, de qui elle est.

« En 2022, assumer sa singularité comme le fait Neneh, ça devient une force, estime Ramzi Ben Sliman. Et je précise que dans le film, l’Opéra accueille Neneh à bras ouverts : tous les profs sont pour Neneh, sauf un prof très arc-bouté sur la tradition, mais dont on s’aperçoit qu’il est aussi contre la fille blanche qui a pris 500 grammes, contre celle qui ne s’étire pas comme il voudrait… Il arrête la classe sur un mouvement d’humeur… Il ne stigmatise pas Neneh en particulier. »

La petite aide la grande

Pour autant, ce n’est pas gagné pour Neneh, qui, dès le départ, est placée sur un parcours de la combattante, en plus de devoir briller dans ses classes pour justifier sa présence (qui l’est, justifiée). Comme un personnage le dit dans le film : « Elle a un corps qui est fait pour le ballet. » C’est le ballet, tel qu’il est « gardé » par des tenants aux valeurs étriquées, qui n’est pas fait pour elle.

Avec Neneh, l’Opéra [de Paris] s’ouvre. Le film raconte aussi comment on fait pour exister quand on est différent dans un milieu où tout le monde est pareil.

Entre autres arguments racistes présentés sous un vernis de pragmatisme : « Vous imaginez Blanche-Neige dansé par une ballerine noire ? » Lors de ce passage, on se remémore l’actrice Viola Davis évoquant, en 2018, les standards de beauté et le répertoire théâtral très « blanc » avec lesquels elle dut composer jadis pendant sa formation à la très prestigieuse école Juilliard.

Là encore, les personnages de Marianne et Neneh avancent sur deux chemins contraires qui, après l’inévitable collision, se rejoindront.

« Voilà. Et on pourrait presque dire que la protagoniste du film, c’est Maïwenn, son personnage, puisque c’est elle qui voyage, qui a un parcours initiatique. Ici, c’est la petite qui aide la grande à… à grandir, en somme. »

Trouver Neneh

S’assurer la collaboration de l’Opéra de Paris ne fut pas un problème. En revanche, trouver l’interprète de Neneh ne fut pas une mince affaire.

« Dans le scénario, le personnage promettait des feux d’artifice. Il fallait donc une jeune actrice qui sache danser, qui soit noire, et comme à l’Opéra, on parle à un moment de carnation, il fallait que sa peau soit très foncée. Elle devait en outre avoir la taille et le poids qui la rende crédible au sein de cette promotion. Enfin, il était impératif qu’elle soit en mesure de porter un film. On a donc fait un vaste casting en France, sans trouver. Constat : à partir de 9 ans, on ne trouvait plus de petites filles noires dans les parcours d’excellence en ballet. »

Voilà qui est tristement révélateur. À ce stade, tant le cinéaste que la production se demandèrent si le film dépassait la réalité.

« Puis, on est allés en Belgique, au Luxembourg, au Mali, au Sénégal… Chaque fois, on trouvait des candidates qui remplissaient certains critères, mais pas tous. Finalement, on a fait le casting du reste de la promotion. J’ai alors remarqué que les sept petites filles retenues étaient toutes issues de la même école préparatoire, qui forme l’élite. Or, ces filles m’ont tout de suite dit : “Mais nous, on la connaît, Neneh ! C’est Oumy ! Elle est dans notre classe !” Et effectivement, c’était elle. »

Entre détermination butée et passion irrépressible, Oumy Bruni Garrel injecte un surcroît d’électricité au film. Un film qui, par-delà son propos grave, se veut populaire, divertissant — à maints égards, comme le désormais classique Billy Elliot avant lui.

« Billy Elliot, c’était une sorte de boussole en matière de dramaturgie, opine Ramzi Ben Sliman. C’est un film qui dénonce le thatchérisme, la fin de la classe ouvrière, la fin de la sidérurgie, etc., centré autour d’une relation père-fils incroyable. Et en même temps, c’est un film qui donne envie de danser, qui divertit. Donc oui, j’aspirais à ça : allier un discours social pertinent, une belle relation père-fille dans ce cas-ci, et un plaisir de danser. »

