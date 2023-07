«La bête lumineuse»: quand la bête brille par son absence

Souvent perçu comme un divertissement, une évasion, le cinéma n’est-il pas aussi un espace philosophique qui invite à réinventer la cité ? Tout au long de l’été, Le Devoir donne la parole à des philosophes pour qu’ils commentent un film québécois de leur choix. Cette semaine, La bête lumineuse (1982), de Pierre Perrault.

Diamant noir, parenthèse étonnante : plus de 40 ans après sa sortie, La bête lumineuse continue d’étonner, et de détonner, dans la filmographie de Pierre Perrault. Après sa trilogie consacrée à l’île aux Coudres (Pour la suite du monde, 1963 ; Le règne du jour, 1967 ; Les voitures d’eau, 1968) et ses films sur l’Acadie (L’Acadie, l’Acadie ?!?, 1971) et l’Abitibi (Un royaume vous attend, 1975 ; Le retour à la terre, 1976), le cinéaste de la parole allait la donner à des chasseurs de la région de l’Outaouais, très expérimentés.

Tous ? Pas tout à fait… Au milieu de cette bande de joyeux lurons, Stéphane-Albert Boulais ressemble à l’invité que personne n’attendait. Poète, professeur au cégep, l’homme a la parole facile, mais pour tuer un orignal ou éviscérer un lapin, il affiche un amateurisme qui pourrait bien causer sa perte. Car malgré la présence de son ami Bernard L’Heureux, rarement sensible à ses envolées lyriques, et celle, taciturne et rassurante, de Barney Descontie, le chasseur néophyte sera à la fois témoin et vedette involontaire de rituels dont il ignore tout.

Alors que les ours, les chevreuils et les originaux se font plutôt rares à l’écran (peut-être laissés sur la table de montage parmi les 35 heures de tournage…), les beuveries, les empoignades et les coups pendables abondent. Pendant cinq jours dans une forêt de Maniwaki, ces hommes vont parfois se jeter à la figure des paroles qu’ils vont amèrement regretter. Pour partir à la chasse du sens de La bête lumineuse, Pierre-Alexandre Fradet, professeur de philosophie au cégep de Saint-Laurent, auteur de Philosopher à travers le cinéma (Hermann, 2018), Une vie sans bon sens. Regard philosophique sur Pierre Perrault (coécrit par Olivier Ducharme, Nota Bene, 2016), et Le désir du réel dans la philosophie québécoise (Nota Bene, 2022).

Dans quelles circonstances avez-vous découvert La bête lumineuse ?

Enfant, j’avais visionné la trilogie de l’île aux Coudres. Mon grand-père a d’ailleurs déjà chassé avec Perrault et selon lui, l’homme était à l’image du cinéaste : aussi vrai dans la réalité que dans ses films, en parfaite continuité, et avec son franc-parler !

En ce qui concerne La bête lumineuse, je l’ai découvert grâce à ma conjointe, Julie Demers [autrice et critique de cinéma]. À l’époque, j’étais au baccalauréat en philosophie, elle, en études cinématographiques, et nous visionnions ensemble quelques-uns des films de son programme. Ma passion du cinéma, elle y est pour beaucoup. D’ailleurs, nous sommes en couple depuis 2006, et nous avons deux enfants !

Depuis vos études doctorales en philosophie, vous écrivez abondamment sur l’oeuvre de Pierre Perrault, et vous avez une affection évidente pour ce film qui, 40 ans plus tard, demeure inclassable dans sa filmographie.

C’est un chef-d’oeuvre à bien des égards. Comme dans ses autres films, Perrault est à cheval entre le classicisme et la modernité. Il s’intéresse à des pratiques du passé [par exemple la chasse au marsouin dans Pour la suite du monde], un certain accent ou une manière d’être, mais qu’il veut réactualiser.

Perrault incarne le porte-voix d’une philosophie vécue, d’une philosophie orale. Il a démontré que pour être philosophe, il ne suffit pas d’écrire, car on retrouve souvent plus de philosophie dans l’action, dans le geste, que dans l’écrit. Les paroles peuvent s’adapter au contexte, mordre dans la réalité. Il y a toute une tradition voulant que la philosophie soit une manière de vivre, et je trouve que les Québécois l’incarnent très bien.

Vous n’hésitez pas à dresser des parallèles entre la pensée de Friedrich Nietzsche et la trajectoire du héros de La bête lumineuse, Stéphane-Albert Boulais. C’est à la fois un personnage plus grand que nature, d’une éloquence rare, mais dans un camp de chasse, son inexpérience fait de lui un animal traqué.

Nietzsche insiste beaucoup sur l’importance des métamorphoses, et se transformer ne se fait pas en un claquement de doigts. Stéphane-Albert, un homme de lettres, veut essayer quelque chose de nouveau, sortir complètement des sentiers battus. En se lançant comme chasseur, il le fait sans filet, s’y dévoue corps et âme, mais va se heurter à une grande résistance.

C’est le moins qu’on puisse dire ! Le philosophe espagnol José Ortega y Gasset disait que la chasse était « une pause de l’humanité ». Stéphane-Albert Boulais paie-t-il le prix fort de cette pause ?

Il fait beaucoup d’efforts, veut mettre de côté le ressentiment, la frustration intérieure. Son ami Bernard constitue pour lui une source d’inspiration, mais Bernard le rejette, et c’est d’une extrême violence. Or, comme le disait Nietzsche, et plusieurs ignorent que cette réflexion vient de lui : « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. » Stéphane-Albert témoigne plus que de l’amitié pour Bernard, mais ce n’est pas de l’amour, c’est plutôt une sorte d’érotisme platonique, et à la fin il y a quelque chose comme une réconciliation.

Il ne s’agit pas d’excuser ce qui a été fait, mais de reconnaître qu’il y a un potentiel de transformation chez les gens qui agissent mal. La véritable question est de savoir comment ces hommes sont devenus ce qu’ils sont. Ils n’ont pas été créés par eux-mêmes : une société les a amenés à devenir ainsi, et une autre société pourrait les amener à être différents. On peut aussi se demander : sont-ils animés par la haine ou par l’amour ? Je n’adhère pas nécessairement à une théorie ou l’autre ; le vrai est un peu partout. D’ailleurs, philosopher, c’est apprendre à se contredire intelligemment, en s’adaptant au contexte.

Stéphane-Albert Boulais s’adapte parfois mal au contexte dans lequel le cinéaste le plonge. Diriez-vous qu’il y a une forme de manipulation de la part de Perrault ? Un poète chez les chasseurs, n’est-ce pas le choc assuré ?

Ce n’est pas parce que c’est « fabriqué » que ce n’est pas en continuité avec le réel. Bien sûr, il y a une mise en situation, du montage, mais l’erreur serait de penser que toutes ces médiations, tous ces intermédiaires dénaturent la réalité alors qu’ils peuvent y être conformes. Stéphane-Albert Boulais est maladroit, mais il accumule les maladresses, pas les faux pas. Lui ne juge personne, c’est un homme bon, créatif, tout comme les autres chasseurs — par exemple lorsqu’ils fabriquent une grande table de cuisine. Au fond, ils veulent tous fuir leur réalité quotidienne lassante.

Le cinéma est-il ou peut-il être un espace philosophique ?

J’irais jusqu’à dire que c’est l’espace par excellence ! Le cinéma représente une synthèse des autres arts, et c’est celui qui incarne le mieux le vécu, autant du côté du documentaire que de la fiction. Parfois, les bons acteurs sont plus vrais que la réalité. Je suis d’ailleurs convaincu que Perrault serait d’accord avec cette idée, même s’il a levé le nez sur la philosophie, comme le rappelle Jean-Daniel Lafond dans la préface de mon livre, Une vie sans bon sens, la qualifiant de « pensée en jupette athénienne » !

Iriez-vous jusqu’à dire que La bête lumineuse serait le plus philosophique des films de Perrault ?

C’est du moins le film qui a le plus stimulé ma réflexion, m’ayant appris que l’on doit toujours faire face aux échecs, aux malaises, surtout dans une société comme la nôtre, celle de la surprotection. Les images de Perrault sont à l’avenant : bien peu léchées, mais vraies. Je le considère comme un classique, avec ses forces et ses faiblesses, car un classique comporte aussi ses défauts. L’oeuvre de Platon n’est pas parfaite, mais elle demeure un classique, parce qu’elle nous permet de nous comprendre aujourd’hui. Dans le cas de Perrault, s’intéresser au réel, ça ne veut pas dire le magnifier, le glorifier, lui donner raison, mais tout simplement apprendre à composer avec lui.

