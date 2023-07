Comment cuisiner un navet au cinéma

On dit que les critiques sont plus indulgents avec le cinéma québécois. Peut-être, mais cela ne les a pas empêchés de tirer à boulets rouges sur certains films d’ici. Et dans bien des cas, le public n’a pas non plus été au rendez-vous. Notre cinéma compte son lot d’échecs, voire de navets. Le Devoir revient sur l’histoire de ces grandes productions qui ont fait un bide. Une occasion parfois aussi de réhabiliter ces films mal aimés.

Les navets au cinéma sont aisés à reconnaître une fois sur écrans. Mais peut-on les prévoir ? Le Devoir a interrogé deux critiques. Qu’est-ce qui fait le flop ? Qui en est responsable ? Le navet est-il une création collective de toute l’équipe du film ? Et surtout, y a-t-il une recette de navets, un mode d’emploi à ne pas suivre ? Quelques réflexions.

Odile Tremblay, critique en nos pages, rappelle avoir peaufiné son expertise en navets québécois en tant que membre du jury des prix Aurores, qui récompense le pire du cinéma d’ici à l’émission Infoman de Radio-Canada.

Comme Marie-Claude Mirandette, rédactrice en chef de Ciné-Bulles et professeure de cinéma, elle croit qu’il n’y a pas de recette propre aux navets — « comme il n’y a pas de recette assurée de succès », renchérit Mme Mirandette — , mais plutôt une série de pièges à éviter. « Il y a 1000 raisons qui peuvent faire un navet », souligne Mme Tremblay. « Ça prend toutes sortes de facteurs qui s’embobinent ensemble » pour qu’un tel légume germe.

Pour Mme Mirandette, c’est aussi « la convergence de divers facteurs et du zeitgeist » qui contribue au navet. « Mais je dirais qu’il y a certaines affres à éviter », poursuit-elle. « Dans cette liste trônent bien haut les “trop” et les “pas assez”. Trop d’intervenants qui ont chacun une vision propre (institutions, producteur, distributeur, etc.). Pas de vision d’ensemble, pas assez de direction du producteur pour assurer une cohésion. »

« Ou alors un trop grand désir de plaire à tout prix, de répondre aux effets de mode », poursuit Mme Mirandette. Dans le même ordre d’idées, laisser trop ou pas assez de liberté à l’équipe créative est également risqué, estime la professeure.

Odile Tremblay croit de son côté que le navet est plus souvent de la responsabilité du réalisateur, qui est aussi directeur d’acteurs, et donc le tuteur sur lequel peut fleurir le jeu. « Il y a très peu d’acteurs, même chez les plus grands, capables de se diriger eux-mêmes. » Le scénario est également un élément clé.

Les films de genre, croit Odile Tremblay, sont plus fertiles aux navets. « L’horreur, la comédie, les films de chars… Ce sont des genres très codifiés. Et quand tu manipules les codes, si tu n’es pas doué, tu peux tomber très facilement dans le cliché. »

Pour Mme Mirandette, Deux femmes en or (1970) de Claude Fournier est « un cas d’école de plusieurs “défauts” inhérents aux navets ». Le film cherche un effet de mode, tient effectivement du film de genre — « un “film de fesses”, comme on les désignait alors », rappelle-t-elle. « Le scénario est faible, truffé de gags faciles, fait à la va-vite avec des vedettes de la télé et du boulevard pour attirer le public », explique l’universitaire. « Il y a une domination des dialogues, c’est très platement filmé… C’est un fast-film qui avait de nombreux ingrédients pour faire un navet. »

Du navet au nanar, comme un papillon

Mais parfois, un navet rebondit : un film est si mauvais qu’il en devient bon, et se métamorphose, comme la chenille rampante en papillon, en film culte. Il devient un nanar. « Ça prend une surabondance, pour ça », explique Mme Tremblay.

« Des répliques psychotroniques qui s’enchaînent, des têtes d’affiche inutiles. Des décors kitsch, ça aide toujours, aussi. Quand il y en a vraiment beaucoup d’éléments comme ça, ça devient désopilant. » Elle nomme Après ski (1971), de Roger Cardinal, avec les apparitions surprises de René Angélil et de Francine Grimaldi, comme son navet culte québécois préféré.

Un même film peut passer parfois du navet au nanar, selon la personne à qui on en parle, rappelle Mme Mirandette. « Certains de mes proches diraient que Shaun of the Dead (Edgar Wright, 2004) est un navet : pour moi, c’est un chef-d’oeuvre de film parodique et un film culte. Encore faut-il bien connaître les codes du film de zombies ! Et il n’y a rien comme une réplique de Slap Shot (George Roy Hill, 1977) en québécois pour me faire rigoler ! » conclut-elle.