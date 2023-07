«Barbie» pulvérise tous les records au box-office

Barbie n’a pas seulement établi la meilleure fin de semaine d’ouverture pour un film en salles pour 2023 ; il a également pulvérisé le record de la meilleure première fin de semaine au cinéma pour un film réalisé par une femme.

Avec 162 millions de dollars américains (soit environ 213 millions de dollars canadiens) de ventes de billets dans les cinémas nord-américains, selon les totaux du studio lundi, Barbie a détrôné à la fois Captain Marvel, qui a été co-réalisé par Anna Boden et a ouvert à 153,4 millions de dollars en 2019, et Wonder Woman, le film de 2017 de Patty Jenkins qui a fait ses débuts à 103,3 millions de dollars.

Bénéficiant d’un budget de 145 millions de dollars, Barbie a également coûté moins cher à produire que Captain Marvel (152 millions de dollars) et Wonder Woman (200 millions de dollars).

Avec en tête un public féminin

À l’échelle mondiale, le film a largement dépassé les débuts de Wonder Woman avec plus de 337 millions de dollars contre 228,3 millions de dollars, bien que le lancement mondial de Captain Marvel ait été supérieur à 455 millions de dollars.

Les débuts de Barbie sont également importants car son public était composé à 65 % de femmes — ce n’est pas une surprise en soi, mais en ce qui concerne l’histoire du box-office, les films qui génèrent plus de 100 millions de dollars ont souvent un public majoritairement masculin (y compris pour Captain Marvel et Wonder Woman). Ceci, certains ont relevé, est peut-être moins une règle et plus un manque de grands films qui ont été réalisés et promus avec un grand public féminin à l’esprit.

Une comparaison étroite, mais imparfaite, est Cinquante nuances de Grey, qui a été réalisé par Sam Taylor-Johnson, et a rapporté 85 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours. Le premier volet de l’adaptation de la trilogie de romans érotiques avait généré 93 millions de dollars en cinq jours à sa sortie en salles, en 2017.

Barbie a également remporté le titre du troisième plus gros début de juillet de tous les temps, dépassant The Dark Knight et The Dark Knight Rises de Christopher Nolan — non ajustés pour l’inflation — se classant derrière la plus récente version du film Le Roi Lion et Harry Potter et les reliques de la mort : partie 2.

Greta Gerwig a co-écrit et réalisé Barbie qui est destiné à être le premier de nombreux films inspirés des jouets de Mattel. Et en une seule fin de semaine, le long métrage a déjà dépassé les recettes nationales des deux précédents films de la réalisatrice, Little Women, qui a rapporté 108,1 millions de dollars et Lady Bird, avec 49 millions de dollars.

En 2018, Mme Gerwig est également entrée dans l’histoire en devenant la cinquième femme à être en nomination pour l’Oscar du meilleur réalisateur (pour Lady Bird). En 2023, sept femmes avaient été nommées pour ce prestigieux prix. Des observateurs prédisent déjà que Mme Gerwig obtiendra une nouvelle nomination pour la cérémonie de l’année prochaine.

« Triomphe » célébré

Le succès de Barbie et de Mme Gerwig a été largement célébré en ligne et de nombreuses personnes à Hollywood ont exprimé leur joie.

L’actrice Reese Witherspoon a publié « bravo, GG ! » sur Instagram, tandis que la réalisatrice Ry Russo-Young a écrit que « Barbie et son succès se profilent comme une lueur d’espoir » au milieu des grèves et des productions largement arrêtées.

« C’est extrêmement original, féministe et avec une portée singulière, a écrit Mme Russo-Young. Ce sont des qualités rares pour les grands films de nos jours. J’espère en voir d’autres comme ça dans les années à venir. »

La cinéaste Nancy Meyers a également célébré le « triomphe » de Barbie sur Instagram, mais s’est hérissée de l’importance accordée au sexe de sa réalisatrice, en demandant si « Christopher Nolan a déjà été qualifié de réalisateur masculin une fois dans sa vie ». Mme Meyers et M. Nolan font partie d’une poignée d’écrivains-réalisateurs qui ont eu deux ou plusieurs de leurs films originaux qui ont rapporté plus de 100 millions de dollars au pays.

« Barbie de Greta Gerwig a accompli quelque chose de profond. Le fait qu’elle (Greta Gerwig) ait fait une critique féministe amusante et divertissante et qu’elle ait battu autant de records au box-office avec un film sur une poupée qui a été un tel paratonnerre dans notre culture est un exploit monumental qui ne doit pas être sous-estimé », a écrit Melissa Silverstein, fondatrice du blog Women and Hollywood et directrice artistique du Athena Film Festival, dans un courriel lundi.

Maintenant, il s’agit de savoir jusqu’où Barbie peut aller et s’il peut surpasser les autres meilleurs films réalisés par des femmes. En Amérique du Nord, pour obtenir la première place, Barbie devra générer plus de recettes que La Reine des Neiges II, co-réalisé par Jennifer Lee, qui a totalisé 477,4 millions de dollars. Captain Marvel est à la deuxième place avec 426,8 millions de dollars.