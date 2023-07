«Talk to Me»: sérieusement effrayant

Tout le monde a déjà visionné en ligne ne serait-ce qu’une de ces vidéos où des gens relèvent un défi inusité, voire stupide. Se verser un seau de glace sur la tête, se faire gifler avec une tortilla… Certaines de ces bravades sont dangereuses, comme « surfer » sur une voiture en marche. Conclusion : plusieurs sont prêts à tout essayer dès lors qu’on les filme. C’est ce qui rend Talk to Me (Parle-moi), en première canadienne à Fantasia, si crédible et si terrifiant. Ses jeunes protagonistes, public cible de ces « challenges » de réseaux sociaux, acceptent d’être brièvement possédés par l’esprit de défunts.

Il s’agit du premier film des jumeaux Danny et Michael Philippou, qui coréalisent. Danny Philippou a en outre écrit le scénario, en collaboration avec Bill Hinzman.

« Si une telle chose existait, probablement que je l’essaierais ! » admet en riant Danny Philippou, joint par visioconférence en juin en compagnie de son frère Michael.

Ce dernier se montre en l’occurrence beaucoup moins enthousiaste à l’idée d’être possédé « de son plein gré ».

D’emblée, Talk to Me fait preuve d’originalité, puisque dans les films de possession traditionnels, les personnages ne veulent pas être possédés, alors qu’ici, ils cherchent à l’être dans le cadre d’un défi-spectacle à velléités virales.

Pendant qu’un ami capte la démonstration avec son téléphone et que le reste de la bande observe entre amusement et frayeur, la personne volontaire serre une mystérieuse main de plâtre et invite la première entité venue à entrer en elle. Ledit moulage abriterait une véritable main embaumée.

Ce concept fut suggéré aux frères Philippou par un ami producteur, Daley Pearson.

« Daley avait cette idée de court métrage, et il nous a demandé si on aimerait le réaliser, explique Danny Philippou. La possession momentanée et des jeunes qui s’amusent avec ça, c’est de lui. Quand on y pense, c’est un peu le prolongement du phénomène qui pousse les gens à vouloir visiter le manoir hanté au parc d’attractions, ou à s’adonner chez eux à une séance de Ouija. Les gens sont fascinés par l’au-delà, depuis toujours. Le film est un peu une version de ces anciens trucs, mais pour notre génération. »

Photo: Michael Buckner/Deadline

De renchérir Michael Philippou sur la question générationnelle : « Il y a toute cette dimension concernant ce besoin d’attention criant sur les réseaux sociaux, et dont ces pitreries, ces défis, sont un symptôme. Tout est bon pour être remarqué, pour générer un buzz positif ou négatif. Être vu. »

Pour Mia, 17 ans, il s’agit d’être vue au sens littéral. Dans une fête privée entre adolescents, personne ne la remarque. Ses tentatives d’interactions sont des échecs. Lorsque les deux camarades de classe qui organisent les possessions filmées regardent à la ronde, Mia se propose afin, devine-t-on, de recevoir l’attention et l’approbation du groupe.

Une connexion surnaturelle

Les apparitions des trépassés sont glaçantes, mais épurées. En horreur, on accroît souvent l’intensité des frissons en privilégiant la sobriété. C’est le cas dans Talk to Me.

« Nous en sommes arrivés à la conclusion que trop d’effets spéciaux sortiraient le public du film plutôt que de l’y maintenir, confie Danny Philippou. Par exemple, lorsque Mia entre en contact avec une femme qui s’est noyée, les cheveux de Mia se mettaient soudain à flotter dans les airs comme si elle était sous l’eau : l’équipe des effets spéciaux avait fait un super boulot. Mais c’était un pas de trop qui rendait la situation moins réelle. On a donc décidé de ne pas s’en servir et de vraiment miser sur le son : chaque esprit a sa signature sonore caractéristique. Vous remarquerez qu’il n’y a que lorsque c’est au tour de Mia qu’on montre les esprits. Avec les autres personnages, on n’a que leurs expressions faciales : on ne voit pas ce qu’ils voient. »

Lors d’une de ces séances, Mia reconnaît sa mère décédée. Désespérée de maintenir ce contact, la voici qui s’enfonce dans une spirale funeste. Arrimé à son point de vue, on sombre avec elle.

Depuis la mort de sa mère, Mia vit un profond isolement. Or, elle rejette toutes les connexions « naturelles » : elle est en froid avec son père, elle s’attache à la famille de sa meilleure amie, mais finit par se les mettre à dos. Dans son état d’accablement et de solitude, cette main, ce portail maléfique, devient le point de contact d’une connexion « surnaturelle ».

« Cet objet est aussi une métaphore de cette main qu’on tend en espérant que quelqu’un la saisira », note Danny Philippou.

« Comme on le voit sur cette vidéo Snapchat que Mia se repasse en boucle, sa mère et elle partageaient une grande complicité, une grande intimité, ajoute Michael Philippou. Tout au long du film, Mia perd une à une toutes les différentes formes d’intimité jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien. »

Immersion totale

D’ailleurs, Talk to Me ne craint pas d’instaurer puis de maintenir une atmosphère de tristesse suffocante. L’approche résolument sérieuse permet une immersion totale dans le film. On partage la quête mal avisée de Mia, on assiste avec impuissance à ses prises de décisions malheureuses… En filigrane, Talk to Me explore les thèmes du deuil, de la dépression et de la maladie mentale plus globalement, sans jugement, mais sans faux-fuyant.

« Ce volet m’est très personnel, confie Danny Philippou. La maladie mentale est quelque chose qui est présent dans notre famille. Il y a eu un suicide du côté de ma mère… J’avais cette peur : si ma mère fait une dépression, alors je vais faire une dépression. Ce pattern m’effraie, parce qu’il est en nous, génétiquement. Bref, tout ce volet du film, c’est au fond moi qui exprime mes peurs. »

Photo: Fantasia

Sachant cela, on s’étonnera peut-être d’apprendre que l’ami Daley Pearson avait initialement en tête une comédie d’horreur. Ce que le film des Philippou n’est pas.

Contrairement à la majorité des films d’horreur depuis le très populaire et très méta Scream (Frissons), en 1996, Talk to Me n’essaie pas d’alléger le ton en recourant à l’humour, aussi noir fût-il. Non plus que les jumeaux cinéastes tentent de se la jouer postmodernes au moyen de clins d’oeil et d’hommages aux films d’horreur passés : ce procédé peut certes être chouette, mais il est devenu éculé.

Distribué par A24, à l’origine du lauréat de l’Oscar du meilleur film Everything Everywhere All at Once (Tout partout tout à la fois), mais surtout des films d’horreur The Witch (La sorcière), Hereditary (Héréditaire), et Midsommar (Midsommar : solstice d’été), Talk to Me a été produit de manière indépendante en amont, sans le moindre compromis artistique.

« On a fait exactement le film qu’on voulait, opine Danny Philippou. Je n’ai rien contre ces films d’horreur qui ne se prennent pas au sérieux : je les aime. Mais nous, nous ne voulions pas faire une comédie d’horreur : nous voulions faire un drame d’horreur. »

Immortalités conjuguées

Un drame d’horreur qui, c’est le propre du cinéma d’épouvante depuis que le genre existe, témoigne de son époque par-delà son récit horrifique. On revient ainsi aux omniprésents réseaux sociaux, qui nous possèdent sans doute plus que nous les possédons, pour demeurer dans un champ lexical de circonstance.

« Les réseaux sociaux sont encore relativement nouveaux : il y a encore une sorte d’adaptation perpétuelle à cette réalité-là, croit Danny Philippou. Mon frère et moi sommes d’une génération qui a grandi à l’ère numérique. Tout le monde peut mettre sa vie en scène et la diffuser. »

« Et comme dans tout, il y a du bon et du mauvais, complète Michael Philippou. Le bon, c’est que tu peux être en contact avec n’importe qui, n’importe où. En ligne, tu peux trouver ta niche, un groupe spécifique qui te ressemble. Le mauvais, c’est que si tu commets une gaffe, comme dans le film, ça ne disparaît jamais : c’est filmé et relayé, et ça continue d’exister malgré toi. C’est immortalisé en ligne. »

Dans Talk to Me, les frères Philippou fusionnent cette immortalité virtuelle récente avec l’immortalité spirituelle d’autrefois. Le résultat emplit d’effroi.

Le film Talk to Me prendra l’affiche partout le 28 juillet.