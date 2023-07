La grève à Hollywood entre dans sa deuxième semaine, aucune résolution en vue

La grève combinée des acteurs et scénaristes hollywoodiens entre dans sa deuxième semaine sans aucun signe d’une résolution rapide du conflit.

Pendant une semaine, des acteurs comme Tina Fey, Kevin Bacon et sa femme Kyra Sedgwick, Rosario Dawson, David Duchovny et d’autres vedettes ont rejoint des scénaristes dans des piquets de grève devant les studios et les bureaux des géants de la vidéodiffusion en ligne Amazon, MAX et Netflix.

L’apparition régulière d’acteurs dans les piquets de grève a permis de mettre les projecteurs sur des enjeux essentiels pour les deux groupes : un meilleur salaire, la préservation de pratiques établies comme les paiements résiduels, ainsi qu’une protection contre l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Environ 65 000 acteurs — dont la grande majorité ne gagne pas assez pour avoir droit à des prestations de santé par l’intermédiaire de leur guilde —, sont en grève, de même que 11 500 scénaristes.

Bien que de nombreux piquets de grève se trouvent à Los Angeles et New York, la production cinématographique et télévisuelle se déroule dans tous les États-Unis. Boston, Philadelphie et Chicago figuraient parmi les principales villes où se déroulaient mercredi et jeudi des événements dans le cadre de grève.

Inquiétudes face à l’IA

Vendredi, des acteurs de Londres ont organisé un événement en solidarité avec leurs collègues de la Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA).

Des vedettes telles que Brian Cox, Andy Serkis, Hayley Atwell, Simon Pegg et Imelda Staunton se sont réunies avec d’autres artistes et équipes de production à Leicester Square pour une manifestation, organisée par le syndicat des acteurs britanniques Equity.

« Les salaires sont une chose, mais le pire, c’est toute l’idée de [l’intelligence artificielle] et de ce que l’IA peut nous faire », a affirmé Brian Cox, qui a interprété le magnat des médias Logan Roy dans Succession.

« L’IA est l’affaire la plus grave, la plus sérieuse. Et c’est là que nous sommes le plus vulnérables. »

Photo: Alberto Pezzali Invision via Associated Press

Brian Cox a également déclaré qu’il était important que les acteurs fassent preuve de solidarité avec les scénaristes en grève de la Writers Guild of America.

« Nous sommes comme des meubles sans scénaristes », a-t-il soutenu.

Aucune résolution en vue

Rien n’indique quand les négociations avec les studios et les sociétés de vidéo sur demande, qui sont représentés par l’Alliance des producteurs de films et de télévision, reprendront. Le groupe a déclaré avoir offert aux scénaristes et aux acteurs des augmentations de salaire substantielles et avoir tenté de répondre à d’autres demandes.

« S’il vous plaît, revenez à la table, soyez réaliste, s’il vous plaît, ayez un peu plus de socialisme dans votre coeur et pensez aux gens qui gagnent de l’argent pour vous », a demandé l’une des vedettes de la saga Mission : Impossible, Simon Pegg, aux studios et aux services de vidéodiffusion en ligne.

Lors d’un événement, mercredi, le codirigeant de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré avoir grandi dans un foyer syndiqué, ajoutant qu’il sait que la grève est douloureuse pour les travailleurs et leurs familles.

« Nous sommes très déterminés à parvenir à un accord dès que possible. Un qui soit équitable et qui permette aux syndicats, à l’industrie et à tous ceux qui en font partie d’avancer vers l’avenir », a-t-il déclaré.