«République. Un abécédaire populaire»: Pour ne pas que la pensée se fige

Souvent perçu comme un divertissement, une évasion, le cinéma n’est-il pas aussi un espace philosophique qui invite à réinventer la cité ? Tout au long de l’été, Le Devoir donne la parole à des philosophes pour qu’ils commentent un film québécois de leur choix. Cette semaine, République. Un abécédaire populaire (2011), de Hugo Latulippe.

Nous étions à l’heure d’Occupy Wall Street, du Printemps arabe, du vaste combat citoyen contre le développement de la filière du gaz de schiste, et peu de temps avant la déferlante du Printemps érable. Bref, au début des années 2010, quelque chose grondait un peu partout, dont au Québec, et le cinéaste Hugo Latulippe (Bacon, le film, Alphée des étoiles, Manifestes en série, Je me soulève) avait envie de prendre le pouls du temps présent, tout en regardant vers l’avenir.

Cet exercice, il n’allait pas le faire seul, conviant plusieurs interlocuteurs surnommés « les sentinelles », des femmes et des hommes incarnant une « gauche positive », prêts à défendre leurs convictions, et leurs constats, devant sa caméra. 21 jours de tournage et 150 heures d’échanges ont permis la création de République. Un abécédaire populaire (2011), éventail de penseurs, de militants, de politiciens, de syndicalistes, d’artistes et d’universitaires qui parlent de notre société sur un ton éloquent, analytique et enjoué — personne ne peut oublier le rire flamboyant de la metteuse en scène Brigitte Haentjens. De Gérald Larose à Francine Pelletier, d’Amir Khadir à Christian Vanasse, et de Françoise David à Guy Rocher, tous et toutes s’expriment librement sur ce qui les inquiète, et sur ce qui nourrit leurs espoirs.

« L’alphabet est une source », disait Victor Hugo. C’est pourquoi cet abécédaire cinématographique propose 26 mots comme autant de clés inspirantes nous permettant de mieux comprendre notre monde, et d’apprendre à fabriquer les outils nécessaires afin de le rendre plus juste, plus ouvert, et riche du talent et de l’imagination de tous ses citoyens. Devant ce beau menu d’idées, et pour obtenir un nouvel éclairage, Véronique Grenier, professeure de philosophie au cégep de Sherbrooke, essayiste (À boutte. Une exploration de nos fatigues quotidiennes) et poète (Carnet de parc, Chenous, Hiroshimoi).

Quand avez-vous vu République pour la première fois, et qu’en avez-vous pensé ?

À la télé, dans mon salon… et en plein Printemps érable. Je me souviens très bien de cette époque, alors que j’enseignais depuis 2009. La région de l’Estrie et mon cégep étaient très engagés dans ce mouvement, tout comme moi, présente sur les lignes de piquetage le matin, allant à des manifestations le soir, dont à Montréal, et écrivant plusieurs textes. C’est là que j’ai découvert le pouvoir des mots : nommer ce qui est, ça fait du bien.

Ce film a eu sur moi l’effet d’une bombe. Je l’ai revu plusieurs fois, et je l’ai présenté à mes étudiants, en tout ou en partie. À l’époque, je l’ai perçu comme un véritable tremplin de réflexions, et il a provoqué un grand choc des idées. Je repense aux constats de Serge Bouchard (« Un Canadian Tire, ça me fascine sur le plan historique. […] Des millions d’années pour en arriver à tondre le gazon et à aimer ça, t’acheter une tondeuse, et ça fait ton bonheur. ») et à ma découverte de Yvon Rivard, que j’ai commencé à lire après avoir vu République. Quel plaisir de l’entendre citer Hermann Broch [romancier autrichien, 1886-1951] : « Le mal absolu, c’est la fixité. Rester trop long dans une vérité devient une erreur. »

Avez-vous ressenti le même choc en le revoyant une décennie plus tard ?

Ce qui m’a un peu découragé, c’est de constater que les problématiques abordées sont toujours les mêmes, voire pires ! On a juste à penser à la question environnementale, ou à celle de la prévention en santé publique. Avec l’arrivée de la COVID-19, les propos à ce sujet prennent un nouveau sens. Car la prévention apparaît un peu abstraite ; il faut se contraindre, se restreindre, et les bénéfices vont venir plus tard. Voilà qui met bien en relief les enjeux de l’abstraction. Comment envisager les possibles, ou être capable de prendre des risques ? Pour plusieurs individus, cela demeure très complexe.

Présenter toutes ces idées sous forme d’abécédaire les rend-elles plus faciles à saisir ?

Cela souligne l’importance des mots, car ils ne sont pas que des mots : ils ont un pouvoir. Hugo Latulippe semble dire qu’avec les mots qu’on se donne pour parler de notre société, il faut aussi être capable de se projeter dans celle-ci. Comme professeure de philosophie, j’adopte la même posture en donnant des définitions claires aux concepts avec lesquels je travaille, en m’assurant que ces définitions sont adéquates et communes. Après, il faut départager un fait d’une opinion, et voir sur quoi l’un et l’autre reposent.

Avez-vous le sentiment que ce documentaire s’adresse uniquement à des convertis, c’est-à-dire des gens de gauche ?

Chez les gens de droite, l’état d’esprit dans lequel ils vont aborder le film est important. Si c’est dans le cadre d’un cours, je souligne la présence des idées de gauche, mais je présenterai aussi leur équivalent de droite ; c’est moins confrontant. Et surtout, j’évite de dire qu’une idée est préférable à une autre. Ce film est un véritable buffet. Tout le monde peut aller chercher quelque chose qui va l’amener plus loin. Peut-être pas de grandes révolutions, car on n’en a pas toujours besoin pour que les idées fassent leur chemin.

L’autre grande valeur du film, c’est sa cohérence. Nous retrouvons plusieurs personnalités issues de différents milieux, et la majorité a continué à participer au débat public. Les choix du cinéaste n’étaient pas complètement arbitraires ; ce sont des voix fortes avec des propos pertinents. Quelqu’un comme Serge Bouchard permet aussi de comprendre que l’on peut réfléchir à partir des petites choses du quotidien, et que c’est important de le faire. Dans ma propre écriture, le quotidien m’habite beaucoup, et je sais qu’il est partagé par plein de gens. J’ai compris depuis longtemps que le « Je » se dissout : ce n’est pas moi que les gens voient, mais la résonance avec eux. Dans République, le « Je » des protagonistes est très fort, et il a permis beaucoup d’écho.

Le cinéma est-il ou peut-il être un espace philosophique ?

Toujours ! Peu importe le film, même les Marvel ! Parce que c’est l’être humain qui est mis en scène. Mes enfants ont développé leur réflexion devant les films de la série Star Wars, en s’interrogeant sur les relations entre les personnages, les dilemmes éthiques, etc. Ce n’est pas pour rien que le cinéma est si intéressant à utiliser en classe : ce sont des représentations claires, nettes et précises de différentes valeurs et de divers enjeux. Certaines personnes peuvent avoir plus de difficultés avec l’abstraction, et plusieurs étudiants argumentent systématiquement en utilisant des exemples. Pour eux, ça devient alors facile de comprendre des concepts comme la liberté ou l’allégorie de la caverne de Platon. Une discussion autour d’un film permet aussi de dépersonnaliser le débat et d’entendre une multiplicité d’arguments.

Je dis parfois à mes étudiants : si la philosophie vous permet de mieux vous obstiner avec vos parents, c’est déjà beaucoup. Enseigner la philosophie constitue un privilège… qui vient avec son lot de contraintes. On doit justifier notre pertinence à chaque cours, alors qu’aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de ces outils. Des enjeux éthiques, nous allons en vivre toute notre « maudite » vie. Nous sommes lâchés tout seuls dans le réel, alors il faut former des individus conscients qu’ils ont des ressources pour répondre à certaines questions, se diriger vers les bonnes sources. Car il y aura toujours plein de gens pour nous dire ce qui est bon pour nous, mais ça nous rend encore plus vulnérables…

République. Un abécédaire populaire, de Hugo Latulippe, est disponible gratuitement sur YouTube.